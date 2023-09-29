Топ-7 книг для финансового директора: что почитать специалисту?

Подобрали семь книг, которые помогут финансовому директору не просто разбираться в бухгалтерской отчётности, но эффективно организовывать работу своего отдела и каждый день принимать правильные управленческие решения!

«Настольная книга финансового директора», Стивен Брег

Возглавляет список объёмный справочник по всем практическим аспектам работы финдира. Это полное руководство, которое отвечает сразу на все вопросы: какие показатели отслеживать, чем заняться финансовому директору в первые недели работы, как управлять финансовыми рисками.

Как и подсказывает название, для финансового директора может стать настоящей настольной книгой и в любой момент подсказать, что, как и когда делать.

«Алхимия финансов», Джордж Сорос

Пожалуй, именно Сорос, как никто другой, знает, что управление финансами — это не просто наука, но и немного искусство. «Алхимия» — возможность посмотреть на финансы компании с точки зрения миллиардера, финансиста и одного из крупнейших в мире инвесторов.

Финансовому директору будет полезно почитать о ключевых принципах инвестирования и управления финансами, которые остаются актуальными даже в условиях кризиса.

«Анализ финансовой отчётности компании», Бенджамин Грэхем и Спенсер Мередит

Финансы — это деньги, а деньги — это цифры, на языке которых должен уметь разговаривать финдир. Для этого важно понимать финансовую отчётность — и здесь на помощь придёт фундаментальный труд известных американских экономистов.

В книге рассматриваются конкретные вопросы о том, что такое баланс и из чего он состоит, как выглядит отчёт о доходах и расходах, с чего начать ведение финансового учёта. Не только даст общее понимание того, как деятельность компании может быть переложена на язык отчётности, но и раскроет базовые принципы финансового анализа.

«Бухгалтерский учёт за 14 дней. Экспресс-курс», Сергей Молчанов

Поняв, как устроена отчётность, можно переходить к практическим вопросам — к тому, как её формируют российские компании. Без знаний бухучёта не построить финансовую модель и не проанализировать стандартные формы отчётности. И книга Молчанова, ставшая уже классикой, — для тех, кто хочет получить прикладные знания именно по российской отчётности.

Лёгкий стиль изложения и множество примеров не оставят шанса запутаться в проводках и придадут смысл каждой строке отчётности вашей компании.

«Финансовая отчётность для руководителей и начинающих специалистов», Алексей Герасименко

Для тех, кто хочет погрузиться в отчётность более серьёзно, рекомендуем углублённое руководство. Как руководитель, сможете интерпретировать и анализировать все статьи — от выручки до налогов и нематериальных активов.

Есть также главы для более продвинутого уровня: как построить консолидированную отчётность (если решили приобрести другую компанию), как отразить курсовые разницы (если ведёте бизнес в валюте) и блок, посвящённый финансовому анализу.

«Как навести порядок в финансах компании: Практическое руководство для малого и среднего бизнеса», Снежана Манько

А эта книга — максимально приближенная к практике энциклопедия, которая вполне может стать настольной книгой начинающего финансового директора. Здесь есть не только необходимая теория (изложенная, впрочем, легко и интересно), но и конкретные инструменты и план действий при любых проблемах.

Как создать сильный финансовый отдел, как разобраться, кто и за что должен отвечать в компании. И, конечно, практические вопросы: с чего начать ведение управленческого учёта, как контролировать движение денежных средств и как сложить цифры в общую картинку.

«Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов», Асват Дамодаран

Компания — это, прежде всего, активы, будь то металлорежущий станок, акции другой компании или патент на изобретение. Каждый актив можно использовать разными способами, и финансовый директор как раз отвечает за то, чтобы выбрать оптимальный вариант и понимать, сколько стоят активы компании.

Монументальный труд Дамодарана посвящён именно принципам оценки активов. Это классика корпоративных финансов — книга была написана в 1995 году, неоднократно обновлялась, и знания в ней всё ещё актуальны — не зря по ней учатся студенты-финансисты, которые потом вырастают в успешных финдиров.

Нельзя стать сильным финдиром, просто прочитав несколько бестселлеров по финансам и менеджменту. Залог успеха в профессии — не стопка изученных настольных книг, а только практика: собственные победы и ошибки, и постоянное обучение в условиях реального бизнеса.

Тем не менее, именно книги дадут отличную базу, которую можно каждый день обогащать своим опытом.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.