Как рассчитать расходы по кредиту для юридического лица (таблицы, примеры и объяснения на пальцах)

Для бизнеса кредит — зачастую необходимость. Здоровая и крепкая компания использует эти деньги на пополнение оборотных средств. Иное предприятие может закрыть с их помощью кассовый разрыв. Однако важно понимать, какая будет переплата и на какой процент и условия соглашаться. Рассказываем о нюансах кредитования юридических лиц.

СПОЙЛЕР: если не терпится посмотреть, что должно получиться, переходите в таблицу. Там полноценный разбор в цифрах с графиком. А как его сделать — читайте ниже.

Автор: Николай Пилецкий, директор Московского областного фонда микрофинансирования.

Какие предложения для бизнеса от банков могут быть

Представим ситуацию: вы направили заявку на кредит на пополнение оборотных средств, на сумму в один миллион рублей. Запрос послали в шесть банков, три из них дали положительный ответ. Все варианты отличаются по процентной ставке, сроку, обеспечению и порядку погашения. У каждого есть требования по уплате комиссий и страховок. Всё это влияет на конечную стоимость кредита.

Банк № 1 предлагает:

кредит 1 000 000 рублей на 24 месяца под 18% годовых с уплатой комиссии в размере 3%;

график платежей — аннуитет (платёж равными долями);

под залог товаров в обороте со страхованием на весь период кредитования (тариф 0,75% от суммы кредита).

Банк № 2 предлагает:

кредит 1 000 000 рублей на 36 месяцев под 15% годовых с уплатой комиссии в размере 1%;

график платежей — дифференцированный (погашение основного долга равными долями);

под залог личного автомобиля с ежегодным страхованием (тариф 5% от суммы кредита).

Банк № 3 предлагает:

кредит 1 000 000 рублей на 18 месяцев под 2% в месяц с уплатой комиссии в размере 2%;

с погашением основного долга в конце срока кредитования;

без залога.

Попробуем свести предложения банков в таблицу.

Выбирать наиболее приемлемый кредит следует на основании:

полной стоимости кредита , выраженной в процентах;

переплаты, выраженной в рублях;

сравнения ежемесячных платежей по кредиту с денежным потоком, который генерирует бизнес.

Чем отличается полная стоимость кредита для физлиц и юрлиц

Для начала разберёмся с понятием «полная стоимость кредита» (ПСК). Этот термин внедрил Центральный банк РФ. Регулятор обязал коммерческие банки при кредитовании физических лиц указывать в договорах не только основную ставку, но и ПСК. Кроме основного процента, в неё входят все возможные затраты клиента, даже прописанные мелким шрифтом, которые связаны с получением и обслуживанием займа. К ним относятся комиссии, страховки и прочие платежи.

В договорах с физическими лицами ПСК указывается в правом верхнем углу на первой странице крупным шрифтом и в рамочке. Это не позволяет банку жонглировать цифрами, пытаясь ввести в заблуждение неквалифицированного заёмщика. Но на сделки с юридическими лицами и ИП требование об обязательном расчёте ПСК не распространяется, поэтому его придётся рассчитывать самостоятельно.

Для расчёта ПСК понадобится Excel или Google Таблицы и функция ЧИСТВНДОХ (чистая внутренняя доходность). Формула позволяет считать, так называемую, внутреннюю норму доходности (ВНД или IRR — Internal rate of return).

О показателе Внутренняя норма доходности (Внутренняя ставка доходности или IRR) написано масса статей в интернете, в том числе в «главной библиотеке знаний».

Простыми словами ВНД — это переплата за кредит с учётом того, что деньги со временем теряют свою ценность. Возможно, серьёзным теоретикам из мира финансов это определение покажется не совсем уместным, но для нашего практического примера оно хорошо объясняет «физический смысл явления».

Полную стоимость кредита рассчитываем по формуле:

ПСК = ВНД = Реальная переплата / кредит = ЧИСТВНДОХ

Как узнать сумму переплаты в 5 шагов

Алгоритм расчёта ПСК следующий.

Шаг № 1. В таблицу вносим дату и сумму получения кредита.

Шаг № 2. Вносим все платежи со знаком «минус» в хронологическом порядке. Как правило, все комиссии и страховки должны быть уплачены в дату получения кредита. Остальные выплаты — в соответствии с графиком платежей.

Шаг № 3. Повторяем те же действия для оставшихся двух кредитов.

Шаг № 4. Дополняем полученные таблицы расчётом с помощью функции ЧИСТВНДОХ.

Шаг № 5. Дополняем полученные таблицы расчётом переплаты. Для этого складываем все данные в столбцах, в которых указаны платежи и комиссии.

В итоге должны получиться три группы расчётов по каждому банковскому предложению. Если сгруппировать основную информацию, получится следующая таблица.

Для удобства сравнения построим диаграмму поквартальных платежей.

Вот мы и на финишной прямой. Теперь у нас есть расчётная и графическая информация для выбора кредита.

Нужно вернуться к критериям выбора кредита — полная стоимость займа, сумма переплаты и сумма ежемесячных платежей, а затем сравнить их между собой.

Почему предложение Банка № 3 не подходит?

Предложение Банка № 3 целесообразно сразу отклонить, так как это самый дорогой кредит. В предложении указана ставка в 2% в месяц, за год это 24%. Наличие дополнительной комиссии также увеличивает стоимость займа, делая его менее конкурентоспособным.

Нужно ещё обратить внимание на график платежей. Погашение в конце срока (самый высокий жёлтый столбец) вынуждает бизнес заранее аккумулировать деньги. Если средств к моменту выплаты нет, возникает просрочка.

Как сравнивать предложения от Банка № 1 и Банка № 2

Несмотря на разницу по срокам (в 12 месяцев) и по ставке (18% против 15%), предложения банков очень близки по стоимости. На это в первую очередь повлияла высокая страховка автомобиля (5% от суммы кредита от Банка № 2). Поэтому тут целесообразно обратить внимание на платежи.

В каждом квартале выплаты в пользу Банка № 1 примерно на 20% больше, чем Банку № 2. Но срок по кредиту в первом варианте меньше, и переплата выходит ниже.

В этом случае собственник бизнеса должен принять решение платить меньше, но дольше или платить больше, но более короткий период.

Я бы предложил предпринимателю выбрать кредит с более длительным периодом погашения.

Что в итоге

При относительно равных финансовых обязательствах выбор между кредитами зависит от дополнительных условий, выдвигаемых банками. Но это уже тема для следующего материала.

Во всяком случае не забывайте, что кредит — это заёмные деньги, а значит их нужно будет вернуть в банк. Поэтому заранее готовьте план его погашения на основании развития своей компании.

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