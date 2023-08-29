Кредитные линии — полезный инструмент или ловушка для бизнеса?

Банковские займы являются удобным инструментом для эффективного функционирования и устойчивого развития компании. Однако наряду с позитивной оценкой есть и другое распространённое мнение: кредиты — это игра с огнём, особенно в турбулентное время. Рассказываем о нюансах кредитных линий, а также о плюсах и минусах этой формы банковского кредитования.

Валентина Смирнова, финансовый директор «Глобус-Сталь», независимый финансовый советник, инвестор.

Кредитная линия — вид банковского финансирования, при котором деньги выдаются заёмщику частями (траншами) в течение определённого периода в пределах суммы (лимита), которая указана в кредитном договоре.

Виды кредитных линий

Существуют различные виды кредитных линий, отличающиеся друг от друга схемой возврата задолженности, типом заёмщика, структурой обеспечения, целевым назначением и прочим. Однако в корпоративном кредитовании бизнеса чаще всего речь идёт о возобновляемых, невозобновляемых и их специфической разновидности — рамочных линиях.

Возобновляемая кредитная линия (ВКЛ)

Предусматривает заранее оговоренный лимит задолженности, в пределах которого заёмщик может выбирать возвращать банку всю сумму или только её часть в течение всего срока действия договора. Аналогом может служить кредитная карта для физических лиц. Проценты начисляются только на выбранную заёмщиком сумму. После частичного погашения лимит возобновляется на сумму погашения в оговорённых пределах.



В таблице показано, как работает возобновляемая кредитная линия.

Данное кредитование не является жёстко целевым. Как правило, в договоре указывают формулировку «пополнение оборотных средств». В итоге средства можно использовать на оплату товаров, материалов и услуг, но нельзя за их счёт выплачивать ими дивиденды или выдавать займы.

Невозобновляемая кредитная линия (НКЛ)

В рамках такого продукта банки также устанавливают лимит выдачи средств. Но в отличие от ВКЛ, транши нельзя «перевернуть». После частичного погашения лимит не возобновляется. Банк засчитывает платежи в счёт погашения тела долга без возможности повторного использования. Этим НКЛ похожа на классический кредит.

Такая форма кредитования также не является жёстко целевой.

Рамочная кредитная линия (РКЛ)

Данное финансирование позволяет клиенту банка оплачивать поставки продукции с заданной периодичностью в рамках установленного временного отрезка и суммы. При этом такая линия бывает как возобновляемой, так и невозобновляемой.



Основное отличие РКЛ в том, что заёмщик использует средства не по своему усмотрению, а строго для оплаты поставок товара в рамках одного договора с контрагентом в течение установленного срока. Например, невозобновляемая рамочная кредитная линия отлично подходит для работы с госконтрактом.

Процентные ставки

Очевидная выгода кредитных линий заключается в экономии на процентах, поскольку проценты начисляются только на выбранную заёмщиком сумму. Однако ставки бывают нескольких видов.



Фиксированная ставка — закреплена на всём сроке кредитования, например, 12,3%.



Плавающая ставка — привязана к макроэкономическому показателю, например, к ключевой ставке Центрального банка России или ставке MosPrime (независимая ставка рублёвых кредитов или депозитов на московском денежном рынке). Плавающая ставка имеет формат «Ключевая ставка или MosPrime + %», например, «КС + 2,1%» или «MosPrime + 2,1%».



Дифференцированная ставка — устанавливается отдельно на каждый процентный период, например, на квартал или полугодие.



Именно плавающую ставку лучше всего использовать для кредитных линий. На это есть две причины:

прозрачная маржа банка — предмет для торга при заключении кредитного соглашения;

ключевая ставка может снизиться, в итоге эффективная ставка по кредиту, то есть стоимость денег, также будет ниже. При этом с банком не нужно подписывать никаких дополнительных соглашений.

Существует риск повышения ключевой ставки. Однако его можно застраховать — захеджировать. Например, одному бизнесу такое страхование помогло сэкономить более 15 млн рублей на процентах при резком росте ключевой ставки в марте 2022 года до 20%.

Ограничения для получения кредитных линий

Чаще всего в банках встречаются следующие ограничения — финансовые ковенанты.



Чистый долг / EBITDA ≤ N



Коэффициент указывает, что компания не имеет чрезмерной долговой нагрузки и в состоянии обслуживать свои обязательства. Чем ниже этот ковенант, тем лучше.



В классической интерпретации значение этого показателя не должно превышать 3. Однако бывают случаи, когда компания может успешно кредитоваться с коэффициентом около 8. Это зависит от бизнеса в целом.



EBITDA / Проценты к уплате ≥ K



С помощью этого показателя можно оценить способность компании покрыть свои расходы, которые связаны с выплатой процентов. Чем больше эта метрика, тем лучше. Как правило, банк устраивает значение не менее 1,5.



Рентабельность бизнеса > 0



Банк не станет финансировать убыточную компанию. Заёмщик обязан поддерживать положительную рентабельность по чистой прибыли на протяжении всего срока кредитования.



Выручка может снижаться не более, чем на Х% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (АППГ)



Банк внимательно следит за динамикой выручки заёмщика. Если выручка просядет на 5−10%, кредитная организация может начать вводить ограничения. Снижение показателя на 20% по отношению к АППГ грозит стать критичным.



Потолок кредитного портфеля — V рублей



Банк может ограничить максимальную величину общего кредитного портфеля, если у заёмщика несколько кредиторов и несколько кредитных продуктов — например, кредитная линия, лизинг и факторинг.



Другие ковенанты



Это не все ограничения для заёмщика, но наиболее часто встречаемые. Помимо указанных ковенантов, банки устанавливают для бизнеса коэффициент текущей ликвидности, уровень оборачиваемости текущих активов и прочее. Нередко кредитор ограничивает выплату дивидендов и выдачу займов третьим лицам в течение срока финансирования.



Если нарушить ковенант, банк имеет право:

приостановить выдачу средств по договору;

в одностороннем порядке повысить ставку, иногда в разы;

взыскать с заёмщика штраф в размере % от суммы лимита по договору, например, 0,3% от лимита 100 млн рублей, то есть 300 тысяч рублей;

досрочно истребовать все выданные кредитные средства.

Ковенантный пакет и санкции за его нарушение необходимо обсуждать с кредитором и корректировать на этапе заключения договора.

Когда кредитная линия — эффективный инструмент для бизнеса

Без заёмных средств практически невозможно быстро масштабировать бизнес, выйти на новый рынок и развить капиталоёмкий проект. Упущенное время часто равно упущенным возможностям и выгоде.



Кредитная линия помогает предпринимателям быстрее добиться целей с минимальными рисками, если:

бизнес уже сформирован, имеет понятную модель и организационную структуру;

предприятие прибыльно и имеет хорошие финансовые показатели;

в компании грамотно настроены финансовое планирование и бюджетирование, которые учитывают особенности бизнеса и работу с кредитными деньгами;

у заёмщика есть резервы для быстрого «выхода» из кредитных денег в случае резкого повышения процентной ставки, например, большой ликвидный складской запас;

есть твёрдые залоги в виде недвижимости или оборудования, чтобы получить от банка лучшие условия.

Когда кредитная линия — ловушка для заёмщика

Если не рассматривать очевидные ситуации, когда бизнес разваливается и кредитные деньги только усугубляют положение, необходимо обратить внимание на следующие детали.

Срок транша

Внутри возобновляемой кредитной линии срок транша часто ограничен, например, шестью месяцами в рамках двухлетнего договора. Таким образом, выбранную часть лимита необходимо вернуть банку через полгода и, если потребуется, выбрать заново. При этом никаких дополнительных соглашений подписывать с кредитной организацией не нужно.



В такой ситуации следует заранее согласовать с банком комфортный срок транша, опираясь на операционный цикл компании. В противном случае своевременно «переворачивать» кредит будет сложно. Нужно помнить, что просрочки могут стоить бизнесу очень дорого — от штрафов до досрочного истребования средств по договору и испорченной кредитной истории.

Стоимость заёмных денег

Когда в стране и мире происходят форс-мажорные экономические или политические ситуации, банки могут резко повышать ставки в одностороннем порядке. За последние 10 лет в России так происходило несколько раз. Если заёмщик «плотно сидит в лимите», ему очень сложно быстро выйти из кредитных денег и стоимость обслуживания портфеля в моменте может оказаться для бизнеса неподъёмной.



Чтобы снизить риск, следует одновременно с подписанием кредитного договора захеджировать уровень ключевой ставки, если в договоре указана плавающая. Тем самым компания может зафиксировать максимально возможную стоимость кредитных денег и заложить её в свою финансовую модель и в бюджет.



Если позволяет структура бизнеса, следует сформировать резерв, который в случае форс-мажора можно быстро обернуть в деньги и закрыть кредит. Таким резервом может быть, например, ликвидный складской запас или финансовые вложения в ценные бумаги.

Несоблюдение финансовых ковенант

Если нарушения окажутся серьёзными, банк вправе истребовать все выданные средства в сжатые сроки, что для бизнеса может обернуться катастрофой. Поэтому важно, чтобы финансовые службы заёмщика вовремя замечали отклонения в показателях компании. Благодаря этому в случае необходимости они могут заблаговременно согласовать с кредитором вынужденные корректировки ковенант.

Подытожим

Заёмные деньги будут выгодны, когда есть понятная цель привлечения финансирования, в компании настроено финансовое планирование, взвешены и по возможности нивелированы риски, а также контролируются финансовые показатели. Когда предприниматели ставят перед собой большие цели и достигают их при помощи кредитного плеча, это действительно круто.



Есть известная поговорка, банк — это организация, которая предложит зонтик в солнечную погоду, но заберёт, как только начнётся дождь. Это не всегда так. Важно выстраивать с кредитором хорошие долгосрочные доверительные отношения и тогда в сложной ситуации он станет полноценным партнёром, а не палачом.

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