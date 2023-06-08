Финансовый анализ. Как проводить аналитику направлений на производствах?

Автор: Анна Кизим, финансовый специалист в компаниях малого и среднего бизнеса.
Чтобы понять эффективность, я часто находила материал об анализе производства и очень редко встречала анализ направлений производства. В статье поделюсь видением вопроса, основываясь на знаниях и практике.
Готовимся к аналитике направлений
Перед проведением аналитики направлений на производстве нужно организовать в компании управленческий учёт таким образом, чтобы построить отчёт о прибыли кассовым методом в разрезе каждого направления.
В указанном отчёте обязательно отдельной строкой должны быть:
прямые расходы, которые связаны с изготовлением конкретной продукции: сырьё, материалы, комплектующие, сдельная оплата рабочих и бригадиров;
расходы на устранение рекламаций;
общие расходы на организацию производства исключительно данного направления, если таковые имеются: амортизация и обслуживание оборудования, зарплата рабочих и служащих, разрешения на производство продукции.
Обратите внимание, я не включаю в общие расходы направления, распределённые на административные. Не говорю и о налогах, так как методика их отражения в управленческом учёте — личное дело каждого собственника.
Также необходимо собрать количественную статистику по изготовленной и отгруженной продукции:
количество продукции в штуках;
количество продукции, по которой были рекламации;
сколько дней продукция были в производстве — от момента передачи в производство до момента отгрузки суммируем по всем заказам / партиям / сериям.
Далее для анализа направлений в производстве готовим расчёт показателей по каждому направлению.
Показатели качества продукции
Расходы на устранение рекламаций на единицу продукции = расходы на устранение рекламаций / количество продукции в штуках;
Доля рекламаций в отгруженной продукции = количество продукции, по которой были рекламации / количество продукции в штуках;
Средние расходы на устранение рекламаций = расходы на устранение рекламаций / количество продукции, по которой были рекламации.
Показатели скорости производства
Производительность на день производства продукции = выручка / сколько дней продукция была в производстве;
Средний срок производства единицы продукции = сколько дней продукция была в производстве / количество продукции в штуках
Показатели результативности производства
Средняя цена продукции = выручка / количество продукции в штуках;
Отдача расходов на фонд заработной платы = выручка / фонд заработной платы.
Показатели эффективности производства
Маржинальность продукции = (выручка — прямые расходы) / выручка;
Маржинальность направления = (выручка — прямые расходы − общие расходы направления) / выручка;
Маржинальная прибыль направления на один день производства продукции = (выручка — прямые расходы — общие расходы направления) / сколько дней продукция были в производстве.
Анализируем
На предыдущем этапе мы подготовили все расчёты и можем приступать к анализу. Провести анализ направлений в производстве можно несколькими методами:
Сравнительный анализ
Суть метода в том, что мы сравниваем что-то с чем-то. При анализе направлений производства мы можем сравнить:
показатели за разные периоды;
показатели разных направлений;
показатели своего направления и показатели конкурента в данном направлении.
Для сравнительного анализа разных направлений я бы рекомендовала это делать по показателю «Маржинальная прибыль направления на один день производства продукции». Самым лучшим будет то направление, у которого данный показатель выше.
Для сравнительного анализа за разные периоды следует рассчитать указанные показатели за несколько одинаковых периодов и проследить динамику. Если растут показатели, которые увеличивают прибыль, а сокращаются показатели, которые уменьшают прибыль, то значит направление работает хорошо. Если наоборот, следует искать причину, почему положение ухудшилось. Все указанные мной показатели — качества продукции и средний срок производства.
Детерминированный факторный анализ
Анализ этим методом позволяет выявить факторы, повлиявшие на изменения показателей. Для анализа готовим базовые данные: показатели других направлений, прошлого периода, конкурента, и отчётные данные: показатели анализируемого направления.
Внутри детерминированного факторного анализа существует несколько методов. Я предпочитаю использовать метод цепных подстановок. Вы можете взять любой другой.
Суть метода в том, что в расчёт базовых показателей пошагово подставляют отчётные значения. Рассчитанный таким образом показатель сравнивается с предыдущим. Отклонение считается величиной влияния изменяемого фактора на показатель.
Итого
Для качественного анализа направления в производстве необходимо:
разделять доходы и расходы направлений в управленческом учёте;
находить адекватные базы для сравнения с показателями анализируемого направления;
подобрать удобный для себя метод анализа.
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