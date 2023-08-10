Идеальный финансовый директор глазами собственника

Финансовый директор — важнейший человек для компании, без которого бизнес не может развиваться. Однако работа финдира не всегда совпадает с ожиданиями, которые есть у собственника. В этой заметке руководитель компании и финансовый директор на аутсорсинге поделилась мнением, чем должен заниматься финдиректор и каким его представляет собственник.

Автор: Дарья Щёголева, финансовый директор на аутсорсинге, руководитель компании по внедрению управленческого учёта и отчетности, автор программы наставничества для финансистов и бухгалтеров.

Чем должен заниматься финансовый директор

Основная цель бизнеса — увеличение прибыли. Естественно, это является главным приоритетом финансового директора. Специалист должен продумывать и предлагать разные стратегии по увеличению прибыли, контролировать расходы компании и работать с доходной частью предприятия.



Хороший финдир обеспечивает финансовую устойчивость, указывает предпринимателю на точки роста и слабые места компании, находит рычаги воздействия на ключевые показатели деятельности. С таким специалистом собственнику становится спокойнее вести бизнес, потому что финдир вовремя указывает на неблагоприятные моменты и подсвечивает риски.



Идеально, когда у собственника и финансового директора одно представление о стратегии развития. Некоторые предприниматели хотят повысить качество своей жизни, кто-то хочет передать бизнес детям, кому-то важнее создать корпорацию. Финдиру важно синхронизироваться с основателем в рамках этих планов — необходимо регулярно обсуждать направление развития, чтобы убедиться, что взгляды совпадают.



Параллельно нужно постоянно следить за тем, чтобы компания следовала выбранной стратегии и не превышала лимиты по расходам.

Идеальный финдир: разделяет видение собственника;

планирует бизнес, опираясь на стратегию;

ищет варианты увеличения прибыли;

обеспечивает финансовую стабильность.

Чем не должен заниматься финансовый директор

Финансовый директор должен организовать для себя возможность избавиться от текучки, которая отвлекает его от стратегического развития. Необходимо освободить себя от операций, с которыми может справиться рядовой финансовый специалист: занесение платежей, ведение платёжного календаря, работа с дебиторской и кредиторской задолженностями, подготовка документов.

Что должен делать идеальный финдир в представлении собственника

Идеальный финансовый директор глазами собственника — это профессионал, которому можно доверять не только как специалисту, но и как человеку. Поэтому взаимодействие финдира и предпринимателя часто балансирует между профессиональными и личными отношениями.



Это неудивительно, денежные вопросы весьма щепетильны, и обсуждать их комфортно не с каждым человеком. Финдиректор не обязан становиться другом собственника, но вот стать надёжным партнёром он должен. В этом случае финансовый директор будет лично заинтересован в успехе компании и не будет работать только ради зарплаты.



Самое главное — собственнику хочется, чтобы финансовый директор синхронизировался с ним в стратегическом плане. В этом случае финансист поможет бизнесу достичь целей, а собственник сможет доверять менеджеру и с уважением относиться к его решениям.

Например, если финдир сказал, что в этом месяце нельзя проводить определенные платежи, то компания должна следовать его решению. Даже если речь идёт про что-то личное — например, про вывод дивидендов.

Что будет, если финдир и собственник не нашли общий язык

Взаимодействие финансового директора и собственника бизнеса может плохо работать, если предприниматель завалит менеджера текущими задачами — от казначейства до бухгалтерии. В этом случае качество работы финдира снизится: не будет времени заниматься стратегией развития бизнеса и анализировать отчёты.



В этой ситуации опытному менеджеру нужно обсудить ситуацию с собственником. Необходимо объяснить, что работа финдира полезнее, когда он избавлен от текучки. Нужно предложить новый формат взаимодействия и план работы. После разговора с предпринимателем нужно передать простые задачи рядовым специалистам и приступить к своим прямым обязанностям.



Во многом успешного финансового директора отличает умение рассказывать простым языком о сложных вещах. Особенно это важно в тех ситуациях, когда у собственника бизнеса нет финансового образования.

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