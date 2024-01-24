Как получить имущественный налоговый вычет💰

до 260 000 руб. — с покупной стоимости жилья не более 2 млн. руб.

до 390 000 руб. — с суммы уплаченных процентов по ипотеке

Если вы приобрели жилье в ипотеку, то эти 2 суммы можно суммировать.

Например: в 2022 году куплена квартира в ипотеку за 6 млн руб. За период с 2022 по 2023 с вашего дохода уплачено 300 тыс. руб. налога. Соответственно, если подадите декларации за эти периоды, то вернете себе 300 тыс. руб. В последующие годы вернете еще 350 тыс. руб.

Если вы в браке, то можете вернуть налог в двойном размере: по 650 тыс. руб. каждый.

Вы знали, что можно вернуть такие суммы налога в семью?