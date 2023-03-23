Как бухгалтеру стать финансистом? Мнения тех, кто прошел этот путь

«Нужно заразиться бизнесом»

Екатерина Гавриленкова — финансовый директор в компании «Пролетарий-Север», эксперт по бухгалтерскому и налоговому учёту системы «Главбух».

Я начинала карьеру бухгалтером, потом работала в консалтинговой компании руководителем группы бухгалтеров. Мне всегда было интересно, что стоит за цифрами, но данных не хватало. Поэтому изучила инструменты финансового менеджмента и стала помогать предпринимателю в бизнесе. Позже меня пригласили финансовым директором в компанию оптово-розничной торговли спецодежды.

Для того, чтобы бухгалтеру стать финансовым директором, нужно «заразиться» бизнесом: перейти с мышления «для государства» на мышление «для предпринимателя». Посыл работы финансиста — прогностический. Все рекомендации должны подталкивать к действиям, увеличивать прибыль компании. То, как финансовый директор это делает, зависит от вопросов бизнеса. Например, владельца интересует, что он получит, открыв новое направление или расширив действующее. Тогда нужна финансовая модель.

Из навыков бухгалтеру с высшим образованием иногда достаточно освежить знания по специальности. Если недостаточно, то на рынке много финансовых курсов. Не менее важно развивать «мягкие» навыки. Это большая точка роста — финансовому директору нужно уметь общаться с коллегами и руководством компании, а также с внешними интересантами.

Важно уметь на простом языке объяснять и доказывать точку зрения. Например, что значит рентабельность чистой прибыли компании в моменте? Мало сосчитать. Надо объяснить, что это для компании, почему произошли изменения и что сделать, чтобы достигнуть нужного показателя.

На практике до финансиста можно дорасти не только из позиции бухгалтера. Однако я бы советовала наработать опыт работы с инструментами. Для качественной работы финансовому директору очень пригодится опыт «в полях», то есть работа на более линейной позиции. Ещё одна деталь — отраслевые особенности. Часто финансистам сложно менять сферы. Поэтому работа в разных бизнесах значительно влияет на карьерные успехи.

«Уйти от желания подсчитать всё до копейки»

Андрей Букин — финансовый специалист на фрилансе.

Недавно слышал фразу одного HR: «Если вы пропалывали картошку, до клубники вас не допустят». Что уж говорить о более кардинальной смене деятельности? Я нашел новую работу «по рекомендации». Думаю, и сейчас это один из самых эффективных способов поиска.

Чтобы бухгалтеру стать финансовым директором, потребуется дополнительное образование. Скажем, управленческий учёт наиболее близок бухгалтеру: двойную запись ещё никто не отменял. Знать взаимосвязь трёх форм отчётности тоже не лишнее, здесь можно будет начать работать сразу. А вот инвестиционному анализу придётся учиться.

Важно перестроить мозги. О чем речь? Расскажу на примерах.

Уйти от желания подсчитать всё до копейки. В некоторых случаях можно округлить до тысяч и, может, даже до миллионов.

Ценность информации и затраты на неё должны быть соизмеримы. Не следует тратить 2−3 дня, чтобы найти расхождение в 200−300 рублей.

Можно без документов! Точнее — без документов, которые обычно требовались в бухучёте. В управленческом учёте е-mail от ответственного сотрудника может быть основанием для проводки.

Мыслить глобально: амортизация уменьшает прибыль, хотя проводки Дебет 99 — Кредит 02 не существует.

В смене должности важно преодолеть скепсис извне. Неоднократно встречался с предубеждением, что из бухгалтера не может получиться хороший финансист: мол, профессиональная деформация непреодолима. Не стал бы тратить усилия, чтобы переубедить таких людей. В данный момент вам с ними не по пути.

«Вас трудно обмануть недобросовестным коллегам, вы в прошлом БУХГАЛТЕР!»

Побел Татьяна — руководитель финансового отдела на швейном производстве.

Если бы пару лет назад мне предложили любую финансовую должность, будь то финансовый аналитик или топ-менеджер, я бы с гордостью ответила, что я в душе бухгалтер и не сверну с этого пути. Все 18 лет в должности я совершенствовала практические знания в бухгалтерском и налоговом учете, пройдя путь от рядового бухгалтера до аудитора и главного бухгалтера малого предприятия с оборотом 500 миллионов рублей в год.

Но именно любовь к точности и цифрам сподвигла меня встать на путь финансиста.

Как-то учредитель попросил данные для финансового сценария. Я так увлеклась, что подготовила свою первую финмодель. Эта работа помогла мне прочувствовать всю прелесть финансовой экспертизы — когда ты предвидишь события и последствия, можешь повлиять на их очередность и обосновать необходимость.

Опираясь на багаж знаний бухгалтера и зная, как цифры превращаются в результаты, я изучила методы финансового анализа, значение финансовых показателей. Проштудировала процессы бюджетирования, прогнозирования, инвестиционного анализа.

Финансовые регламенты и структура финансовых потоков малых компаний по плечу грамотному бухгалтеру. У вас также есть плюс — вас трудно обмануть недобросовестным коллегам, вы в прошлом БУХГАЛТЕР! Но сначала обучитесь — самостоятельно или с наставником. С вами будет приятно работать любому учителю — с бухгалтерами, решившими стать финансовыми директорами, гуру-финансист сможет общаться на одном языке.

«Бухгалтер работает с прошлыми решениями, финансист — с будущими»

Анна Кизим — финансовый специалист в компаниях малого и среднего бизнеса.

У меня был двухступенчатый переход: сначала с должности главного бухгалтера стала руководителем банка, а потом финансистом на предприятии, и с тех пор это моя любимая работа. Когда была главным бухгалтером, мне казалось, что «королевство маловато» — хотелось работать на перспективу, принимать участие в стратегии, развивать команду не только бухгалтерии.

Но став руководителем банка, я поняла, что в работе есть море дел, которые было очень сложно делать. Через время меня уволили, за что я сейчас благодарна.

После я решила искать применение своим компетенциям. У меня не было опыта работы финансистом, но я знаю налоговое законодательство, умею читать финансовую отчётность и бизнес-планы, понимаю, о чём говорят цифры, работу с электронными таблицами. Так, через 3 месяца я попала на работу финансистом в растущую компанию.

Самое важное отличие — в фокусе внимания: бухгалтер работает с прошлыми решениями, финансист — с будущими. Бухгалтер должен отразить действия компании по правилам, установленным другими, и сохранить все факты, подтверждающие, что он правильно применил эти правила. Финансист же строит прогнозы и вместе с руководителем разрабатывает правила. С ними компания будет расти и достигать целей.

Нужно понимать, что делает финансовый директор и знать:

международные стандарты финансового учёта;

методы планирования, прогнозирования и финансового моделирования;

основы организации бизнес-процессов компании;

экономику предприятия;

как вести переговоры.

Бухгалтер должен научиться становиться в позицию собственника компании. Если у специалиста активная жизненная позиция, он интересуется причинно-следственными связями, расширяет кругозор в области юриспруденции, экономического анализа, управления рисками, смотрит на ситуацию как на точку роста, развивает лидерские и коммуникативные навыки, у него однозначно всё получится.

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