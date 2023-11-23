Какие книги почитать финансовому директору?

Финансистам и предпринимателям важно постоянно повышать уровень знаний о корпоративном мире. Только так получится качественно определять точки роста и развивать бизнес. Один из способов это сделать — чтение.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Рекомендация 1. Финансовый менеджмент для практиков: Полный курс МВА по корпоративным финансам ведущих бизнес-школ мира | Герасименко Алексей



В книге рассказывают о современном управлении финансами. Подойдёт тем, кто хочет узнать о структуре финансовой функции на предприятии, научиться оценивать стоимость бизнеса и интересуется, где можно получить инвестиции. Отдельно стоит упомянуть примеры — автор рассказывает о реальных кейсах.



Рекомендация 2. Корпоративные финансы для чайников | Тэйллард Майкл



Эта книга подойдёт тем, кто хочет начать разбираться в финансах бизнеса. Автор объясняет основные закономерности без сложных терминов и делает акцент на примерах из практики.



Рекомендация 3. Теория корпоративных финансов. Дилогия | Тироль Жан. Часть 1 и Часть 2



Рекомендуем дилогию тем, у кого уже есть базовые знания о корпоративных финансах. Без подготовки читать о риск-менеджменте, реформе корпоративного управления и аудита или определении финансовых рычагов будет сложно.



Рекомендация 4. Алхимия финансов | Джордж Сорос



Автор говорит о финансах не столько как о науке, сколько как об искусстве. Подойдёт и предпринимателям, и финансистам: в книге много интересных мыслей об инвестировании и других инструментах управления финансами.



Рекомендация 5. «Настольная книга финансового директора» | Стивен Брег



У книги говорящее название. Советуем прочитать не только финдирам, но и собственникам бизнеса. С помощью книги можно узнать о работе главного финансиста компании больше, а значит и начать понимать его лучше.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Узнайте обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии на II Всероссийской Бухгалтерской Конференции «Клерка» в Москве! 5 декабря, за один день вы сможете подготовиться к сдаче годовой отчетности, узнаете про изменения в Налоговом кодексе, получите инструкции по воинскому учету в организации и практические рекомендации для работы в 2024 году. Купить билет

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.