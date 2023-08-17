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Иван Шестак
Финансовый анализ

Что такое рентабельность валовой прибыли и зачем её считать?

Продав свой товар, предприниматель получает выручку. Но одного этого показателя недостаточно, чтобы оценить эффективность бизнеса. Чтобы сделать выводы, нужно рассчитать маржинальную, валовую и чистую прибыль. Здесь обсудим, что такое валовая прибыль и рентабельность валовой прибыли, как они рассчитываются и какие выводы можно сделать с их помощью.
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Что такое рентабельность валовой прибыли и зачем её считать?

Автор: Анастасия Проскурина, финансовый аналитик.

Что такое Валовая прибыль и Рентабельность валовой прибыли?

Валовая прибыль (GP — Gross Profit) — часть выручки, которая остаётся после вычета всех прямых расходов на продажу продукта или предоставление услуги.

Рентабельность валовой прибыли (GPM — Gross Profit Margin) — показатель, который выражается в процентах и показывает, какая часть от выручки становится валовой прибылью.

Как считать показатели?

Расчёт валовой прибыли (Gross Profit)

GP = Выручка − Себестоимость (прямые расходы)

Например, компания продала 20 кофеварок. Выручка от них составила 500 тыс. руб., а себестоимость — 400 тыс. руб. В этом случае рассчитать GP можно следующим образом:

GP = 500 000 − 400 000 = 100 000 руб.

Расчёт рентабельности валовой прибыли (Gross Profit Margin)

GPM = (Выручка − себестоимость (прямые расходы)) / Выручка

В нашем примере рентабельность валовой прибыли рассчитывается так:

GPM = 100 000 / 500 000 * 100% = 20%.

Это значит, что только 20% выручки становится валовой прибылью.

Что это значит?

В нашем примере 80% выручки компании составляет себестоимость проданных товаров. Лишь 20% приходится на косвенные затраты, прочие расходы и чистую прибыль компании.

Как анализировать значение GPM?

Сравнение со среднеотраслевым значением

Показатель рентабельности валовой прибыли можно сравнивать со средним значением по отрасли, чтобы увидеть, соответствует ли компания стандартам. Получить эту информацию можно либо в открытых источниках в интернете, либо на основе соответствующего запроса в налоговую.

Более низкий процент валовой прибыли свидетельствует о том, что компания продаёт или производит свой продукт или услугу не так эффективно, как это возможно.

Сравнение с прошлыми периодами

Также рентабельность валовой прибыли можно сравнить с данными за прошлые периоды работы компании. Это покажет, насколько хорошо налажены процессы управления себестоимостью и формирования наценки на товар.

Если в прошлом году GPM была ниже, можно говорить о росте эффективности предприятия и снижении себестоимости продукции. А если выше, то, возможно, у компании появились проблемы. Например, оборудование могло устареть и стать менее эффективным, или предприятие потеряло контракт с выгодным поставщиком, у которого цена сырья была значительно ниже.

К примеру, если рентабельность валовой прибыли в январе была 26%, а в феврале стала 20%, можно сделать вывод о наличии негативной тенденции. Её причиной может быть рост себестоимости, снижение наценки на товар или услугу.

Как повысить GPM?

1. Увеличить наценку на товар

На увеличение валовой прибыли и её рентабельности может повлиять корректировка цен. Но нужно не забывать, что если компания устанавливает цены выше рынка, то при прочих равных условиях продукт купят меньше клиентов. Плохая стратегия ценообразования может привести, наоборот, к снижению показателя.

2. Снизить себестоимость товаров или услуг

Грамотная работа с закупками и себестоимостью поможет увеличить рентабельность валовой прибыли.

Что-нибудь ещё?

Если вы оцениваете разные группы товаров или услуг, стоит рассчитывать GPM отдельно для каждой. Это поможет провести более глубокую аналитику и лучше понять ситуацию. Возможно, деятельность в вашей компании в целом достаточно оптимизирована, но есть какое-то направление, над которым надо работать.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Что такое рентабельность валовой прибыли и зачем её считать?

    Продав свой товар, предприниматель получает выручку. Но одного этого показателя недостаточно, чтобы оценить эффективность бизнеса. Чтобы сделать выводы, нужно рассчитать маржинальную, валовую и чистую прибыль. Здесь обсудим, что такое валовая прибыль и рентабельность валовой прибыли, как они рассчитываются и какие выводы можно сделать с их помощью.

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