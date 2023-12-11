Для чего считать LTV? С чем сравнивать пожизненную стоимость клиента

Отвечает: Редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».
Как рассчитать LTV
Методы расчёта показателя зависят от бизнес-модели предприятия. Проще всего компаниям, которые работают по подписке:
LTV = Стоимость подписки x Количество периодов
В остальных случаях формула будет сложнее. Если цена на продукт не меняется, LTV стоит считать с первой покупки:
LTV = Стоимость подписки — Затраты на производство и реализацию
Если цена на продукт меняется, LTV следует рассчитывать в два этапа.
Если компания выступает в роли поставщика, формула снова изменится.
Но одного лишь значения LTV для аналитики недостаточно. Показатель не является самостоятельным и становится полезным бизнесу в сравнении с другими метриками.
С чем сравнивать пожизненную стоимость клиента
Чтобы проанализировать, насколько эффективны инвестиции в маркетинг, нужно сравнить LTV и CAC — стоимость привлечения клиента. Если пожизненная ценность выше стоимости привлечения, то бизнес работает хорошо.
Также LTV можно сравнить с ROI, Churn Rate, ARPU и другими показателями.
На что влияет LTV
Показатель используют для аналитики в маркетинге, продажах, производстве и отделе финансов. Это позволяет регулировать себестоимость товаров, корректировать логистические затраты, принимать решения о скидках и стоимости рекламных кампаний, а также развивать ассортимент. Изменение LTV показывает, эффективна ли общая работа разных отделов.
Чем полезен LTV
С помощью аналитики показателя и его сравнения с другими метриками можно:
определить, эффективны ли скидки, методы продвижения и рекламные кампании;
продумать программы лояльности;
посчитать, сколько можно потратить на одного клиента;
решить, как лучше добавить предложениям индивидуальности.
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Комментарии1
ВОТ ЭТО ФОРМУЛИРОВОЧКА!!!!! Дальше читать не стала