Инвестировать или не инвестировать: оцениваем проекты с помощью IRR

Когда предприятие собирается инвестировать, важно заранее рассчитать экономическую выгоду. В противном случае можно потерять деньги. Мы уже рассказывали, как можно оценить эффективность проекта с помощью NPV. Но иногда одной метрики бывает недостаточно. Разберём, когда нужно дополнительно рассчитать IRR, о чём говорит этот показатель и как его рассчитать.

Что такое IRR?

IRR (Internal rate of return, внутренняя норма доходности) — показатель, который позволяет определить прибыльность инвестиций. IRR равен ставке дисконтирования, при которой чистая приведённая стоимость (NPV) равна нулю.

Напомним, что NPV (net present value, чистая приведённая стоимость) — это будущая прибыль, приведённая к сегодняшней стоимости денег.

Финансисты и инвесторы используют IRR, чтобы:

оценивать потенциальную доходность от инвестиций;

сравнивать разные варианты инвестиций — полезно, когда проекты отличаются по срокам, рискам и объёмам денежных потоков.

IRR удобен, поскольку позволяет сравнивать проекты всего по одному числу.

Пример Проект 1 NPV = 120 000, IRR = 45%.

Проект 2 NPV = 240 000, IRR = 10,5%. Второй проект имеет больший NPV, однако IRR составляет лишь 10,5%. Это значит, что инвестиции принесут прибыль только в том случае, если ставка дисконтирования будет меньше 10,5%. Чем выше IRR, тем устойчивей проект к рискам.



В нашем случае целесообразнее выбрать первый проект. Несмотря на то, что сумма денежных потоков ниже, он с большой вероятностью останется прибыльным.

Когда используется IRR

1. При сравнении инвестиционных возможностей



IRR можно использовать для сравнения потенциальной доходности различных вариантов инвестиций. Это работает, даже если они имеют разные временные горизонты или требуют разных первоначальных инвестиций. Чем больше IRR, тем выше доходность проекта.



2. При оценке осуществимости проекта



IRR можно использовать для оценки финансовой жизнеспособности нового проекта. Если IRR выше стоимости капитала, проект жизнеспособен в финансовом плане. Если ниже — проект не стоит реализовывать.



3. При оценке эффективности существующих инвестиций



IRR можно использовать для оценки эффективности инвестиций с течением времени. Если IRR превзошел ожидания инвестора, решение инвестировать было верным. Если результат ниже, чем ожидалось, инвестору следует пересмотреть инвестиционную стратегию.

Как рассчитать IRR?

Существует четыре метода расчёта IRR:

графический;

аналитический;

метод «Подбор параметра» в Excel;

расчёт показателя в системах автоматизации.

Последние два способа считаются наиболее точными.

Разберём на примере

Вспомним компанию «Варежки», про которую говорили в прошлый раз. Собственник хочет закупить вязальные машины высшего класса, но не уверен, что проект принесёт прибыль.



В компании уже рассчитали, что NPV для проекта по закупке вязальных станков составит 26 229 рублей при ставке дисконтирования в 12%.



Но есть и другая идея: инвестировать средства в упаковочный станок. NPV у этого проекта такой же: 26 229 рублей — сравнивать проекты только по этому показателю не получится. Чтобы наверняка определить, какой из проектов эффективнее, финансовый директор предложил рассчитать IRR.

1. Графический метод расчёта IRR

Определить IRR можно на графике. Для этого нужно рассчитать NPV при разных ставках дисконтирования, а после этого построить диаграмму.



Чтобы рассчитать NPV при разных ставках дисконтирования, можно воспользоваться таблицей Excel. Выпишем значения для ставок дисконтирования от 10% до 20% с шагом в 2.

На основе этих значений построим диаграмму.

IRR соответствует ставке дисконтирования, при которой NPV равен нулю. По графику видно, что это чуть меньше 14%. Это значит, что компании будет выгодно инвестировать, если ставка дисконтирования меньше этого значения.

Графический метод наименее точный, однако он позволяет быстро определить примерное значение. Это удобно для быстрой оценки показателя или перед аналитическим расчётом IRR.

2. Аналитический метод расчёта IRR

Показатель можно определить по формуле:

где r1 — ставка дисконтирования 1, r2 — ставка дисконтирования 2, NPV (r1) — NPV при ставке дисконтирования r1, NPV (r2) — NPV при ставке дисконтирования r2.

Чем ближе к IRR ставки дисконтирования, которые мы подставляем в формулу, тем точнее получатся расчёты. На графике выше мы определили, что IRR находится между значениями 13% и 15%.

NPV (13%) = 7514

NPV (15%) = −28 269.



IRR = 0,13 + (7514 / (7514 − (−28 289)))* 0,15 − 0,13) = 0,13 + (0,2099 * 0,02) = 0,13 + 0,0042 = 0,1342

Благодаря точности аналитического метода мы выяснили, что при ставке дисконтирования меньше 13,42% инвестиции будут выгодны для компании.

3. Расчёт с помощью Excel

Самый точный способ расчёта IRR — с помощью Excel. Для этого нужно добавить в таблицу денежные потоки, ставку дисконтирования, формулы расчёта коэффициентов дисконтирования для всех периодов и формулу расчёта NPV. Мы уже рассчитывали денежные потоки для проекта «Варежек». Возьмём полученные ранее значения.



После этого нужно:

Открыть функцию «Подбор параметра». В строке «Установить в ячейке» выбрать ячейку со значением NPV. В строке «Значение» задать 0.

В строке «Изменяя значение ячейки» указать ячейку, в которой определена ставка дисконтирования.

После этого алгоритмы подберут значение, при котором NPV будет равен нулю. Значение появится в заданной клетке.

Выводы

Расчёты показали, что IRR проекта по закупке вязальных станков = 13,4 101 562%. Это значит, что проект будет эффективен при ставке дисконтирования до 13,41%.



IRR проекта по покупке упаковочного оборудования за несколько секунд рассчитал сервис «Финансист» — он составил 10%. Если не хочется считать показатели вручную, обратитесь к нам и получите автоматизированную отчётность и аналитику.



Сравним IRR проекта по закупке вязальных машин высшего класса (13,41%) и IRR проекта по покупке упаковочного станка (10%). В первом случае показатель выше, следовательно, этот проект эффективнее. Его и стоит выбрать собственнику «Варежек».

Зачем IRR, если есть NPV?

NPV позволяет определить, будет ли проект прибыльным и сколько именно принесёт денег.



IRR помогает понять, какой проект имеет наибольшую доходность. Особенно важно рассчитывать показатель, если нужно сравнить несколько проектов с разными объёмами инвестиций. Также он важен, если условия на рынке быстро меняются и проект потенциально связан с большим количеством рисков.

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