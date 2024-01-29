⚡Как общаться с налоговой? Лайфхаки для бухгалтера

Эффективная коммуникация всегда важна. Также и в общении с налоговым инспектором. Главбух компании — тот человек, который часто взаимодействует с ФНС. Поделюсь советами, как правильно общаться с налоговой и не вступить в конфронтацию.

📌 Отвечать на требования — обязательно, а передавать информацию по телефону — по ситуации.

Если вам звонит инспектор с уточняющими вопросами по заполнению декларации, то поговорить можно. Если инспектор спрашивает про количество сотрудников, интересуется где находиться магазин и кто ответственный, то лучше попросить направить требование в письменной форме. У вас будет время для подготовки ответа и это прописано нормами НК РФ.

📌 В налоговой работают люди и они могут ошибаться.

Если вас не устраивает решение налоговой службы, его можно оспорить через высшее Управление ФНС. Если это не помогло, следующим этапом становится обжалование решения через арбитражный суд.

📌 На письменный запрос — отвечать только письменно.

В случае, если вы не ответите на требование о предоставление пояснений или документов, вам может грозить штраф. Не пренебрегайте этим.

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Если праведный гнев поднимается на престоле вашего сердца, проявите милость и терпение к налоговому инспектору. Придерживайтесь мягкого тона и улыбки. Кто не ошибается?

Вам приходится общаться с налоговым инспектором❓