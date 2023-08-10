Идеальный финансовый директор глазами собственника

Автор: Дарья Щёголева, финансовый директор на аутсорсинге, руководитель компании по внедрению управленческого учёта и отчетности, автор программы наставничества для финансистов и бухгалтеров.
Чем должен заниматься финансовый директор
Основная цель бизнеса — увеличение прибыли. Естественно, это является главным приоритетом финансового директора. Специалист должен продумывать и предлагать разные стратегии по увеличению прибыли, контролировать расходы компании и работать с доходной частью предприятия.
Хороший финдир обеспечивает финансовую устойчивость, указывает предпринимателю на точки роста и слабые места компании, находит рычаги воздействия на ключевые показатели деятельности. С таким специалистом собственнику становится спокойнее вести бизнес, потому что финдир вовремя указывает на неблагоприятные моменты и подсвечивает риски.
Идеально, когда у собственника и финансового директора одно представление о стратегии развития. Некоторые предприниматели хотят повысить качество своей жизни, кто-то хочет передать бизнес детям, кому-то важнее создать корпорацию. Финдиру важно синхронизироваться с основателем в рамках этих планов — необходимо регулярно обсуждать направление развития, чтобы убедиться, что взгляды совпадают.
Параллельно нужно постоянно следить за тем, чтобы компания следовала выбранной стратегии и не превышала лимиты по расходам.
Идеальный финдир:
разделяет видение собственника;
планирует бизнес, опираясь на стратегию;
ищет варианты увеличения прибыли;
обеспечивает финансовую стабильность.
Чем не должен заниматься финансовый директор
Финансовый директор должен организовать для себя возможность избавиться от текучки, которая отвлекает его от стратегического развития. Необходимо освободить себя от операций, с которыми может справиться рядовой финансовый специалист: занесение платежей, ведение платёжного календаря, работа с дебиторской и кредиторской задолженностями, подготовка документов.
Что должен делать идеальный финдир в представлении собственника
Идеальный финансовый директор глазами собственника — это профессионал, которому можно доверять не только как специалисту, но и как человеку. Поэтому взаимодействие финдира и предпринимателя часто балансирует между профессиональными и личными отношениями.
Это неудивительно, денежные вопросы весьма щепетильны, и обсуждать их комфортно не с каждым человеком. Финдиректор не обязан становиться другом собственника, но вот стать надёжным партнёром он должен. В этом случае финансовый директор будет лично заинтересован в успехе компании и не будет работать только ради зарплаты.
Самое главное — собственнику хочется, чтобы финансовый директор синхронизировался с ним в стратегическом плане. В этом случае финансист поможет бизнесу достичь целей, а собственник сможет доверять менеджеру и с уважением относиться к его решениям.
Например, если финдир сказал, что в этом месяце нельзя проводить определенные платежи, то компания должна следовать его решению. Даже если речь идёт про что-то личное — например, про вывод дивидендов.
Что будет, если финдир и собственник не нашли общий язык
Взаимодействие финансового директора и собственника бизнеса может плохо работать, если предприниматель завалит менеджера текущими задачами — от казначейства до бухгалтерии. В этом случае качество работы финдира снизится: не будет времени заниматься стратегией развития бизнеса и анализировать отчёты.
В этой ситуации опытному менеджеру нужно обсудить ситуацию с собственником. Необходимо объяснить, что работа финдира полезнее, когда он избавлен от текучки. Нужно предложить новый формат взаимодействия и план работы. После разговора с предпринимателем нужно передать простые задачи рядовым специалистам и приступить к своим прямым обязанностям.
Во многом успешного финансового директора отличает умение рассказывать простым языком о сложных вещах. Особенно это важно в тех ситуациях, когда у собственника бизнеса нет финансового образования.
Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.
Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.
Комментарии