Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Саморазвитие

Какие книги почитать финансовому директору?

Финансистам и предпринимателям важно постоянно повышать уровень знаний о корпоративном мире. Только так получится качественно определять точки роста и развивать бизнес. Один из способов это сделать — чтение.
33
Какие книги почитать финансовому директору?

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Рекомендация 1. Финансовый менеджмент для практиков: Полный курс МВА по корпоративным финансам ведущих бизнес-школ мира | Герасименко Алексей

В книге рассказывают о современном управлении финансами. Подойдёт тем, кто хочет узнать о структуре финансовой функции на предприятии, научиться оценивать стоимость бизнеса и интересуется, где можно получить инвестиции. Отдельно стоит упомянуть примеры — автор рассказывает о реальных кейсах.

Рекомендация 2. Корпоративные финансы для чайников | Тэйллард Майкл

Эта книга подойдёт тем, кто хочет начать разбираться в финансах бизнеса. Автор объясняет основные закономерности без сложных терминов и делает акцент на примерах из практики.

Рекомендация 3. Теория корпоративных финансов. Дилогия | Тироль Жан. Часть 1 и Часть 2

Рекомендуем дилогию тем, у кого уже есть базовые знания о корпоративных финансах. Без подготовки читать о риск-менеджменте, реформе корпоративного управления и аудита или определении финансовых рычагов будет сложно.

Рекомендация 4. Алхимия финансов | Джордж Сорос

Автор говорит о финансах не столько как о науке, сколько как об искусстве. Подойдёт и предпринимателям, и финансистам: в книге много интересных мыслей об инвестировании и других инструментах управления финансами.

Рекомендация 5. «Настольная книга финансового директора» | Стивен Брег

У книги говорящее название. Советуем прочитать не только финдирам, но и собственникам бизнеса. С помощью книги можно узнать о работе главного финансиста компании больше, а значит и начать понимать его лучше.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Узнайте обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии на II Всероссийской Бухгалтерской Конференции «Клерка» в Москве!

5 декабря, за один день вы сможете подготовиться к сдаче годовой отчетности, узнаете про изменения в Налоговом кодексе, получите инструкции по воинскому учету в организации и практические рекомендации для работы в 2024 году. Купить билет

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.

Комментарии

1
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    23 минуты назад

    Владислав

    Лучше почитать "Управленческий учет за 14 дней", Сергей Молчанов😉

    Западная практика из подборки в статье не очень приживается на нашей бизнес-почве😀

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Инвестиции

Акции «Сбера» впервые с января 2022 года подорожали до 285 рублей

Ценные бумаги Сбербанка торговались с подобной ценой 13 января 2022 года.

10
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Президент с бензопилой. Новый глава Аргентины Хавьер Милей и его эксцентричные взгляды

Победивший на президентских выборах в Аргентине Хавьер Милей, персона крайне интересная и необычная, но сделает ли он жизнь граждан страны лучше — большой вопрос. Давайте сделаем себе чашечку кофе и почитаем, что прямо сейчас происходит в стране, где экономика находится в полном упадке.

Президент с бензопилой. Новый глава Аргентины Хавьер Милей и его эксцентричные взгляды
19
84

Коллекции

17
Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
Отчетность в СФР

🙅 Бухгалтеры не хотят сдавать допотчеты ЕФС-1 на заболевших сотрудников. Но придется

В новой форме ЕФС-1 в разделе о стаже (бывшая форма СЗВ-СТАЖ) появится поле для досрочной сдачи этого отчета – «Назначение выплат по ОСС». Бухгалтеры считают, что это поле там ни к чему и его надо убрать. Но увы.

18
987
Логотип Клерк
Клерк
Первичные документы

Первичные документы в бухгалтерском учете: шпаргалка для новичка

Каждый факт хозяйственной жизни оформляют первичным учетным документом. Причем неважно, что это за документ. Главное – чтобы в нем были все обязательные реквизиты.

Первичные документы в бухгалтерском учете: шпаргалка для новичка
402

Разборы законов

1 050
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Отчетность

Календарь бухгалтера. Что войдет в уведомление, которое надо сдать до 27 ноября

Приближается срок сдачи очередного обязательного уведомления по ЕНП – 27 ноября (потому что 25 ноября – выходной). Расскажем, что в него надо включить.

118
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Для перехода ИП на НПД на упрощенку какого числа надо сняться с НПД?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если ИП на НПД хочет перейти обратно на УСН со следующего года: он подаёт уведомление о переходе на УСН, а с НПД ему какого числа надо сняться ? 31.12.23 или 01.01.24?

7

Профессиональная
переподготовка

5 Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
ФСБУ

С 1 января 2024 хранить бухгалтерские документы и базы необходимо в РФ

ФСБУ 27/2021 требует, чтобы компании хранили документы бухучета, а также данные, содержащиеся в таких документах, и размещали соответствующие базы данных на территории РФ. С 1 января 2024 это императив.

118
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Облагается ли налогом на прибыль это внесение денег учредителем?

В ООО два учредителя с долями 50/50. Организация на ОСНО. ООО по решению суда выплачивает деньги учредителю 1. Поскольку нарушение, суды и прочее произошли по вине учредителя 2, то он внес на расчётный счет организации деньги для погашения её задолженности перед учредителем 1. Вопрос облагается ли налогом на прибыль это внесение денег учредителем 2?

7

Мини-курсы

260
Короткие видео на самые актуальные темы
Воинский учет

Снятие с воинского учета по возрасту: инструкция

Рассказываем, как грамотно снять сотрудника с воинского учета по возрасту с учетом всех изменений.

1
158
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как вы отчитывайтесь по оплате труда? Какой документ предоставляете, что бы показать сколько начислено?

Добрый день. Коллеги, первый раз отчитываюсь по субсидии (НКО) вопрос может глупый😛, но я тормознула. У кого есть опыт, поделитесь, как вы отчитывайтесь по оплате труда? Какой документ предоставляете, что бы показать сколько начислено?

17
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Саморазвитие

Какие книги почитать финансовому директору?

Финансистам и предпринимателям важно постоянно повышать уровень знаний о корпоративном мире. Только так получится качественно определять точки роста и развивать бизнес. Один из способов это сделать — чтение.

Какие книги почитать финансовому директору?
1
33
Право

В России может появиться еще один кодекс — цифрового права

Юристы предлагают регулировать вопросы цифрового права отдельным кодексом.

54

Резюме

 Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
Логотип Астрал
Астрал
Маркировка товаров

Маркировка в HoReCa: подготовка к новым условиям

В отрасли HoReCa маркировка станет обязательной к концу 2023 года. Предприятиям, работающим в этом сегменте, нужно настроить электронный документооборот (ЭДО) и подключиться к системе «Честный ЗНАК», чтобы передавать ей информацию о маркированных товарах. Разберёмся, как будет выглядеть работа предприятий HoReCa c 1 декабря 2023 года.

Маркировка в HoReCa: подготовка к новым условиям
66
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Компания ранее приобрела ОС, но в программе 1С 8.3 их никаким образом не отражали, как быть?

Коллеги, добрый день! Ситуация сложная: компания ранее приобрела ОС, но в программе 1С 8.3 их никаким образом не отражали, соответственно никаких начислений не было, теперь поступил запрос от налоговой предоставить уведомления по исчисленному транспортному налогу за 2 и 3 квартал 23г. ОС приобретались в 21 году.

30

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Подотчет, командировки

Если в командировке сотрудник пользуется VIP-залом аэропорта, надо начислять страховые взносы

Командировочные расходы входят в перечень выплат, необлагаемых страховыми взносами. Но всякий расход в командировке признается командировочным в целях НК.

99
Основные средства

Убыток от продажи основных средств с завышенной стоимостью признают нулевым

По основным средства, которые относятся к высокотехнологичному оборудованию, первоначальную стоимость можно завышать в 1,5 раза. Но такой способ учета этих ОС должен быть заложен в учетной политике компании.

85

Консультации

Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
Логотип Skillfaсtory
Skillfaсtory
Карьера бухгалтера

Надоел ЕНС и требования ФНС? Расскажем, куда уйти из бухгалтерии

Бухгалтер задумывается о смене сферы деятельности чаще всего тогда, когда понимает, что выбрал не ту профессию, или из-за несоответствия зарплаты и ответственности. А еще со всех сторон то и дело слышится, что через несколько лет бухгалтеры вообще будут не нужны — всех заменит ИИ и автоматизация. Разбираемся, как сменить специальность и куда пойти работать.

Надоел ЕНС и требования ФНС? Расскажем, куда уйти из бухгалтерии
517
Бухгалтеры

3 декабря состоится Юбилейная Всероссийская юридическая онлайн-викторина. «Клерк» уже подготовил каверзный вопрос про УСН. Сможете ответить?

Принять участие онлайн сможет любой желающий. Тот, кто больше всего наберет правильных ответов, получит ценные подарки.

37

Записи вебинаров

689
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Лучшие облигации от аналитиков ВТБ. Или не лучшие?

Приятно, что аналитики заботятся об инвесторах и стараются выбрать лучшее, что есть на долговом рынке. Но так ли и для всех ли хороши их советы? Проверим, что они приготовили. Список позиционируется как самый топовый топ на данный момент, когда ключевая ставка ЦБ высокая. На самом деле — выбор если не спорный, то не для всех и не самый топовый топ.

32
Земельный налог у организаций

Начислять на ЕНС налог за неоформленную землю налоговики не должны

Земельный налог платят те компании, на которые по данным ЕГРН оформлена собственность на земельные участки. Нет собственности – нет налога.

72

Календарь вебинаров

27
Лучшие спикеры, новый каждый день