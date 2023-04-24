Мы месяц тестировали GPT: 5 полезных вещей, которые нужно знать заранее

Про ChatGPT сейчас не высказался только тот, у кого интернета нет. Тем не менее это интересный инструмент для быстрого создания контента, но со своими особенностями. Мы в «Финансисте» тоже решили найти ему применение. В этой статье расскажем, с какими проблемами можно столкнуться и дадим несколько советов по использованию сервиса.

А что такое ChatGPT

На случай, если вы (были в танке) всё пропустили, рассказываем. ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, который создала компания OpenAI.

Взаимодействие с нейросетью происходит в удобной диалоговой форме, что сделало работу с ней доступной каждому. Вы пишите вопрос — GPT за секунды выдаёт ответ. Бот умеет искать ошибки в коде, придумывать заголовки, создавать простые маркетинговые стратегии, давать советы и писать небольшие тексты.

GPT для SEO-контента

В этом году мы решили создавать больше контента для блога и сторонних площадок. В качестве эксперимента решили попробовать упростить часть работы и начать генерировать SEO-тексты с помощью GPT — у таких материалов простая структура и нет высоких требований к содержанию.

На один текст объёмом примерно 2 тысячи знаков у нас уходит чуть больше часа. Конечно, GPT текст такого размера написал гораздо быстрее, но возникли проблемы.

На текст в 2 тысячи знаков от GPT нужно получить материал на 4 тысячи символов. Это связано с тем, что сервис выдает повторяющуюся информацию, отвечая на дополнительные вопросы. Стандартные ответы GPT звучат очень академично: как будто вы скопировали текст из «Википедии». Читать такой материал откровенно скучно. Качественный текст от GPT можно получить только на английском. Заменой переводчику чат пока стать не может: тот же DeepL переводит тексты куда лучше, что уж говорить про человека. Поэтому к 5 минутам на генерацию текста добавляется время на перевод.

В итоге на создание SEO-текста с помощью GPT мы потратили примерно такое же время, что и без него. Примерно полчаса уходило на перевод и ещё столько же на сокращение, редактуру и создание нужной структуры текста.

GPT для поиска кейсов

Сдаваться не хотелось, и мы решили найти другое применение. В тот момент в работе была статья с подборкой громких увольнений финансовых директоров. Собрать для неё кейсы оказалось непростой задачей: по первым десяткам ссылок в Google была совершенно нерелевантная нам информация. Запросы на английском дали лучший результат, но процесс всё равно шёл медленно. Возникла мысль — поискать кейсы с помощью ChatGPT.

В ответ на запрос сервис нашёл примеры, которые мы не видели в Google. Дальнейшее тестирование показало, что найти кейс можно почти для любой финансовой темы. При этом GPT выдаёт не просто имя или название компании, но может рассказать, например, какие меры организация «Х» приняла, чтобы справиться с кассовым разрывом.

Поскольку за интересными кейсами мы и так ходили в иностранное медиапространство, то в этом случае время на перевод текста можно не учитывать: оно затрачивается при любом варианте. А вот время на поиск самого кейса сократилось в несколько раз. Такой вариант использования чата показался нам наиболее интересным.

Алгоритм работы с GPT от «Финансиста»

Первые тексты, которые мы получили, были совершенно непригодными для публикации: материал похож на «Википедию», лишь несколько советов по теме и всё. Но со временем стало лучше.

Мы поняли, что основное при работе с GPT — правильно построенный запрос. После месяца тестов и множества попыток мы готовы рассказать, как правильно создавать запрос.

Заранее продумайте структуру и содержание планируемого текста. Работая с GPT, вы всё равно остаётесь экспертом. До создания запроса представьте, какой итоговый результат вы хотите получить — это позволит правильно направлять искусственный интеллект. Разделите запрос на несколько вопросов. По нашему опыту, 3 вопроса — минимум для создания полноценного текста. Оптимальное значение — 3−5 вопросов. Задайте стиль текста. Например, чтобы сделать текст более живым, в запросе можно попросить использовать неформальный стиль. Но нужно подходить к этому аккуратно — текст слишком упростится, в нём может быть слишком много сленга. Интересный способ сделать текст менее формальным — попросить GPT использовать фразовые глаголы. Добавьте в ваши запросы слова, которые GPT должен использовать. Например, вводные или связующие слова, которые помогут сформировать желаемую структуру текста. Добавьте в запрос пример текста. Этот вариант хорошо работает, когда вам нужен небольшой материал под конкретный формат. ChatGPT предложит вариант, который будет похож на ваш пример.

Что в итоге

В целом, знакомство с ChatGPT у нас прошло успешно. Возможности сервиса пока не делают его универсальным инструментом и уж тем более адекватной заменой копирайтерам.

Но кто знает, возможно, через пару лет такой текст для вас будет писать уже не человек, а нейросеть.

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