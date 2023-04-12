Топ-11 способов сократить издержки компании (удивительно, но там ни слова про «порезать маркетинг»)

Летом прошлого года Huawei запустила «режим выживания». Она сократила расходы на неприбыльные направления, вывела бизнес из нескольких стран и заморозили дорогостоящие проекты. Подход Huawei — лишь один из вариантов сократить издержки и вывести бизнес из пике. Расскажем для вас ещё 11 способов работать с затратами.

Автор: Ирина Кокшарова, бизнес-практик, финансовый директор, эксперт по внедрению управленческого учёта и системы KPI, основатель проекта «Правила финансов».

Сокращать издержки можно и нужно не только в кризис — любой компании нужно ввести это в постоянную практику. В противном случае велика вероятность появления и раздувания ненужных расходов, даже без умысла со стороны ответственных сотрудников.

Способ 1. Внедрение бюджетирования в компании

Сложный, но действенный метод. Сотрудники должны ежемесячно составлять и сдавать планы по своим расходам, где каждая позиция будет обоснована.

Иногда защита таких планов проходит на специальных комиссиях или бюджетных комитетах. Необходимость обоснования снижает возможность появления откровенно избыточных расходов.

Способ 2. Сбор предложений от сотрудников

К этому методу стоит обращаться периодически. Руководители могут собирать с отделов предложения по сокращению расходов.

Необходимо пояснить, для чего вводится такая инициатива, и уточнить, что сокращение не должно ухудшить показатели отделов. Если сотрудники нашли неочевидный способ экономии, можно поощрять их премией.

Способ 3. Внедрение регулярных улучшений

Улучшенная версия прошлого способа — внедрение системы регулярных улучшений в компании. Необходимо выпустить приказ или положение и прописать там, что улучшение, которое предложил сотрудник и которое было успешно внедрено в бизнес-процессы, будет премироваться.

Нужно подробно описать, как оцениваются улучшения и как будет рассчитываться премия. Такая стимуляция предложений даст сотрудникам мотивацию и покажет, что руководство заинтересовано в новых идеях.

Способ 4. Изучение законодательства

Необходимо постоянно следить за новостями, которые связаны с мерами поддержки от государства, снижением налоговой нагрузки и различными льготами. Такой подход позволяет компании найти законные способы оптимизации налогов.

Многие компании не следят за новостной повесткой и упускают возможности сократить издержки. Чтобы избежать такого развития событий, можно добавить эту задачу в обязанности бухгалтера и запрашивать ежемесячный отчёт о проделанной работе.

Способ 5. Снижение расходов по кредитам

Если компании нужны кредиты или они уже у неё есть, руководству нужно искать возможность получить льготные займы. Этот способ работает, если компания следит за действующими рыночными ставками.

Если ставки по кредитам компании выше рыночных, необходимо обращаться в банк с просьбой о снижении. Нужно написать официальное письмо, и высока вероятность, что банк одобрит запрос.

Если у бизнеса есть долгосрочный кредит, но появилась возможность платить раньше, руководству следует обратиться в банк, чтобы сократить график погашения и сэкономить на процентах.

Способ 6. Отказ от убыточных проектов

Компания может отказаться от рискованных проектов, оценив прибыльность или убыточность направлений или проектов. Однако для этого финотделу нужно вести грамотный учёт доходов и расходов.

Можно углубиться ещё больше и начать анализировать прибыльность по отдельным клиентам, сделкам или позициям номенклатуры. Это позволит работать только с теми товарами или клиентами, которые приносят прибыль.

Способ 7. Работа с удалёнными сотрудниками

После пандемии 2020 года бизнес научился уводить сотрудников на удалёнку и управлять целыми командами в дистанционном режиме. Компании могут продолжить перевод сотрудников на такой формат — это позволит сократить расходы на офис, коммуналку и организацию рабочего места.

Способ 8. Анализ и мониторинг цен поставщиков

Ещё один пункт, которым в компании должны заниматься системно. Часто менеджеры по закупкам работают с конкретными поставщиками из-за того, что так привычно или удобно. Однако целенаправленный поиск поставщиков с более низкими ценами может сэкономить для бизнеса большие суммы.

Способ 9. Аутсорсинг

На некоторые позиции руководство компании может не нанимать сотрудников в штат. Например, это могут быть SMM-менеджеры, специалисты по настройке рекламы, финансовые менеджеры. Такие сотрудники имеют статус ИП или самозанятых, что позволяет бизнесу экономить на отчислениях.

Способ 10. Автоматизация бизнес-процессов

Опытные сотрудники — половина успеха компании, но не нужно удерживать большое количество дорогостоящих профессионалов в одном направлении. Например, в малом бизнесе достаточно одного или двух менеджеров, а работу по планированию или анализу данных можно поручить специальным программам.

Такой подход позволяет сократить расходы на зарплату и сделать бизнес-процессы более упорядоченными.

Способ 11. Поиск универсальных специалистов

На рынке есть много «узких» специалистов — сторис-мейкеры, бренд-менеджеры, перформанс-маркетологи и affiliate-менеджеры. Но есть и много сотрудников, которые готовы совмещать сразу несколько специализаций.

Например, можно найти SMM-менеджера, который умеет работать как копирайтер и таргетолог. Это упростит процессы и позволит сэкономить на зарплате.

Что-то ещё?

Все рассмотренные способы сократить издержки носят системный характер и отражают культуру компании. Любой подход должен рационально использовать ресурсы бизнеса, опираться на управленческий учёт и контроль результатов компании.

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