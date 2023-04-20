Как выбраться из кризиса без долгов? Учимся у Генри Форда (спойлер: об этом не написано на официальном сайте Ford)

История Ford Motor Company состоит не только из невероятных успехов и событий, изменивших мир. Давайте вспомним о том, как компания справилась с миллионными долгами, миновала кассовый разрыв в 38 миллионов долларов и вышла из кризиса почти 100 лет назад.

Ford Motor Company в начале XX века

В 1908 году компания выпустила первый бюджетный автомобиль на американском рынке — Ford Model T. К 1919 году эта модель завоевала 40% внутреннего рынка США. Почти всю прибыль Форд реинвестировал в расширение производства.

До 1919 года акциями компании владел не только Генри Форд. Но если его в первую очередь интересовало благополучие предприятия, то остальные акционеры были скорее заинтересованы в личной выгоде. Поэтому в 1919 году Генри Форд полностью выкупил компанию, взяв для этого кредит на 70 млн долларов.

Что случилось в 1920 году

Конец Первой мировой войны в 1918 году вдохнул новые силы в развитие экономики США. Федеральная резервная система поддерживала низкую ключевую ставку для финансирования производства на протяжении уже нескольких лет. Промышленность процветала, а у людей появлялись деньги, которые они были готовы тратить.

Обратной стороной этого стал рост денежной массы, который мог привести к росту инфляции, что сильно волновало политиков. Для предотвращения кризиса летом 1920 года правительство США приняло решение о сокращении государственного бюджета на 75% и увеличении ключевой ставки.

Однако эти меры подтолкнули ситуацию к ухудшению. В этот момент многие предприятия возвращались к гражданской промышленности, и им были нужны деньги на развитие. С фронта вернулось более миллиона солдат, которые начали искать работу. Экономика всё ещё нуждалась в государственной поддержке, а получить её стало сложнее.

Начался экономический спад. За 1920 год объём производства снизился более чем на 30%, а безработица выросла почти на 11%. Это привело к общему падению прибыли предприятий на 75%. Началась дефляция.

В такой экономической ситуации у большинства американцев просто не осталось денег на покупку автомобиля.

У Генри Форда проблемы

К началу кризиса 70-миллионный кредит Генри Форда превратился в долг в 33 млн долларов. Ещё 18 млн требовалось на оплату подоходного налога и 7 млн на премию рабочим. На банковском счету компании в этот момент было всего 20 млн долларов. Пошли слухи, что управление компанией скоро перейдет в руки к банкирам.

Изначально компания планировала погасить долги за счёт полученной прибыли. Но резкое падение спроса на автомобили не просто привело к снижению объёма продаж, но и сделало производство убыточным. С каждой новой машиной компания теряла 20 долларов.

Образовался кассовый разрыв в 38 млн долларов. Доходы компании упали, приближался срок расчёта по кредиту, оставались и другие запланированные расходы.

Что предпринял Генри Форд?

Самым простым выходом из ситуации был займ, но Генри Форд им не воспользовался. Он считал: «Нет более неблагоприятного момента для займа, чем тот, когда банки думают, что займ необходим». Поэтому он начал искать новые решения для выхода из кризиса.

Снижение цен

Компании нужно было разобраться с падением объема продаж. Чтобы вернуть спрос на свои автомобили, Генри Форд решил прибегнуть к самому большому в истории автомобилестроения снижению цен. Автомобили стали стоить на 20% дешевле — цена в 440 долларов была даже ниже их себестоимости. Это должно было вернуть интерес потребителей. Возможно, в других условиях это бы сработало, но Ford Motor Company не могла противостоять национальному кризису в одиночку. Продажи снова упали.

Сокращение офисного персонала

За время Первой мировой войны штат офисных сотрудников сильно вырос из-за госзаказов на военную продукцию. К 1920 году необходимость в них отпала, так как предприятие полностью вернулось к гражданской промышленности. Штат «белых воротничков» решили сократить.

Анализ активов компании

Параллельно выяснилось, что у предприятия ещё оставались военные займы и готовая продукция по военным заказам. Кроме того, Ford Motor Company имела имущество за рубежом, которое не приносило прибыли.

Всё это было решено продать, чтобы получить деньги здесь и сейчас. Этот процесс Генри Форд назвал «Чистка дома».

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