Финдиректор в новой компании. Какие вопросы задать команде?

Автор: Юлия Шашкова, финансовый директор, руководитель проектов по управленческому учёту в АГ «Капитал».
О чём говорить с собственником?
Работа финдиректора будет продуктивнее и проще, если в самом начале у него состоится разговор с собственником или директором-собственником, который участвует в операционной деятельности компании. Важно синхронизировать требования собственника и возможности финансового директора с учётом его компетенций и опыта.
По итогам встречи финдиректор должен получить ответы на ряд вопросов.
Какие стратегические цели у компании?
Собственник должен рассказать, каким он видит бизнес и что у него в приоритете, — максимизация прибыли или инвестирование в новые направления, территориальное развитие и расширение доли рынка.
В чём специфика бизнеса?
Необходимо понять, в чём особенности бизнеса и на каком этапе развития он находится.
Как сильно собственник вовлечён в оперативное управление бизнесом?
Финдиректор должен узнать, в решении каких вопросов руководитель принимает личное участие — вовлечён ли он в активное управление процессами или его не интересует ничего, кроме получения дивидендов.
Какие ожидания от работы финдиректора?
Нужно выяснить, какие требования руководство будет предъявлять к работе нового специалиста и каких результатов ждать от него.
Какие есть «пожары» в компании?
Финдиректор должен разобраться, какие активные действия от него требуются здесь и сейчас. Например, это могут быть кассовые разрывы, расчёт эффективности бизнес-идей, грядущая налоговая проверка или продажа компании новому владельцу.
О чём говорить с коммерческим директором?
Вопросы о клиентах и продажах:
как выстроены каналы сбыта;
как построена воронка продаж;
какой у компании ассортимент и какие продукты наиболее прибыльные;
как построена работа с дебиторской задолженностью — какая у неё оборачиваемость, есть ли просрочки;
есть ли в компании рекламный бюджет, как оценивается его эффективность;
какая ситуация с ценообразованием — как формируются скидки и создаются программы лояльности;
существует ли бюджет продаж.
Вопросы о поставщиках и закупках:
как выбираются поставщики;
как выбирается номенклатура;
как построена работа с неликвидными позициями;
есть ли бюджет закупок.
О чём говорить с бухгалтером?
Следующий на очереди главный бухгалтер, у которого нужно узнать:
какое программное обеспечение использует компания;
насколько автоматизирована система учёта;
как согласуются платежи и кто за них отвечает;
происходят ли кассовые разрывы;
как обстоят дела с платёжной дисциплиной — вовремя ли компания разбирается с налогами и платит ли поставщикам, подрядчикам и сотрудникам;
какие результаты показал аудит.
О чём говорить с отделом персонала?
В отделе персонала финдиректора интересует:
есть ли кадровый дефицит;
кого именно не хватает компании;
как часто меняется штатная структура;
как адаптируют новых сотрудников;
какие есть программы обучения, развития и аттестации;
какие социальные гарантии есть у сотрудников.
Что-то ещё?
Встречи с коллегами должны дополняться анализом документов. Ключевые среди них — формы финансоой отчётности, бухгалтерские регистры и имеющийся в компании бюджет.
Последующие действия финансового директора будут зависеть от того, какие задачи ему поставил собственник и какие проблемы подметил специалист во время разговоров с коллегами и анализа документов.
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