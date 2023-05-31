А вообще стоит ли открывать сейчас бизнес России? И как это выяснить с научной точки зрения

Решил открывать бизнес в России? Хорошая идея. Но сперва нужно оценить риски, с которыми может столкнуться новая компания. В этой статье с помощью PESTEL-анализа разберём угрозы и возможности для бизнеса в современной России, познакомимся с реальными кейсами нескольких компаний и узнаем, на кого и на что стоит ориентироваться, открывая бизнес.

Автор: Анна Гаршина, финансовый директор, бизнес-трекер.

PESTEL-анализ внешней среды бизнеса в России

Чтобы ответить на вопрос, стоит ли открывать бизнес в России в 2023 году, нужно проанализировать тренды и внешние факторы. Анализ трендов помогает определить спрос на продукты и услуги в будущем, а также предугадать новые технологические и потребительские тенденции.

В свою очередь PESTEL-анализ позволяет оценить внешнюю среду бизнеса. Эта аббревиатура включает в себя политические (Political), экономические (Economic), социальные (Social-culture), технологические (Technological), экологические (Environmental) и юридические (Legal) факторы.

Политические факторы

К основным политическим факторам современной бизнес-среды России можно отнести:

укрепление государственного контроля над экономикой;

ужесточение законодательства в отношении иностранных компаний;

санкции.

С одной стороны, эти факторы создают дополнительные препятствия для открытия бизнеса. С другой стороны, уход иностранных компаний с российского рынка и прекращение поставок в Россию некоторых товаров открывают возможности для отечественных компаний.

В 2022 году одному из моих клиентов, который производит продукцию для нефтесервисных компаний, санкции позволили перейти в другие отрасли: горную промышленность и машиностроение. Также ему удалось в несколько раз увеличить свои продажи и закрепиться на новых рынках.

В целом, чтобы заёмщику стать надёжнее в глазах инвесторов, необходимо проделать 4 шага.

1. Оцените свою потребность в оборотных средствах.

2. Разбейте её на несколько траншей (отдельных займов).

3. Разместите транши как отдельные проекты, чтобы быстрее наработать историю получения и погашения займов.

4. Получайте всё более выгодную ставку с каждым новым траншем.

Экономические факторы

Для открытия бизнеса текущее состояние этой группы факторов является скорее угрозой, чем возможностю. Обратить внимание стоит на:

уровень занятости населения;

инфляцию;

курсы валют;

банковские процентные ставки;

источники финансирования.

По каждому пункту сейчас в России есть проблема. Однако не всё так однозначно.

Так, например, в последние полтора года стартапы столкнулись с низким интересом со стороны венчурных инвесторов. Но в это же время стало проще получить финансирование с помощью банковских кредитов, также появились новые краудинвестинговые площадки.

Перед открытием бизнеса стоит проверить, какую финансовую или информационно-консультационную поддержку сможет получить компания.

В каждом регионе действует центр «Мой бизнес», в который можно обратиться за консультацией и обучением. В качестве источника финансирования в первую очередь стоит рассмотреть получение грантов или кредитов и займов с меньшим процентом, чем в банках.

Социальные факторы

Наиболее важными для нас являются два социальных фактора: старение населения и уменьшение численности трудоспособных граждан. Именно эти факторы могут в первую очередь повлиять на спрос на товары и услуги.

Например, в 2022 году мой клиент из сферы производства столкнулся с оттоком сотрудников из-за мобилизации. Чтобы смягчить негативное влияние этого фактора, на базе предприятия был создан центр для обучения новых и потенциальных сотрудников. Компании удалось сократить потери в численности сотрудников и, как следствие, в размере полученной прибыли.

При открытии бизнеса также стоит учитывать тренды на создание удалённых рабочих мест и использование услуг специалистов на аутсорсе, которые помогут сэкономить денежные средства на содержание офиса. Это пример социальных факторов, которые наоборот создают новые возможности для компаний.

Технологические факторы

Технологические факторы также могут представлять как угрозу, так и возможности для бизнеса. Говоря о возможностях, стоит отметить, что уровень инноваций достаточно быстро повышается. Применяя новые технологии в бизнесе, можно увеличить отрыв от конкурентов.

Обратить внимание стоит, например, на ChatGPT и другие AI-технологии, а также VR и AR.

Экологические факторы

К этой группе можно отнести загрязнение водных ресурсов и воздуха, что может повлиять на здоровье населения, а затем и на спрос на товары и услуги. Кроме того, в последние годы люди всё больше думают о том, как производится продукция и как этот процесс влияет на экологию.

Обратите внимание на существующие тренды на шеринг-экономику и производство экопродукции.

Юридические факторы

Юридические факторы, например, сложная система налогообложения и регулирования бизнеса, могут создавать дополнительные препятствия для открытия бизнеса. Стоит учитывать, что в последнее время увеличиваются ставки по налогам и штрафы за правонарушения.

На кого можно ориентироваться?

Открывать что-то новое проще, если перед глазами есть пример компании, которая всё делает правильно. Особенно важно это становится в такое неопределённое время.

Примерами успешного бизнеса в России являются Wildberries, крупнейший интернет-магазин, и «Яндекс», огромная интернет-компания. Оба гиганта достигли значительных успехов благодаря развитию интернет-торговли и цифровых технологий. Если посмотреть на историю их развития, можно отметить, что в основе всего лежит успешная бизнес-модель, которая постоянно пересматривается.

Wildberries изначально создавался как простой интернет-магазин одежды. Позже появилась курьерская доставка, потом на платформу пустили других продавцов. Так, постоянно дорабатывая и расширяя деятельность компании, удалось получить самый большой и единственный прибыльный маркетплейс в России.

«Яндекс», увидев такой рост, создали подобную платформу, доработали и успешно реализовали эту бизнес-модель. Также компания занимается активным развитием в других сегментах — доставке, музыке, такси, онлайн-обучении — и уделяет большое внимание технологическим факторам и трендам, например, AI-технологиям.

Подытожим

Основные угрозы для открытия бизнеса в России в 2023 году могут быть связаны с экономическим кризисом и политическими рисками. Необходимо учитывать снижение экономического роста, увеличение инфляции и укрепление государственного контроля над экономикой — всё это может стать препятствием для развития новой компании.

Однако развитие интернет-торговли, рост среднего класса и возможность снизить затраты на персонал и офис открывают новые возможности. Можно создать прибыльное предприятие, если успешно ими воспользоваться.

Не стоит отказываться от идеи открыть бизнес в России в 2023 году. Он может быть успешен, если вы учтете все факторы, проведёте PESTEL-анализ и учтёте возможные угрозы для вашего бизнеса.

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