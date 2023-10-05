Как общаться с клиентами? Факторы, которые помогут сохранить расположение клиента

От правильного общения с клиентами зависит будущая прибыль организации. Даём несколько советов, как общаться с контрагентами.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Совет № 1. Уделите внимание первому контакту с клиентом

Первое взаимодействие с клиентом — фундамент будущего сотрудничества. Предоставьте потенциальному покупателю корректную информацию о вашем продукте, узнайте о его проблемах и объясните, как товар или услуга помогут их решить.



Помните, что клиент должен понимать свою выгоду от работы с вами и видеть, что вас интересует не только собственная прибыль.

Совет № 2. Следите за тем, как вы взаимодействуете с клиентом

Есть несколько факторов, которые помогут сохранить расположение клиента при длительном общении.



1. Дружелюбие. Общение должно быть вежливым и без фамильярностей. Покажите клиенту, что он ценен для вас.



2. Внимательность. Запоминайте даже самые мелкие детали из разговоров с клиентами. Заранее неизвестно, что из сказанного может оказаться важным в будущем.



3. Активность. В общении с клиентом вы должны быть ведущим: задавайте вопросы, контролируйте тему разговора, не пропадайте.



4. Оперативность. Своевременно реагируйте на сообщения и запросы от клиента, чтобы не дать ему повод начать поиск других специалистов.

Совет № 3. Будьте готовы к негативным отзывам

В любом бизнесе возможны сбои, которые сказываются на качестве продукта и отношении клиента к компании. Однако каждый негативный отзыв даёт информацию, которая поможет вашему бизнесу стать лучше.

Совет № 4. Избегайте грубых ошибок в разговоре с клиентами

Есть три частые ошибки в общении с клиентами.



1. Принижение конкурентов. Если вы уверены в преимуществах вашего товара, говорите только о них. Грубой ошибкой будет убеждать клиента сделать выбор в вашу пользу, поливая грязью конкурирующие продукты.



2. Обман и манипуляции. Ложные обещания, взятые с потолка цифры — быстрый путь к потере доверия клиента.



3. Общение свысока. Вы и клиент — партнёры, поэтому общение должно идти на равных.

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