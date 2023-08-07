Краудлендинговые платформы: что это такое и стоит ли на них занимать

В прошлом материале мы поговорили о том, стоит ли бизнесу вообще использовать заёмные средства. Если кратко — занимать стоит, но в меру. В этот раз поговорим о способах заимствования. Про кредит или частные и венчурные инвестиции знают многие, а вот про краудлендинг такого не скажешь. О нём и пойдёт речь в этой статье.

Авторы: Зоя Стрелкова, руководитель направления «Экономика компании» в «АРБ Про» и Руслан Мухаметзянов, сооснователь краудлендинговой платформы getup.

Краудлендинг — новый инструмент привлечения заёмных средств?

Краудлендинг — коллективное кредитование физическими и юридическими лицами бизнес-проектов по договорам займа.



В отличие от краудфандинга, где инвесторы поддерживают рискованные, благотворительные или творческие проекты без больших надежд на заработок, краудлендинг — это про начисление процентов и своевременный возврат заёмных средств.



Можно сказать, что краудлендинг был всегда. А вот краудлендинговые платформы — как более технологичный метод коллективного кредитования — появились сравнительно недавно.

Как работает краудлендинговая платформа

Платформа — виртуальное место встречи заёмщика и потенциальных заимодавцев, которых чаще называют инвесторами. Далее в статье мы будем называть их так же, но важно уточнить, что эти лица лишь дают деньги в долг, а не входят в капитал компании.



У каждой краудлендинговой платформы есть владелец, который её поддерживает, развивает. Кроме того, он собирает с заёмщиков комиссию за свои услуги.



Все взаимодействия происходят в интернете. Деятельность платформ регулируется Федеральным законом № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Чаще всего инвесторы на платформе — физические лица. Они заводят на платформу свои свободные средства: десятки и сотни тысяч рублей. Деньги находятся на специальном счёте, к которому платформа не имеет доступа. Пока инвестор не вложил деньги в какой-нибудь проект, они лежат «просто так», и в любой момент их можно забрать назад. Услуги платформы для инвестора бесплатны, возможна только комиссия банка за перевод средств.



Заёмщики на платформе — компании из малого и среднего бизнеса, которым не хватает средств, чтобы, например, купить материалы или оборудовать кабинет в медицинском центре. Обычно они занимают несколько миллионов рублей на срок до года. Венчурные стартапы и большие стройки привлекают деньги не здесь.

Заёмщик платит проценты на привлечённые займы и комиссию платформе.

Плюсы и минусы для заёмщика

Деятельность краудлендинговых платформ регулируется законом, но «степень их свободы» в отношении оценки заёмщика гораздо выше, чем у банков. Например, платформа может допустить к займам более «молодое» юридическое лицо, чем это сделал бы банк.



Сооснователь одной из краудлендинговых платформ Руслан Мухаметзянов объяснил, какие компании не могут размещаться на таких платформах:

компании с большими долгами или плохой кредитной историей;

заёмщик, у которого есть незавершенные судебные процессы, если он обращается в первый раз;

юридические лица, которые работают меньше 6 месяцев.

Если у компании были незначительные проблемы с кредитной историей или они случились давно, создатели платформы разберутся в причинах. Если прямо сейчас бизнес работает нормально — займ разместят на платформе.



В отличие от банка краудлендинговые платформы не ставят вечных «чёрных меток». Даже наоборот, с помощью платформы можно наработать кредитную историю или исправить её. При оценке ситуации учитывается сектор экономики, к которому относится бизнес, — на платформе оценивают его перспективы.



В отличие от банков, где получение кредита иногда превращается в длительную процедуру, на платформе деньги собрать можно достаточно быстро. Чем дольше существует платформа, тем больше на ней инвесторов. Поскольку проектов относительно мало, то каждый новый заёмщик сразу вызывает интерес.

Размер займа и стоимость услуг платформы понятны, устанавливаются после скоринга и больше не меняются. Здесь не бывает скрытых платежей, мелкого шрифта или пересмотра ставки процента после выдачи денег.



Однако минусы у краудлендинговых платформ для заёмщиков тоже есть. Главных — три.

Высокая стоимость денег, к которой добавляется комиссия самой платформы (в среднем 25% годовых). Ограничения по сумме, которую можно собрать. В основном займы не превышают 5 млн руб. Срок займа не может превышать год



Однако если компания уверена в своих продажах, ей гораздо выгоднее разместить заём на платформе и быстро собрать деньги, чем тратить время и силы для удовлетворения требованиям банка.

Плюсы и минусы для инвестора

Инвестор на краудлендинговой платформе знает о заёмщике лишь основную информацию: показатели отчётности, подтверждение отсутствия судимостей, краткое описание бизнеса и проекта, под который собирают средства. Более того, мало у кого из заёмщиков получается красиво и убедительно рассказать о своей деятельности.

Однако инвесторы всё равно используют платформы. Главная причина — доходность от 20% годовых и выше. Такая награда увеличивает терпимость к риску.

Основным средством защиты инвестора является диверсификация — распределение денег между разными проектами. 10 тысяч в один, 50 в другой. Если и случится дефолт, то в масштабах портфеля инвестора ущерб будет небольшой.



Платформа защищает интересы инвесторов с помощью системы оценки заёмщиков. Каждая компания проходит многоэтапный скоринг, где учитывается множество факторов — от бухгалтерских отчётов до кредитной истории и судебных разбирательств. Если на платформе видят, что компания не сможет обслуживать займ, ей откажут.



Сейчас ставки депозитов не успевают за инфляцией, а инвестиции в акции и валюту стали игрой «не для слабонервных». Инвестирование на краудлендинговой платформе выглядит хорошей альтернативой.



Однако есть и проблемы. Главная — на платформах мало проектов, нет широкого выбора. Большинство инвесторов предпочли бы дать заём понятному и надёжному бизнесу, который точно будет работать и всё вернёт, например, сельскохозяйственной компании или медицинскому центру. Но чаще инвесторам приходится вкладывать в то, что есть:

займы торговым компаниям для пополнения оборотных средств, в том числе предпринимателям с маркетплейсов;

займы строительным и инжиниринговым компаниям под обеспечение контрактов;

займы предпринимателям, которые уже выстроили свои бизнес-процессы, а теперь нуждаются в оборотных средствах для масштабирования.

Так выгодно ли занимать деньги на краудлендинговой платформе?

Краудлендинговые платформы подойдут вам, если:

Вам не хватает оборотных средств для закупки сырья или товаров перед сезоном с высоким спросом. В этом случае упущенная выгода скорее всего будет больше, чем стоимость денег. У вас дефицит оборотных средств и пустые полки в магазине. В такой ситуации люди могут просто перестать к вам заходить, и товары, которые ещё есть в наличии, тоже останутся непроданными. Потери будут выше стоимости займа на платформе. Вы не можете получить выгодный контракт из-за отсутствия обеспечения.



А вот затыкать дыры в убыточном бизнесе дорогими заёмными средствами точно не следует. Как и финансировать таким способом обороты с низкой наценкой.

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