Кассовый разрыв. Что делать?

Этот вопрос можно разделить на две части: что делать, если вы уже столкнулись с кассовым разрывом, и как его вообще избежать. Ответим на оба.

Отвечает: Ирина Кокшарова, бизнес-практик, финансовый директор, эксперт по внедрению управленческого учёта и системы KPI, основатель проекта «Правила финансов».

Что делать, если вы попали в кассовый разрыв?

1. Воспользуйтесь заёмными средствами. Но постарайтесь найти варианты со льготами и отсрочками.

2. Подключите овердрафт. Он даст вам небольшой запас денежных средств, но возвращать его придётся с процентами, как и кредит.

3. Заморозьте новые направления. Но будьте готовы, что после этого проекты могут не возобновиться.

4. Урежьте затраты. Возможно, придётся приостановить рекламу или не выплатить часть зарплаты сотрудникам.

Помните, что это решения для критичных ситуаций: такие меры нельзя использовать на постоянной основе.

Как избежать кассового разрыва?

Ведите управленческий учёт, планируйте финансовые показатели. Это поможет держать под контролем состояние компании и заранее узнавать о наступающих проблемах. Пересмотрите модель бизнеса. Определите наиболее важные показатели, найдите точки роста для вашей компании и постройте план развития. Контролируйте дебиторскую и кредиторскую задолженности. Не злоупотребляйте отсрочками для клиентов, не бойтесь просить выгодные условия у поставщиков. Не забывайте про резервные накопления. В идеале подушки безопасности должно хватать на три месяца полноценной деятельности. Внедрите систему мотивации. Сотрудники должны быть заинтересованы в успехе компании. Контролируйте вывод дивидендов. Часть прибыли всегда должна оставаться в компании. Ведите платёжный календарь. И вы будете заранее готовым к расчётам с контрагентами и сможете прогнозировать остатки средств на счетах компании.

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