Как отвечать на негативные отзывы? 5 советов

Обратную связь от клиентов можно получить на онлайн-платформах с помощью опросов аудитории, во время обращений клиентов и благодаря личным встречам. Помимо приятной обратной связи, можно получить и негативные отзывы, которые также нельзя игнорировать.

Отвечает: Екатерина Шляхтина, бизнес-консультант, эксперт по стратегии развития бизнеса. Руководитель консалтинговой группы «Бизнес-баланс».

Совет 1. Внимательно слушать и учитывать обратную связь

Даже к негативному фидбеку нужно относиться уважительно и внимательно. Это дает возможность со стороны взглянуть на продукт и заметить слабые стороны. Так, во время разработки может показаться, что одна из функций не особо полезно. Однако отклики клиентов могут помочь точнее определить, что нужно потребителям.

Совет 2. Не теряйте времени

На обратную связь следует реагировать оперативно. Не отрицайте очевидных проблем, предлагайте помощь, делитесь планами по улучшению продукта или услуги.

Совет 3. Сохраняйте холодный рассудок

Критика — неотъемлемая часть развития. Не нужно принимать отзывы близко к сердцу. В конечном счёте они не всегда отражают реальную картину бизнеса. Не позволяйте эмоциям взять верх.

Совет 4. Помните: минус на минус дает плюс

Если ошибка действительно есть, предложите клиенту компенсацию или бонус. Так получится превратить негатив в позитив и укрепить отношения.

Совет 5. Анализируйте отзывы

Анализ обратной связи можно использовать, когда компания планирует дальнейшую деятельность. Опирайтесь на отзывы, чтобы понять, чего не хватает потребителям.

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