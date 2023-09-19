Какие обязанности передать заместителю финансового директора? Как начать делегировать полномочия

Вне зависимости от работоспособности финансового директора, однажды он сталкивается с объёмом задач, с которым невозможно справиться в одиночку. В этот момент финдиректор начинает поиски заместителя. В этой статье рассказываем, как начать делегировать полномочия заместителю и какие именно обязанности стоит передать.

Автор: Матвей Лассаль, основатель компании по внедрению управленческого учёта Kimi.ru.

Весь процесс подбора заместителя финансового директора можно разделить на несколько удобных шагов.

Шаг 1. Оценка и выбор кандидата

При выборе кандидата можно ориентироваться на формальные признаки:

наличие высшего экономического (финансового) образования;

стаж работы по специальности не менее 5 лет.

Если не опираться на формальные показатели, можно обратить внимание на кандидатов с «техническими» дипломами — таких специалистов выделяет высокий уровень логического мышления. Однако, конечно, они также должны пройти как минимум курсы по экономике и финансам.

На что обращать внимание при выборе заместителя?

Будущий заместитель финансового директора должен:

иметь опыт работы в финансах и разбираться в экономических вопросах — заместитель должен снять с финдира часть задач, а не навесить ещё одну по его обучению с нуля;

понимать специфику отрасли, в которой работает компания;

разбираться в налоговом законодательстве и договорном праве;

обладать софт-скиллами — например, уметь вести переговоры;

понимать бухгалтерский учёт на нужном компании уровне;

знать программное обеспечение или сервисы, которые компания использует для учёта финансов.

Шаг 2. Оценка и выбор кандидата

Итак, финансовый директор определился с заместителем, и тот вышел на испытательный срок. Основная цель финдира — убедиться, что он подобрал кандидата, который сможет забрать на себя часть его регулярных задач и качественно их выполнить.

Чтобы избежать проблем, финансовый директор должен грамотно дозировать знания, которые он передаёт заместителю. Торопиться не нужно — на кандидата и так свалилось огромное количество информации о компании и процессах. В этой ситуации есть риск его перегрузить.

Однако уже на этом этапе финансовый директор должен погружать зама в стратегию компании и её планы. Чем раньше кандидат поймёт, где находится и куда идёт компания, тем проще и удобнее будет самому финдиру.

Когда заместитель освоится, руководитель должен начать привлекать его ко встречам, где корректируется финансовая стратегия бизнеса.

Шаг 3. Обязанности для передачи

Разница между задачами финансового директора и его заместителя — в степени информированности о делах предприятия и ответственности за принятые решений.



Но, конечно, это не значит, что финдир должен передать все обязанности в первую неделю — начинать нужно с простого. В первую очередь заместителю можно передать:

первичный анализ договоров, а также поиск существенных расхождений с уже действующими соглашениями;

изучение обязанностей специалистов финансового отдела;

проверку сметы расходов от подрядчиков и руководителей проектов;

согласование отдельных статей финансового планирования;

контроль документации компании;

контроль исполнения отдельных статей бюджета предприятия;

выработку рекомендаций для управленческих решений — особенно в тех случаях, когда свежий взгляд со стороны может быть особенно полезен;

написание ТЗ для доработки IT-инфраструктуры для консолидации данных.

Помимо этого, финдиректору нужно обратить внимание на те задачи, от которых он сильнее всего устал или на которые у него совсем не хватает рабочего времени. Эти задачи можно передать, если они не сопряжены с высоким уровнем ответственности.

Что-то ещё?

По ходу работы финдиректор должен получать расширенную обратную связь от своего заместителя. Необходимо понять, какие задачи кажутся помощнику простыми, а с какими справляться сложнее. Также стоит уточнять, нужна ли заместителю помощь с какой-то задачей или дополнительная информация по бизнес-процессам.

Такой подход позволит финансовому директору детально оценить работу кандидата и даст больше информации для принятия управленческих решений.

Необходимо подготовиться к тому, что быстро найти заместителя не выйдет — по тем или иным качествам кандидаты могут не подойти. В качестве альтернативы можно попробовать натаскать до необходимого уровня специалиста из финансового отдела компании.



Такие сотрудники знакомы и с бизнес-процессами внутри компании, и со спецификой отрасли. Поэтому финдиректор сможет сэкономить время и усилия, если успешно прокачает заместителя внутри компании.

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