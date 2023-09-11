Финдиректор в новой компании. Какие вопросы задать команде?

Приход финансового директора в новую компанию связан со стрессом, волнением и многочисленными вопросами — как работает конкретный бизнес, чего ждёт руководство и что нужно узнать о компании. Мы составили списки вопросов, которые финдиректор должен задать коллегам и руководству в первые дни работы.

Автор: Юлия Шашкова, финансовый директор, руководитель проектов по управленческому учёту в АГ «Капитал».

О чём говорить с собственником?

Работа финдиректора будет продуктивнее и проще, если в самом начале у него состоится разговор с собственником или директором-собственником, который участвует в операционной деятельности компании. Важно синхронизировать требования собственника и возможности финансового директора с учётом его компетенций и опыта.



По итогам встречи финдиректор должен получить ответы на ряд вопросов.

Какие стратегические цели у компании?

Собственник должен рассказать, каким он видит бизнес и что у него в приоритете, — максимизация прибыли или инвестирование в новые направления, территориальное развитие и расширение доли рынка.

В чём специфика бизнеса?

Необходимо понять, в чём особенности бизнеса и на каком этапе развития он находится.

Как сильно собственник вовлечён в оперативное управление бизнесом?



Финдиректор должен узнать, в решении каких вопросов руководитель принимает личное участие — вовлечён ли он в активное управление процессами или его не интересует ничего, кроме получения дивидендов.

Какие ожидания от работы финдиректора?



Нужно выяснить, какие требования руководство будет предъявлять к работе нового специалиста и каких результатов ждать от него.

Какие есть «пожары» в компании?



Финдиректор должен разобраться, какие активные действия от него требуются здесь и сейчас. Например, это могут быть кассовые разрывы, расчёт эффективности бизнес-идей, грядущая налоговая проверка или продажа компании новому владельцу.

О чём говорить с коммерческим директором?

Вопросы о клиентах и продажах:

как выстроены каналы сбыта;

как построена воронка продаж;

какой у компании ассортимент и какие продукты наиболее прибыльные;

как построена работа с дебиторской задолженностью — какая у неё оборачиваемость, есть ли просрочки;

есть ли в компании рекламный бюджет, как оценивается его эффективность;

какая ситуация с ценообразованием — как формируются скидки и создаются программы лояльности;

существует ли бюджет продаж.

Вопросы о поставщиках и закупках:

как выбираются поставщики;

как выбирается номенклатура;

как построена работа с неликвидными позициями;

есть ли бюджет закупок.

О чём говорить с бухгалтером?

Следующий на очереди главный бухгалтер, у которого нужно узнать:

какое программное обеспечение использует компания;

насколько автоматизирована система учёта;

как согласуются платежи и кто за них отвечает;

происходят ли кассовые разрывы;

как обстоят дела с платёжной дисциплиной — вовремя ли компания разбирается с налогами и платит ли поставщикам, подрядчикам и сотрудникам;

какие результаты показал аудит.

О чём говорить с отделом персонала?

В отделе персонала финдиректора интересует:

есть ли кадровый дефицит;

кого именно не хватает компании;

как часто меняется штатная структура;

как адаптируют новых сотрудников;

какие есть программы обучения, развития и аттестации;

какие социальные гарантии есть у сотрудников.

Что-то ещё?

Встречи с коллегами должны дополняться анализом документов. Ключевые среди них — формы финансоой отчётности, бухгалтерские регистры и имеющийся в компании бюджет.



Последующие действия финансового директора будут зависеть от того, какие задачи ему поставил собственник и какие проблемы подметил специалист во время разговоров с коллегами и анализа документов.

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