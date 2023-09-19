Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управление персоналом

Какие обязанности передать заместителю финансового директора? Как начать делегировать полномочия

Вне зависимости от работоспособности финансового директора, однажды он сталкивается с объёмом задач, с которым невозможно справиться в одиночку. В этот момент финдиректор начинает поиски заместителя. В этой статье рассказываем, как начать делегировать полномочия заместителю и какие именно обязанности стоит передать.
16
Какие обязанности передать заместителю финансового директора? Как начать делегировать полномочия

Автор: Матвей Лассаль, основатель компании по внедрению управленческого учёта Kimi.ru.

Весь процесс подбора заместителя финансового директора можно разделить на несколько удобных шагов.

Шаг 1. Оценка и выбор кандидата

При выборе кандидата можно ориентироваться на формальные признаки:

  • наличие высшего экономического (финансового) образования;

  • стаж работы по специальности не менее 5 лет.

Если не опираться на формальные показатели, можно обратить внимание на кандидатов с «техническими» дипломами — таких специалистов выделяет высокий уровень логического мышления. Однако, конечно, они также должны пройти как минимум курсы по экономике и финансам.

На что обращать внимание при выборе заместителя?

Будущий заместитель финансового директора должен:

  • иметь опыт работы в финансах и разбираться в экономических вопросах — заместитель должен снять с финдира часть задач, а не навесить ещё одну по его обучению с нуля;

  • понимать специфику отрасли, в которой работает компания;

  • разбираться в налоговом законодательстве и договорном праве;

  • обладать софт-скиллами — например, уметь вести переговоры;

  • понимать бухгалтерский учёт на нужном компании уровне;

  • знать программное обеспечение или сервисы, которые компания использует для учёта финансов.

Шаг 2. Оценка и выбор кандидата

Итак, финансовый директор определился с заместителем, и тот вышел на испытательный срок. Основная цель финдира — убедиться, что он подобрал кандидата, который сможет забрать на себя часть его регулярных задач и качественно их выполнить.

Чтобы избежать проблем, финансовый директор должен грамотно дозировать знания, которые он передаёт заместителю. Торопиться не нужно — на кандидата и так свалилось огромное количество информации о компании и процессах. В этой ситуации есть риск его перегрузить.

Однако уже на этом этапе финансовый директор должен погружать зама в стратегию компании и её планы. Чем раньше кандидат поймёт, где находится и куда идёт компания, тем проще и удобнее будет самому финдиру.

Когда заместитель освоится, руководитель должен начать привлекать его ко встречам, где корректируется финансовая стратегия бизнеса.

Шаг 3. Обязанности для передачи

Разница между задачами финансового директора и его заместителя — в степени информированности о делах предприятия и ответственности за принятые решений.

Но, конечно, это не значит, что финдир должен передать все обязанности в первую неделю — начинать нужно с простого. В первую очередь заместителю можно передать:

  • первичный анализ договоров, а также поиск существенных расхождений с уже действующими соглашениями;

  • изучение обязанностей специалистов финансового отдела;

  • проверку сметы расходов от подрядчиков и руководителей проектов;

  • согласование отдельных статей финансового планирования;

  • контроль документации компании;

  • контроль исполнения отдельных статей бюджета предприятия;

  • выработку рекомендаций для управленческих решений — особенно в тех случаях, когда свежий взгляд со стороны может быть особенно полезен;

  • написание ТЗ для доработки IT-инфраструктуры для консолидации данных.

Помимо этого, финдиректору нужно обратить внимание на те задачи, от которых он сильнее всего устал или на которые у него совсем не хватает рабочего времени. Эти задачи можно передать, если они не сопряжены с высоким уровнем ответственности.

Что-то ещё?

По ходу работы финдиректор должен получать расширенную обратную связь от своего заместителя. Необходимо понять, какие задачи кажутся помощнику простыми, а с какими справляться сложнее. Также стоит уточнять, нужна ли заместителю помощь с какой-то задачей или дополнительная информация по бизнес-процессам.

Такой подход позволит финансовому директору детально оценить работу кандидата и даст больше информации для принятия управленческих решений.

Необходимо подготовиться к тому, что быстро найти заместителя не выйдет — по тем или иным качествам кандидаты могут не подойти. В качестве альтернативы можно попробовать натаскать до необходимого уровня специалиста из финансового отдела компании.

Такие сотрудники знакомы и с бизнес-процессами внутри компании, и со спецификой отрасли. Поэтому финдиректор сможет сэкономить время и усилия, если успешно прокачает заместителя внутри компании.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.

Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

34 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ❗️Новые поправки в НК: изменят срок уплаты НДФЛ для ИП. Ловите подсказки

    Доработанный проект Минфина с очередными поправками в НК РФ размещен на федеральном портале. Все налоги платят до 28 числа, в том числе авансы ИП на УСН. Но для ИП на ОСНО срок уплаты авансов по НДФЛ – 25 число (25.04, 25.07, 25.10). Узнайте, какие еще изменения произошли!

    ❗️Новые поправки в НК: изменят срок уплаты НДФЛ для ИП. Ловите подсказки
    191
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управление персоналом

    Какие обязанности передать заместителю финансового директора? Как начать делегировать полномочия

    Вне зависимости от работоспособности финансового директора, однажды он сталкивается с объёмом задач, с которым невозможно справиться в одиночку. В этот момент финдиректор начинает поиски заместителя. В этой статье рассказываем, как начать делегировать полномочия заместителю и какие именно обязанности стоит передать.

    Какие обязанности передать заместителю финансового директора? Как начать делегировать полномочия
    6
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Налоговые проверки

    Обеспечительные меры ФНС. Основания для принятия

    Принимая обеспечительные меры, налоговый орган в соответствии со ст. 65 АПК должен доказать, что непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение решения инспекции.

    52
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    19 дивидендных акций Китая: финансовый сектор

    Продолжаю изучать китайские дивидендные акции на Гонконгской бирже, доступные через СПб Биржу. Как мы знаем, в Китае любят дивиденды не меньше, чем в РФ, а платят их в HKD. В первую очередь решил рассмотреть финсектор, а следом за ним будет нефтегазовый.

    19 дивидендных акций Китая: финансовый сектор
    32
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Субсидиарная ответственность

    Учет долга ликвидированного должника при субсидиарной ответственности. Разъяснения Минфина

    Признание задолженности сомнительной или безнадежной при привлечении контролируемых лиц ликвидированного должника к субсидиарной ответственности.

    50
    Логотип Клерк
    Клерк
    ФСБУ

    ФСБУ 5/2019, 6/2020, 25/2018: три важных разъяснения для бухгалтера

    Кто вправе не применять ФСБУ 5/2019, когда здание нельзя признать долгосрочным активом, по каким нормам рассчитывать базу для налога на имущество по арендованной недвижимости — собрали обзор пояснений для бухгалтеров по применению ФСБУ.

    ФСБУ 5/2019, 6/2020, 25/2018: три важных разъяснения для бухгалтера
    248
    Логотип РейтингРунета
    РейтингРунета
    Маркировка рекламы

    Можно ли использовать текст и код, созданные нейросетью, в коммерческих целях — например, в рекламе или на сайте?

    Да, но. Объясняет Мария Великова, юрист из Рунетлекс. Тем временем, депутат Госдумы Антон Немкин предложил ввести маркировку для контента, созданного с помощью нейросетей.

    Можно ли использовать текст и код, созданные нейросетью, в коммерческих целях — например, в рекламе или на сайте?
    3
    160
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Право

    Как сохранить свой бизнес, если ты умер. Наследование бизнеса, правовые и финансовые аспекты

    В этом видео я расскажу, что происходит с бизнесом после смерти предпринимателя, как сохранить бизнес и что делать наследникам.

    105
    Читать еще
    Мнения