Топ-7 книг для финансового директора: что почитать специалисту?

«Настольная книга финансового директора», Стивен Брег
Возглавляет список объёмный справочник по всем практическим аспектам работы финдира. Это полное руководство, которое отвечает сразу на все вопросы: какие показатели отслеживать, чем заняться финансовому директору в первые недели работы, как управлять финансовыми рисками.
Как и подсказывает название, для финансового директора может стать настоящей настольной книгой и в любой момент подсказать, что, как и когда делать.
«Алхимия финансов», Джордж Сорос
Пожалуй, именно Сорос, как никто другой, знает, что управление финансами — это не просто наука, но и немного искусство. «Алхимия» — возможность посмотреть на финансы компании с точки зрения миллиардера, финансиста и одного из крупнейших в мире инвесторов.
Финансовому директору будет полезно почитать о ключевых принципах инвестирования и управления финансами, которые остаются актуальными даже в условиях кризиса.
«Анализ финансовой отчётности компании», Бенджамин Грэхем и Спенсер Мередит
Финансы — это деньги, а деньги — это цифры, на языке которых должен уметь разговаривать финдир. Для этого важно понимать финансовую отчётность — и здесь на помощь придёт фундаментальный труд известных американских экономистов.
В книге рассматриваются конкретные вопросы о том, что такое баланс и из чего он состоит, как выглядит отчёт о доходах и расходах, с чего начать ведение финансового учёта. Не только даст общее понимание того, как деятельность компании может быть переложена на язык отчётности, но и раскроет базовые принципы финансового анализа.
«Бухгалтерский учёт за 14 дней. Экспресс-курс», Сергей Молчанов
Поняв, как устроена отчётность, можно переходить к практическим вопросам — к тому, как её формируют российские компании. Без знаний бухучёта не построить финансовую модель и не проанализировать стандартные формы отчётности. И книга Молчанова, ставшая уже классикой, — для тех, кто хочет получить прикладные знания именно по российской отчётности.
Лёгкий стиль изложения и множество примеров не оставят шанса запутаться в проводках и придадут смысл каждой строке отчётности вашей компании.
«Финансовая отчётность для руководителей и начинающих специалистов», Алексей Герасименко
Для тех, кто хочет погрузиться в отчётность более серьёзно, рекомендуем углублённое руководство. Как руководитель, сможете интерпретировать и анализировать все статьи — от выручки до налогов и нематериальных активов.
Есть также главы для более продвинутого уровня: как построить консолидированную отчётность (если решили приобрести другую компанию), как отразить курсовые разницы (если ведёте бизнес в валюте) и блок, посвящённый финансовому анализу.
«Как навести порядок в финансах компании: Практическое руководство для малого и среднего бизнеса», Снежана Манько
А эта книга — максимально приближенная к практике энциклопедия, которая вполне может стать настольной книгой начинающего финансового директора. Здесь есть не только необходимая теория (изложенная, впрочем, легко и интересно), но и конкретные инструменты и план действий при любых проблемах.
Как создать сильный финансовый отдел, как разобраться, кто и за что должен отвечать в компании. И, конечно, практические вопросы: с чего начать ведение управленческого учёта, как контролировать движение денежных средств и как сложить цифры в общую картинку.
«Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов», Асват Дамодаран
Компания — это, прежде всего, активы, будь то металлорежущий станок, акции другой компании или патент на изобретение. Каждый актив можно использовать разными способами, и финансовый директор как раз отвечает за то, чтобы выбрать оптимальный вариант и понимать, сколько стоят активы компании.
Монументальный труд Дамодарана посвящён именно принципам оценки активов. Это классика корпоративных финансов — книга была написана в 1995 году, неоднократно обновлялась, и знания в ней всё ещё актуальны — не зря по ней учатся студенты-финансисты, которые потом вырастают в успешных финдиров.
Нельзя стать сильным финдиром, просто прочитав несколько бестселлеров по финансам и менеджменту. Залог успеха в профессии — не стопка изученных настольных книг, а только практика: собственные победы и ошибки, и постоянное обучение в условиях реального бизнеса.
Тем не менее, именно книги дадут отличную базу, которую можно каждый день обогащать своим опытом.
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