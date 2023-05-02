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Иван Шестак
Интернет и IT

Не только для айтишников. Что такое BI и как технологии помогут твоей компании не закрыться

Оперативно принимать решения помогает BI-аналитика: технологии собирают и структурируют данные, а потом выводят результат в понятной для человека форме. Но для многих такие модули остаются «темным лесом». Объясняем на пальцах, что такое BI, как это работает и зачем нужно твоей компании.
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Не только для айтишников. Что такое BI и как технологии помогут твоей компании не закрыться

Что такое BI

Business Intelligence (BI) — набор инструментов и технологий, которые помогают собирать, визуализировать и анализировать данные. Первый раз этот термин упомянул исследователь из IBM Ханс Питер Лун ещё в 1958 году. Он назвал BI «возможностью понимания связей между представленными фактами».

BI-система — это приложение, которое помогает осуществлять операционный и стратегический анализ. В систему входят отчёты, таблицы, графики и дашборды. BI позволяет сократить затраты, повысить выручку и улучшить эффективность управления.

Почему об этом говорят

По данным Gartner, C 2011 по 2020 год рынок BI вырос почти в два раза: с $12,2 млрд до $23,1 млрд. Есть две основные причины, почему BI становится популярнее.

Рост объёма данных

В 2012 году компания IDC провела исследование. Учёные прогнозировали увеличение количества информации на 40% за 8 лет. В реальности прирост оказался ещё больше — точный объём посчитать не удалось.

Человек не может самостоятельно обрабатывать такое количество данных и превращать их в информацию, на основе которой можно было бы принять решение. Технологии позволяют решить эту задачу.

Необходимость анализа на разных уровнях

Когда данные превратились в информацию, её нужно проанализировать. Не все компании могут позволить себе полноценный аналитический отдел: это дорого. BI-системы проводят анализ, а человеку остаётся только оценить результаты и принять решение. На этом процесс не заканчивается: технологии позволяют отследить результаты решений и определить их эффективность.

Из чего состоят BI-системы и как это работает

BI-системы состоят из трёх основных компонентов.

  1. Хранилище данных. Своеобразный склад данных, где лежат необработанные сведения, с которыми будет работать система. Сырые данные невозможно проанализировать: перед этим их нужно структурировать.

    Хранилище данных можно сравнить со складом товаров, в котором нет полок и отделов, стулья лежат рядом с помидорами, а бедный кладовщик третий день не может найти фломастеры.

  2. ETL-система. Система, которая позволяет собирать агрегированные данные. На этом этапе появляется структура и удаляются ненужные сведения: например, дубли. Сделать это позволяют скрипты программистов и SQL-запросы. Если в хранилище данных немного сведений и они структурированы, ETL-системы может не быть.

    В примере со складом на этом этапе помидоры, стулья и фломастеры будут лежать на своих полках в разных отделах.

  3. Инструменты визуализации. Это конечный элемент системы BI-аналитики. Пользователи выбирают нужные им фильтры и показатели для графиков, диаграмм и дашбордов.

    В продолжение нашего примера на этом этапе кладовщику больше не нужно бегать по складу и судорожно пересчитывать помидоры, потому что перед глазами есть понятный график.

BI в финансах

Применять инструменты BI можно в разных сферах: от медицины до маркетинга. Финансы не исключение. Эти технологии помогают быстро перейти от сбора данных и превращения их в информацию к анализу и принятию решений.

Финансисты могут использовать инструменты BI, чтобы:

  • создавать финансовые модели разной детализации;

  • проводить анализ «Что, если» за секунды;

  • визуализировать отчёты для руководителя;

  • проводить сверки внутри компании и консолидировать отчётность;

  • анализировать затраты, продажи, разные виды прибыли и многое другое.

Мы часто слышим от финансовых директоров, что собственник не хочет вникать в многострочные финансовые таблицы. BI позволяет представить ключевые показатели в понятной форме. Графики и диаграммы помогут предпринимателю быстро понять, как обстоят дела с бизнесом и принять правильное решение.

Топ-3 мифа о BI

  1. BI и Power BI — это одно и то же.

    Даже в кругах профессионалов можно услышать, как люди путают BI-системы в целом и Power BI. Power BI — это программный продукт, разработанный компанией Microsoft ещё в 2011 году. Это название системы, которая использует инструменты BI.

  2. BI — это просто дашборды.

    BI-аналитика действительно тесно связана с дашбордами, графиками и диаграммами. Это инструменты визуализации — всего лишь одна часть возможностей BI. За каждым графиком стоит скрытая от глаз простого пользователя работа: сбор данных, структуризация и анализ, а дашборды — последний элемент архитектуры BI-систем.

  3. BI — это только для корпораций.

    В начале развития BI-систем их действительно внедряли в основном крупные компании. Однако сейчас технологии активно используют в малом и среднем бизнесе. Цена инструментов стала намного ниже. Компании могут дорабатывать готовые решения и адаптировать их под свои бизнес-процессы.

    Анализировать ключевые показатели и составлять управленческие отчёты нужно даже стартапам. BI-аналитика — это не только сложные системы, которые требуют участия опытных специалистов. Реализовать Business Intelligence можно даже в Excel.

Вывод

BI-системы используются практически во всех сферах. Они помогают увеличить эффективность управления компанией, быстро провести качественный анализ и минимизировать риски. Это происходит благодаря внедрению data-driven — подхода к управлению, который основан на данных.

Начать использование инструментов BI-аналитики можно в привычных платформах: например, Excel. Однако профессиональные системы помогают добиться лучшего результата.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

15 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
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    Не только для айтишников. Что такое BI и как технологии помогут твоей компании не закрыться

    Оперативно принимать решения помогает BI-аналитика: технологии собирают и структурируют данные, а потом выводят результат в понятной для человека форме. Но для многих такие модули остаются «темным лесом». Объясняем на пальцах, что такое BI, как это работает и зачем нужно твоей компании.

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