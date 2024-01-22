Незнание — не освобождает от ответственности 👌

История моего клиента.💁‍♂Миша обратился ко мне за помощью. Нужно было оформить декларацию и вернуть налоги. Он покупал из года в год несколько квартир, но так и не воспользовался имущественным вычетом.

Желание Миши законное и основано на праве. Но только лишь покупки одной квартиры недостаточно для получения вычета. 🏠Нужно еще иметь доход, с которого был удержан НДФЛ. А Миша давно уже ИП и НДФЛ не платит.

На этом консультация не закончилась. А так как у меня пытливый ум, попросила доступ в личный кабинет. Увидела сообщения от налоговой. Не одно, а целых 5. С июля месяца налоговая закидывала Мишу письмами, а ответа не получала.

Оказалось, что Миша в 2021 году продал квартиру, которая была в его владении менее 5 лет. А декларацию не предоставил. И налоговая по своим данным посчитала ему 189 тыс. руб. налог. У Миши был стресс. 😱

Мы придумали решение, как не платить 189 тыс. руб. налога.

Какие шаги мы сделали❓

♻ написали возражения на решение о доначислении

♻ подали декларацию

♻ приложили документы о покупке и продаже жилья

♻ написали ходатайство о снижении штрафа до 500 руб.

Каждый раз убеждаюсь, что анализ и стратегия делают свое дело. Главное смотреть шире и быть уверенным в том, что делаешь.

У вас были истории о доначислении налога с квартиры❓

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