Как найти партнёра по бизнесу? 4 совета

Сложно достичь успеха в одиночку. Для этого нужны люди: партнёры и хорошая команда. Но часто случается так, что бизнес разваливается из-за конфликта соучредителей. Однако есть рекомендации, с помощью которых этого можно избежать.

Отвечает: Cтанислав Кутузов, СЕО и основатель «Финансиста».

Совет 1. Тщательно выбирать кофаундера



Перед поиском нужно составить портрет идеального партнёра с учётом своих и его навыков. Например, хорошему разработчику без навыков упаковки продукта в кофаундеры подойдёт маркетолог. Практика показывает, что лучше всего, когда партнёры дополняют друг друга. Один будет привлекать инвестиции, второй — разрабатывать продукт.



Совет 2. Обговорить условия партнёрства на берегу



Чёткие договоренности с самого начала проекта уберегут от ссор в дальнейшем. Например, когда вы получите первые деньги и начнёте думать, как их распределять. Не страшно, если со временем договорённости захочется изменить. Для этого подойдёт стратегическая сессия. На таких встречах можно обсудить, как изменилась доля ресурсовложений со стороны каждого из партнёров и как это должно повлиять на доходы соучредителей.



На сессии также решают и другие стратегические вопросы: какой должен быть продукт, с каким рынком целесообразнее работать, каких целей нужно достичь в ближайший год. Проводить стратсессии в первое время лучше раз в квартал, а потом частоту встреч можно сократить до одной в год.



Совет 3. Проводить регулярные встречи



Важно честно разговаривать и давать обратную связь по совместной работе. Тогда каждый из партнёров будет понимать, что каждого устраивает, а что — нет.



Также можно составить кодекс принятия решений: это свод правил, на которые каждый будет ориентироваться в случае спорных ситуаций.



Совет 4. Заключить соглашение о совместном проекте



Договорённости могут быть устными, но можно и оформить партнёрство юридически. Например, заключить Joint Venture Agreement — соглашение о совместном проекте. В документе будут указаны роли и доли сооснователей. С помощью этого получится определить отношения в рамках проекта, разобраться с дивидендной политикой, закрепить уровень вовлечённости и порядок действий на случай непредвиденных обстоятельств.

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