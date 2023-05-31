Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Ведение бизнеса

А вообще стоит ли открывать сейчас бизнес России? И как это выяснить с научной точки зрения

Решил открывать бизнес в России? Хорошая идея. Но сперва нужно оценить риски, с которыми может столкнуться новая компания. В этой статье с помощью PESTEL-анализа разберём угрозы и возможности для бизнеса в современной России, познакомимся с реальными кейсами нескольких компаний и узнаем, на кого и на что стоит ориентироваться, открывая бизнес.
19
А вообще стоит ли открывать сейчас бизнес России? И как это выяснить с научной точки зрения

Автор: Анна Гаршина, финансовый директор, бизнес-трекер.

PESTEL-анализ внешней среды бизнеса в России

Чтобы ответить на вопрос, стоит ли открывать бизнес в России в 2023 году, нужно проанализировать тренды и внешние факторы. Анализ трендов помогает определить спрос на продукты и услуги в будущем, а также предугадать новые технологические и потребительские тенденции.

В свою очередь PESTEL-анализ позволяет оценить внешнюю среду бизнеса. Эта аббревиатура включает в себя политические (Political), экономические (Economic), социальные (Social-culture), технологические (Technological), экологические (Environmental) и юридические (Legal) факторы.

Политические факторы

К основным политическим факторам современной бизнес-среды России можно отнести:

  • укрепление государственного контроля над экономикой;

  • ужесточение законодательства в отношении иностранных компаний;

  • санкции.

С одной стороны, эти факторы создают дополнительные препятствия для открытия бизнеса. С другой стороны, уход иностранных компаний с российского рынка и прекращение поставок в Россию некоторых товаров открывают возможности для отечественных компаний.

В 2022 году одному из моих клиентов, который производит продукцию для нефтесервисных компаний, санкции позволили перейти в другие отрасли: горную промышленность и машиностроение. Также ему удалось в несколько раз увеличить свои продажи и закрепиться на новых рынках.

В целом, чтобы заёмщику стать надёжнее в глазах инвесторов, необходимо проделать 4 шага.

1. Оцените свою потребность в оборотных средствах.

2. Разбейте её на несколько траншей (отдельных займов).

3. Разместите транши как отдельные проекты, чтобы быстрее наработать историю получения и погашения займов.

4. Получайте всё более выгодную ставку с каждым новым траншем.

Экономические факторы

Для открытия бизнеса текущее состояние этой группы факторов является скорее угрозой, чем возможностю. Обратить внимание стоит на:

  • уровень занятости населения;

  • инфляцию;

  • курсы валют;

  • банковские процентные ставки;

  • источники финансирования.

По каждому пункту сейчас в России есть проблема. Однако не всё так однозначно.

Так, например, в последние полтора года стартапы столкнулись с низким интересом со стороны венчурных инвесторов. Но в это же время стало проще получить финансирование с помощью банковских кредитов, также появились новые краудинвестинговые площадки.

Перед открытием бизнеса стоит проверить, какую финансовую или информационно-консультационную поддержку сможет получить компания.

В каждом регионе действует центр «Мой бизнес», в который можно обратиться за консультацией и обучением. В качестве источника финансирования в первую очередь стоит рассмотреть получение грантов или кредитов и займов с меньшим процентом, чем в банках.

Социальные факторы

Наиболее важными для нас являются два социальных фактора: старение населения и уменьшение численности трудоспособных граждан. Именно эти факторы могут в первую очередь повлиять на спрос на товары и услуги.

Например, в 2022 году мой клиент из сферы производства столкнулся с оттоком сотрудников из-за мобилизации. Чтобы смягчить негативное влияние этого фактора, на базе предприятия был создан центр для обучения новых и потенциальных сотрудников. Компании удалось сократить потери в численности сотрудников и, как следствие, в размере полученной прибыли.

При открытии бизнеса также стоит учитывать тренды на создание удалённых рабочих мест и использование услуг специалистов на аутсорсе, которые помогут сэкономить денежные средства на содержание офиса. Это пример социальных факторов, которые наоборот создают новые возможности для компаний.

Технологические факторы

Технологические факторы также могут представлять как угрозу, так и возможности для бизнеса. Говоря о возможностях, стоит отметить, что уровень инноваций достаточно быстро повышается. Применяя новые технологии в бизнесе, можно увеличить отрыв от конкурентов.

Обратить внимание стоит, например, на ChatGPT и другие AI-технологии, а также VR и AR.

Экологические факторы

К этой группе можно отнести загрязнение водных ресурсов и воздуха, что может повлиять на здоровье населения, а затем и на спрос на товары и услуги. Кроме того, в последние годы люди всё больше думают о том, как производится продукция и как этот процесс влияет на экологию.

Обратите внимание на существующие тренды на шеринг-экономику и производство экопродукции.

Юридические факторы

Юридические факторы, например, сложная система налогообложения и регулирования бизнеса, могут создавать дополнительные препятствия для открытия бизнеса. Стоит учитывать, что в последнее время увеличиваются ставки по налогам и штрафы за правонарушения.

На кого можно ориентироваться?

Открывать что-то новое проще, если перед глазами есть пример компании, которая всё делает правильно. Особенно важно это становится в такое неопределённое время.

Примерами успешного бизнеса в России являются Wildberries, крупнейший интернет-магазин, и «Яндекс», огромная интернет-компания. Оба гиганта достигли значительных успехов благодаря развитию интернет-торговли и цифровых технологий. Если посмотреть на историю их развития, можно отметить, что в основе всего лежит успешная бизнес-модель, которая постоянно пересматривается.

Wildberries изначально создавался как простой интернет-магазин одежды. Позже появилась курьерская доставка, потом на платформу пустили других продавцов. Так, постоянно дорабатывая и расширяя деятельность компании, удалось получить самый большой и единственный прибыльный маркетплейс в России.

«Яндекс», увидев такой рост, создали подобную платформу, доработали и успешно реализовали эту бизнес-модель. Также компания занимается активным развитием в других сегментах — доставке, музыке, такси, онлайн-обучении — и уделяет большое внимание технологическим факторам и трендам, например, AI-технологиям.

Подытожим

Основные угрозы для открытия бизнеса в России в 2023 году могут быть связаны с экономическим кризисом и политическими рисками. Необходимо учитывать снижение экономического роста, увеличение инфляции и укрепление государственного контроля над экономикой — всё это может стать препятствием для развития новой компании.

Однако развитие интернет-торговли, рост среднего класса и возможность снизить затраты на персонал и офис открывают новые возможности. Можно создать прибыльное предприятие, если успешно ими воспользоваться.

Не стоит отказываться от идеи открыть бизнес в России в 2023 году. Он может быть успешен, если вы учтете все факторы, проведёте PESTEL-анализ и учтёте возможные угрозы для вашего бизнеса.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.

Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

17 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    20
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Ведение бизнеса

    А вообще стоит ли открывать сейчас бизнес России? И как это выяснить с научной точки зрения

    Решил открывать бизнес в России? Хорошая идея. Но сперва нужно оценить риски, с которыми может столкнуться новая компания. В этой статье с помощью PESTEL-анализа разберём угрозы и возможности для бизнеса в современной России, познакомимся с реальными кейсами нескольких компаний и узнаем, на кого и на что стоит ориентироваться, открывая бизнес.

    А вообще стоит ли открывать сейчас бизнес России? И как это выяснить с научной точки зрения
    19
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Путешествия одного дня из Белграда: открытие природных красот и культурных сокровищ

    Белград, столица Сербии, является динамичным и культурно насыщенным городом с богатой историей. Однако, если у вас есть лишний день в распоряжении, не упустите возможность исследовать прекрасные места вокруг Белграда.

    Путешествия одного дня из Белграда: открытие природных красот и культурных сокровищ
    33
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Про личные блоги. Как мы развиваем Трибуну, общаемся с авторами и исправляем ошибки

    Пользователи Клерк — не только лучшие читатели на свете, но еще и талантливые авторы. Их посты в Трибуне набирают по 10 тыс. просмотров! Мы гордимся тем, что наша «Трибуна» обращает внимание на то, что пропускают новостные сайты, что у нас самые внимательные читатели, что вместе мы — это самое большое бухгалтерское сообщество. Расскажем, как мы развиваемся.

    Про личные блоги. Как мы развиваем Трибуну, общаемся с авторами и исправляем ошибки
    7
    86
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    ЕНП и ЕНС в 1С. Самые важные вопросы и ответы

    Как известно, с 2023 года практически все налоговые обязательства перед бюджетом исполняются в рамках единого налогового платежа. Давайте разберёмся в том, как эти и другие операции проводятся в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8».

    ЕНП и ЕНС в 1С. Самые важные вопросы и ответы
    107
    Логотип Клерк
    Клерк
    Учет в строительстве

    Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером

    Строительство — штука сложная, но и платят за нее много. Как разобраться в специфике строительного учета и стать высокооплачиваемым профи? Ответим в этой статье.

    Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером
    175
    Логотип balansy
    balansy
    Инвестиции

    Как и кому предлагать объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа? И в чем их ценность?

    Иногда в работу принимаются объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа. Как и кому продать такие объекты?

    Как и кому предлагать объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа? И в чем их ценность?
    63
    Логотип АКФО
    АКФО
    Обзор судебной практики

    Законно ли включение компаний в общедоступные реестры. Судебное разбирательство

    Ведение различного рода реестров в последние годы стало обычной практикой деятельности органов государственной власти, а также общественных и некоммерческих объединений. Одной из компаний, включенных в реестр, показалось оскорбительным внесение сведений о ней в список. Расскажем, как шло судебное разбирательство.

    Законно ли включение компаний в общедоступные реестры. Судебное разбирательство
    2
    125
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Налоговые проверки

    Завёл блог — заплати налог: как блогерам поладить с ФНС

    Кто-то ведёт личный блог просто из любви к искусству, а кто-то монетизирует свою деятельность в интернете: продаёт товары и услуги, заключает рекламные контракты с брендами и зарабатывает на этом. Как только блог начинает приносить доход, для блогера наступает обязанность платить налоги.

    Завёл блог — заплати налог: как блогерам поладить с ФНС
    122
    Логотип nlukina
    nlukina
    АУСН

    Эксперимент с АУСН удался. Спецрежим распространят на все регионы

    Режим АУСН отлично себя показал во время эксперимента, считают в ФНС. Скоро налог запустят во всех регионах. Для этого у налоговиков уже все готово, сообщил Даниил Егоров.

    Эксперимент с АУСН удался. Спецрежим распространят на все регионы
    3
    256
    Читать еще