Для чего считать LTV? С чем сравнивать пожизненную стоимость клиента

Работать с постоянными покупателями выгоднее, чем привлекать новых. Поэтому важно следить за соответствующими метриками и регулярно оценивать, насколько эффективна работа с действующими клиентами. Например, для такого анализа подойдёт LTV (пожизненная стоимость клиента) — сумма, которую клиент приносит компании за всё время.

Отвечает: Редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Как рассчитать LTV

Методы расчёта показателя зависят от бизнес-модели предприятия. Проще всего компаниям, которые работают по подписке:



LTV = Стоимость подписки x Количество периодов



В остальных случаях формула будет сложнее. Если цена на продукт не меняется, LTV стоит считать с первой покупки:



LTV = Стоимость подписки — Затраты на производство и реализацию



Если цена на продукт меняется, LTV следует рассчитывать в два этапа.

Если компания выступает в роли поставщика, формула снова изменится.

Но одного лишь значения LTV для аналитики недостаточно. Показатель не является самостоятельным и становится полезным бизнесу в сравнении с другими метриками.

С чем сравнивать пожизненную стоимость клиента

Чтобы проанализировать, насколько эффективны инвестиции в маркетинг, нужно сравнить LTV и CAC — стоимость привлечения клиента. Если пожизненная ценность выше стоимости привлечения, то бизнес работает хорошо.



Также LTV можно сравнить с ROI, Churn Rate, ARPU и другими показателями.

На что влияет LTV

Показатель используют для аналитики в маркетинге, продажах, производстве и отделе финансов. Это позволяет регулировать себестоимость товаров, корректировать логистические затраты, принимать решения о скидках и стоимости рекламных кампаний, а также развивать ассортимент. Изменение LTV показывает, эффективна ли общая работа разных отделов.

Чем полезен LTV

С помощью аналитики показателя и его сравнения с другими метриками можно:

определить, эффективны ли скидки, методы продвижения и рекламные кампании;

продумать программы лояльности;

посчитать, сколько можно потратить на одного клиента;

решить, как лучше добавить предложениям индивидуальности.

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