Какие обязанности передать заместителю финансового директора? Как начать делегировать полномочия

Автор: Матвей Лассаль, основатель компании по внедрению управленческого учёта Kimi.ru.
Весь процесс подбора заместителя финансового директора можно разделить на несколько удобных шагов.
Шаг 1. Оценка и выбор кандидата
При выборе кандидата можно ориентироваться на формальные признаки:
наличие высшего экономического (финансового) образования;
стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Если не опираться на формальные показатели, можно обратить внимание на кандидатов с «техническими» дипломами — таких специалистов выделяет высокий уровень логического мышления. Однако, конечно, они также должны пройти как минимум курсы по экономике и финансам.
На что обращать внимание при выборе заместителя?
Будущий заместитель финансового директора должен:
иметь опыт работы в финансах и разбираться в экономических вопросах — заместитель должен снять с финдира часть задач, а не навесить ещё одну по его обучению с нуля;
понимать специфику отрасли, в которой работает компания;
разбираться в налоговом законодательстве и договорном праве;
обладать софт-скиллами — например, уметь вести переговоры;
понимать бухгалтерский учёт на нужном компании уровне;
знать программное обеспечение или сервисы, которые компания использует для учёта финансов.
Шаг 2. Оценка и выбор кандидата
Итак, финансовый директор определился с заместителем, и тот вышел на испытательный срок. Основная цель финдира — убедиться, что он подобрал кандидата, который сможет забрать на себя часть его регулярных задач и качественно их выполнить.
Чтобы избежать проблем, финансовый директор должен грамотно дозировать знания, которые он передаёт заместителю. Торопиться не нужно — на кандидата и так свалилось огромное количество информации о компании и процессах. В этой ситуации есть риск его перегрузить.
Однако уже на этом этапе финансовый директор должен погружать зама в стратегию компании и её планы. Чем раньше кандидат поймёт, где находится и куда идёт компания, тем проще и удобнее будет самому финдиру.
Когда заместитель освоится, руководитель должен начать привлекать его ко встречам, где корректируется финансовая стратегия бизнеса.
Шаг 3. Обязанности для передачи
Разница между задачами финансового директора и его заместителя — в степени информированности о делах предприятия и ответственности за принятые решений.
Но, конечно, это не значит, что финдир должен передать все обязанности в первую неделю — начинать нужно с простого. В первую очередь заместителю можно передать:
первичный анализ договоров, а также поиск существенных расхождений с уже действующими соглашениями;
изучение обязанностей специалистов финансового отдела;
проверку сметы расходов от подрядчиков и руководителей проектов;
согласование отдельных статей финансового планирования;
контроль документации компании;
контроль исполнения отдельных статей бюджета предприятия;
выработку рекомендаций для управленческих решений — особенно в тех случаях, когда свежий взгляд со стороны может быть особенно полезен;
написание ТЗ для доработки IT-инфраструктуры для консолидации данных.
Помимо этого, финдиректору нужно обратить внимание на те задачи, от которых он сильнее всего устал или на которые у него совсем не хватает рабочего времени. Эти задачи можно передать, если они не сопряжены с высоким уровнем ответственности.
Что-то ещё?
По ходу работы финдиректор должен получать расширенную обратную связь от своего заместителя. Необходимо понять, какие задачи кажутся помощнику простыми, а с какими справляться сложнее. Также стоит уточнять, нужна ли заместителю помощь с какой-то задачей или дополнительная информация по бизнес-процессам.
Такой подход позволит финансовому директору детально оценить работу кандидата и даст больше информации для принятия управленческих решений.
Необходимо подготовиться к тому, что быстро найти заместителя не выйдет — по тем или иным качествам кандидаты могут не подойти. В качестве альтернативы можно попробовать натаскать до необходимого уровня специалиста из финансового отдела компании.
Такие сотрудники знакомы и с бизнес-процессами внутри компании, и со спецификой отрасли. Поэтому финдиректор сможет сэкономить время и усилия, если успешно прокачает заместителя внутри компании.
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