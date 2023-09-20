Как открыть франшизу? Что предусмотреть при ее создании

Франшиза — один из самых дешёвых и быстрых способов открыть бизнес. Чтобы всё сложилось успешно, необходимо пройти три подготовительных этапа.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Оцените свои возможности

Хотя работать вы будете уже с готовым бизнесом, от вас потребуются дополнительные вложения в маркетинг и в закупку ресурсов. Поэтому для начала рассчитайте объём денежных средств, который потребуется на первое время.

Важно: помните, что в стоимость самой франшизы входят не только стартовые инвестиции на оборудование и помещение, но и паушальный взнос (фиксированная сумма) и роялти (ежемесячные отчисления владельцу франшизы).

Помимо финансов, важны также ваши физические возможности. Развитие бизнеса по франшизе требует почти столько же времени и сил, сколько и собственное дело.

Сделайте выбор

Сейчас открыть франшизу можно в самых разных сферах, поэтому подумайте, какой бизнес интересен именно вам. Следующим шагом обратите внимание на соотношение спроса и предложения в вашем районе на продукт или услугу, которые вы будете предлагать.



Ещё один важный момент — оценка состояния материнской компании. Чтобы получить больше информации, изучите финансовую отчётность франчайзера и попробуйте выйти с ним на связь.

Решите юридические вопросы

В большинстве франшиз для покупателей заранее подготовлены шаблонные договоры. Чтобы защитить свои интересы, стоит изучить эти документы с юристом. Возможно, в соглашение потребуется внести изменения.



Когда этап с документами пройден, можно приступать к работе. С базовыми вопросами, например с поиском помещения или поставщиков, вам поможет франчайзер. Однако будьте готовы, что многие проблемы придётся решать самостоятельно.

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