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Иван Шестак
Финансовый анализ

Что такое финансовый анализ и какие инструменты ускоряют развитие бизнеса?

Финансовый анализ словно детективная работа в мире денег и бизнеса. У каждой компании есть своя история, свои секреты и загадки. С помощью финанализа специалисты «читают» отчёты и «вытаскивают» ключевую информацию. Разбираемся, что такое финансовый анализ, для чего он нужен и какие инструменты следует использовать.
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Что такое финансовый анализ и какие инструменты ускоряют развитие бизнеса?

Автор: Андрей Тонких, финансовый директор, основатель сервиса финансового анализа «Градусник для бизнеса».

Этот инструмент позволяет прогнозировать будущее компании, выявлять её слабые и сильные стороны. И как у каждого детектива, у финансиста есть свои методы и приёмы. Он смотрит на долги, доходы, активы и множество других показателей, чтобы составить полную картину.

И так же, как в детективной истории, иногда результаты анализа могут удивить и заставить пересмотреть свои решения. Но без этого «расследования» в мире финансов легко потеряться и принять неверное решение.

Финансовый анализ — отправная точка управления любым бизнесом. Однако не существует стандартного набора инструментов и показателей для расчёта, которые подошли бы всем предприятиям. Выбирать их следует исходя из цели и особенностей конкретной компании. Тем не менее можно выделить несколько групп метрик, которые нужны бизнесу на разных этапах развития.

«Традиционные» показатели

Сейчас отношение к финансам меняется и появляются новые финансовые показатели. Например, пару десятков лет назад уделяли меньшее внимание LTV — среднему сроку жизни клиента, конверсии и другим метрикам. Тогда традиционно рассчитывали показатели оборачиваемости, рентабельности, платёжеспособности и финансовой устойчивости.

Показатели оборачиваемости

Помогают понять, насколько эффективно компания использует ресурсы. Показатели оборачиваемости позволяют проанализировать темпы продажи товаров или использования активов, а также провести бенчмаркинг.

Оборачиваемость рассчитывается как отношение выручки к средним остаткам актива или обязательства.

Показатель рентабельности

Рентабельность — это метрика, которая показывает, насколько правильно компания использует свои ресурсы или активы. Её нужно рассчитывать и анализировать, чтобы оценить результаты инвестиций или проектов, сравнить эффективность разных активов и принять управленческое решение.

Рентабельность считается по формуле:

Рентабельность = (Прибыль / Затраты (или активы)) * 100%

Показатели платёжеспособности

Показатели платёжеспособности — это финансовые коэффициенты, которые позволяют понять, сможет ли компания вовремя и полностью удовлетворить свои краткосрочные обязательства перед кредиторами. К ним относятся следующие метрики.

1. Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности = Текущие активы / Текущие обязательства

2. Коэффициент срочной ликвидности

Коэффициент срочной ликвидности = (Денежные средства + Дебиторская задолженность + Финансовые вложения) / Текущие обязательства

3. Коэффициент абсолютной ликвидности

Метрика показывает, сколько денежных средств и краткосрочных финансовых вложений приходится у предприятия на каждую единицу текущих обязательств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства

Показатели финансовой устойчивости

Показатели финансовой устойчивости — это группа коэффициентов, которые показывают, может ли компания удовлетворять долгосрочные обязательства и финансировать свою деятельность за счёт собственных источников. К ним относятся следующие метрики.

1. Коэффициент автономии собственного капитала

Коэффициент автономии собственного капитала = Собственный капитал / Общий капитал

2. Коэффициент финансовой независимости

Коэффициент финансовой независимости = Валюта баланса / Собственный капитал

3. Коэффициент финансовой устойчивости

Коэффициент финансовой устойчивости = Собственный капитал / Долгосрочные и краткосрочные обязательства

В какой-то момент компания «Мечел» начала бесконтрольно брать займы и ухудшать показатели финансовой устойчивости. От этого предприятие пострадало и пришлось возбудить процедуру банкротства. Банки долгое время стояли в очереди и ждали возвращения денег. Если бы руководство вовремя задумалось о неэффективности заёмных средств, возможно, ситуация бы сложилась иначе — более благоприятно для компании. С последствиями «Мечел» разбирается до сих пор.

Юнит-экономика

Сейчас всё чаще делают упор на расчёт юнит-экономики. Юнит — это единица, а сам подход позволяет оценить, какой вклад в прибыль компании вносит один клиент, сотрудник или товар. Рассчитывать юнит-экономику можно по видам продуктов, группам клиентов и направлениям деятельности.

Этот подход особенно важен стартапам и малому бизнесу: так можно понять, на какие направления следует сделать упор. Рассчитывать традиционные показатели при таких условиях тоже важно, но в меньшей мере. Такому бизнесу обычно достаточно считать эти метрики хотя бы раз в квартал.

Принцип динамического норматива

Это направление не ново, однако ему уделяют недостаточно внимания. При этом подходе показатели упорядочиваются относительно друг друга в динамике.

Стоит помнить, что в бизнесе часто приходится сравнивать показатели с разной размерностью. Например, выручку в деньгах и продажи товаров в единицах. Сравнивать «рубли» и «штуки» неправильно. В динамике же можно разделить один показатель на другой, избавиться от размерности и сравнить нужные метрики.

Здесь важно помнить о золотом правиле экономики предприятия. Прибыль должна расти быстрее выручки, а выручка должна расти быстрее активов предприятия.

Представьте, что сотрудник просит повысить зарплату. Здесь нужно рассчитать, увеличит ли он выручку компании в той же степени, в которой повысится его вознаграждение.

По принципу динамического норматива собственники, инвесторы и другие заинтересованные лица могут быстро оценивать состояние бизнеса, не вникая в тонкости финансовых значений.

Какие сложности связаны с проведением финансового анализа?

Сейчас почти все сервисы автоматизации включают инструменты финансового анализа и провести расчёты — не проблема. Сложно интерпретировать полученные значения.

Часто у топ-менеджеров не хватает специальных знаний в области финансов. За экспертным мнением в этом случае обращаются к финансовому директору — специалисту приходится доверять. Проблема ещё в том, что финдир может интерпретировать значения по-своему и «смазать» картину необъективным личным мнением.

Финансовый анализ должен приводить к прорыву. Для этого управленцы должны видеть закономерности и понимать, из чего состоят показатели в их области. Решить все проблемы одновременно не получится, а грамотное расставление приоритетов поможет определить первостепенные задачи.

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Комментарии

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