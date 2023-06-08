Финансовый анализ. Как проводить аналитику направлений на производствах?

Часто собственники или топ-менеджеры, посмотрев на цифры отчёта о прибыли, задаются вопросами: «Куда смотреть? О чём мне говорит этот показатель?». Особенно это актуально для компаний, которые занимаются производством. Объясняем, как подготовиться и провести аналитику направлений на производствах.

Автор: Анна Кизим, финансовый специалист в компаниях малого и среднего бизнеса.

Чтобы понять эффективность, я часто находила материал об анализе производства и очень редко встречала анализ направлений производства. В статье поделюсь видением вопроса, основываясь на знаниях и практике.

Готовимся к аналитике направлений

Перед проведением аналитики направлений на производстве нужно организовать в компании управленческий учёт таким образом, чтобы построить отчёт о прибыли кассовым методом в разрезе каждого направления.

В указанном отчёте обязательно отдельной строкой должны быть:

прямые расходы , которые связаны с изготовлением конкретной продукции: сырьё, материалы, комплектующие, сдельная оплата рабочих и бригадиров;

расходы на устранение рекламаций ;

общие расходы на организацию производства исключительно данного направления, если таковые имеются: амортизация и обслуживание оборудования, зарплата рабочих и служащих, разрешения на производство продукции.

Обратите внимание, я не включаю в общие расходы направления, распределённые на административные. Не говорю и о налогах, так как методика их отражения в управленческом учёте — личное дело каждого собственника.

Также необходимо собрать количественную статистику по изготовленной и отгруженной продукции:

количество продукции в штуках;

количество продукции, по которой были рекламации;

сколько дней продукция были в производстве — от момента передачи в производство до момента отгрузки суммируем по всем заказам / партиям / сериям.

Далее для анализа направлений в производстве готовим расчёт показателей по каждому направлению.

Показатели качества продукции

Расходы на устранение рекламаций на единицу продукции = расходы на устранение рекламаций / количество продукции в штуках;

Доля рекламаций в отгруженной продукции = количество продукции, по которой были рекламации / количество продукции в штуках;

Средние расходы на устранение рекламаций = расходы на устранение рекламаций / количество продукции, по которой были рекламации.

Показатели скорости производства

Производительность на день производства продукции = выручка / сколько дней продукция была в производстве;

Средний срок производства единицы продукции = сколько дней продукция была в производстве / количество продукции в штуках

Показатели результативности производства

Средняя цена продукции = выручка / количество продукции в штуках;

Отдача расходов на фонд заработной платы = выручка / фонд заработной платы.

Показатели эффективности производства

Маржинальность продукции = (выручка — прямые расходы) / выручка;

Маржинальность направления = (выручка — прямые расходы − общие расходы направления) / выручка;

Маржинальная прибыль направления на один день производства продукции = (выручка — прямые расходы — общие расходы направления) / сколько дней продукция были в производстве.

Анализируем

На предыдущем этапе мы подготовили все расчёты и можем приступать к анализу. Провести анализ направлений в производстве можно несколькими методами:

Сравнительный анализ

Суть метода в том, что мы сравниваем что-то с чем-то. При анализе направлений производства мы можем сравнить:

показатели за разные периоды;

показатели разных направлений;

показатели своего направления и показатели конкурента в данном направлении.

Для сравнительного анализа разных направлений я бы рекомендовала это делать по показателю «Маржинальная прибыль направления на один день производства продукции». Самым лучшим будет то направление, у которого данный показатель выше.

Для сравнительного анализа за разные периоды следует рассчитать указанные показатели за несколько одинаковых периодов и проследить динамику. Если растут показатели, которые увеличивают прибыль, а сокращаются показатели, которые уменьшают прибыль, то значит направление работает хорошо. Если наоборот, следует искать причину, почему положение ухудшилось. Все указанные мной показатели — качества продукции и средний срок производства.

Детерминированный факторный анализ

Анализ этим методом позволяет выявить факторы, повлиявшие на изменения показателей. Для анализа готовим базовые данные: показатели других направлений, прошлого периода, конкурента, и отчётные данные: показатели анализируемого направления.

Внутри детерминированного факторного анализа существует несколько методов. Я предпочитаю использовать метод цепных подстановок. Вы можете взять любой другой.

Суть метода в том, что в расчёт базовых показателей пошагово подставляют отчётные значения. Рассчитанный таким образом показатель сравнивается с предыдущим. Отклонение считается величиной влияния изменяемого фактора на показатель.

Итого

Для качественного анализа направления в производстве необходимо: разделять доходы и расходы направлений в управленческом учёте;

находить адекватные базы для сравнения с показателями анализируемого направления;

подобрать удобный для себя метод анализа.

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