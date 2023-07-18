Франшиза: что это такое и как её открыть?

У детского центра «Бэби-клуб», «Додо Пиццы» и лаборатории «Гемотест» есть кое-что общее: все они работают по франшизе. Такая схема распространена во многих отраслях и интересна и предпринимателям, и владельцам известных брендов. Расскажем, как открыть франшизу, сколько это стоит и кому подойдёт.

Что такое франшиза

Франшиза — право работать под брендом известной компании. Это право предоставляет за деньги владелец франшизы (франчайзер) её покупателю (франчайзи). Такая схема популярна в общепите, ритейле, сфере услуг.

К праву работать под вывеской определённого бренда прилагается готовая бизнес-модель и разработанные технологии и процессы. Ещё до начала работы франчайзер проконсультирует, помогает набрать персонал, даёт необходимые инструкции. Вам останется аккуратно обойти все грабли и начать вести бизнес.



Франчайзер не решит за вас все проблемы, но окажет существенную поддержку по юридическим, техническим, оргвопросам. Предоставит базу поставщиков, обеспечит рекламными материалами, а ещё даст финансовую модель бизнеса. А вы сами будете управлять небольшим делом, решать все текущие операционные и финансовые вопросы, самостоятельно вести бухгалтерский и управленческий учёт и стараться получить прибыль.

Сколько стоит открыть франшизу?

Сумма, которую вы потратите, складывается из трёх частей.

Паушальный взнос. Это фиксированная сумма, которую франчайзи выплачивает в самом начале сотрудничества — вознаграждение за помощь в открытии бизнеса, подборе помещения, за обучение персонала, переданные технологии и выстроенные бизнес-процессы.

Стартовые инвестиции. Это все дополнительные расходы, которые потребуются на открытие бизнеса. Например, нужно закупить кофейные зёрна и кофемашины, а ещё отремонтировать помещение в соответствии с техническими требованиями и стандартами дизайна.

Роялти. Это регулярные (как правило, ежемесячные) платежи, которые выплачивает франчайзи за право работы под брендом франшизы и сопровождение бизнеса.

По данным каталога franshiza.ru на декабрь 2022, примерно во столько обойдётся открытие некоторых франшиз:

Чтобы открыть франшизу, нужно понять, достаточно ли у вас денег, продумать все риски и выбрать конкретный бизнес.

Шаг 1. Всё взвесить

Прежде чем вложить деньги и время в новый долгосрочный проект, всё просчитайте. Сколько будет стоить открыть франшизу, как привлечь новых клиентов, сколько есть свободных денег, какой суммой вы готовы рискнуть в случае, если что-то пойдёт не по плану. Кофейные зёрна подорожали из-за роста курса, напротив вашей точки открылся конкурент, а арендодатель внезапно поднял аренду в полтора раза — всё это ваши риски.

Речь, кстати, не только о деньгах. Взвесьте свои силы. Франшиза — это не пассивная инвестиция, которая будет приносить доход, пока вы отдыхаете. Франчайзер хоть и поможет начать, но не будет работать за вас.

Шаг 2. Выбрать франшизу

Для начала рекомендуем определиться со сферой, в которой вы хотели бы открыть франшизу. Как правило, лучше обратить внимание на знакомую отрасль — например, у вас есть опыт работы в детском клубе, и вы примерно представляете кухню изнутри. В этом случае вам будет и проще, и интереснее.



Конкретную франшизу можно искать на сайтах брендов, в деловых изданиях или специальных каталогах франшиз. Вот на что нужно обратить внимание.

Постарайтесь самостоятельно оценить, будет ли спрос на товары или услуги. Например, живёте в спальном районе и точно знаете, что в нём очень не хватает пунктов выдачи заказов интернет-магазина.

Внимательно изучите саму компанию: давно ли она на рынке, как меняются финансовые показатели, растёт ли спрос на товары или услуги. Поищите данные об её франшизах: сколько открылось и сколько закрылось за последний год.

Постарайтесь лично пообщаться с действующими франчайзи. Вряд ли они сразу откроют все секреты, но, возможно, поделятся, как в целом идут дела, какие ошибки они совершили, когда открывали франшизу, и как с ними справлялись.

Кстати, имейте в виду — не только вы будете выбирать, но и вас тоже. Ведь от франчайзи зависит репутация бренда.

Шаг 3. Оформить документы и начать работу

Стандартный договор, который предложит вам франчайзер, нацелен больше на защиту его интересов, поэтому хорошо, если у вас будет свой юрист. А когда договор будет подписан, начнётся самое интересное. Франчайзер передаст все документы, внутренние стандарты, методики, брендбуки. Поможет подыскать подходящее помещение — скорее всего, он лучше знает, какой тип помещения подойдёт для бизнеса: ТЦ, отдельное здание или первый этаж жилого дома.



До открытия ещё много работы: обустроить помещение, подобрать персонал, заключить договоры с поставщиками — часто база поставщиков тоже включена во франшизу.

Подойдёт ли вам франшиза?

У такой схемы работы много плюсов, например, ощутимая поддержка на этапе открытия бизнеса. Это помощь по техническим и организационным вопросам, совместные рекламные кампании, обучение сотрудников. Вместе с франшизой вы получаете готовые наработки — а это позволит существенно снизить риски и даже расходы, ведь вам не придётся совершать заведомо ошибочные, а потому убыточные шаги. Отнесём к плюсам и контроль качества продукции.



Есть, конечно, и минусы. Вы ограничены большим количеством стандартов и инструкций. Договор может регламентировать и ассортимент, и дизайн помещений, и даже цвет униформы сотрудников. Даже повысить цену на продукцию вы не всегда сможете. Открыв франшизу, вы не сможете действовать так же свободно, как со своим бизнесом.



Готовы ли вы работать с такими ограничениями? Если да, то вперёд!

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