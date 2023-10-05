Как общаться с клиентами? Факторы, которые помогут сохранить расположение клиента

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».
Совет № 1. Уделите внимание первому контакту с клиентом
Первое взаимодействие с клиентом — фундамент будущего сотрудничества. Предоставьте потенциальному покупателю корректную информацию о вашем продукте, узнайте о его проблемах и объясните, как товар или услуга помогут их решить.
Помните, что клиент должен понимать свою выгоду от работы с вами и видеть, что вас интересует не только собственная прибыль.
Совет № 2. Следите за тем, как вы взаимодействуете с клиентом
Есть несколько факторов, которые помогут сохранить расположение клиента при длительном общении.
1. Дружелюбие. Общение должно быть вежливым и без фамильярностей. Покажите клиенту, что он ценен для вас.
2. Внимательность. Запоминайте даже самые мелкие детали из разговоров с клиентами. Заранее неизвестно, что из сказанного может оказаться важным в будущем.
3. Активность. В общении с клиентом вы должны быть ведущим: задавайте вопросы, контролируйте тему разговора, не пропадайте.
4. Оперативность. Своевременно реагируйте на сообщения и запросы от клиента, чтобы не дать ему повод начать поиск других специалистов.
Совет № 3. Будьте готовы к негативным отзывам
В любом бизнесе возможны сбои, которые сказываются на качестве продукта и отношении клиента к компании. Однако каждый негативный отзыв даёт информацию, которая поможет вашему бизнесу стать лучше.
Совет № 4. Избегайте грубых ошибок в разговоре с клиентами
Есть три частые ошибки в общении с клиентами.
1. Принижение конкурентов. Если вы уверены в преимуществах вашего товара, говорите только о них. Грубой ошибкой будет убеждать клиента сделать выбор в вашу пользу, поливая грязью конкурирующие продукты.
2. Обман и манипуляции. Ложные обещания, взятые с потолка цифры — быстрый путь к потере доверия клиента.
3. Общение свысока. Вы и клиент — партнёры, поэтому общение должно идти на равных.
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