4 признака, что с вашим бизнесом все хорошо

Для успешного развития бизнеса необходим постоянный анализ его состояния. Собственникам важно понимать, насколько компания успешна и стабильна. В финансово-хозяйственном анализе деятельности предприятия есть множество параметров для ответа на эти вопросы. В этой статье разбираем 4 наиболее актуальных показателя для оценки состояния компании.

Автор: Купанова Елена, специалист по финансовой отчётности, менеджер по аудиту Deloitte.

Сегодня важную роль играют платёжеспособность и финансовая устойчивость бизнеса. Может ли компания отвечать по своим обязательствам, позволить себе смену оборудования, найм дополнительного персонала или увеличение объёмов производства? К чему приведёт увеличение объёмов продаж или наращивание складских запасов? Эти вопросы актуальны всегда, но когда внешние факторы становятся всё менее предсказуемыми, их важность возрастает.

Текущая ликвидность

Один из базовых параметров платёжеспособности — ликвидность. Она отражает, насколько быстро активы компании можно превратить в денежные средства. Целевое значение этого показателя достигается с помощью оперативного управления финансами компании, а также поддержкой сбалансированного соотношения между собственным капиталом, заёмными и использованными (вложенными) средствами.

Ликвидность бизнеса оценивают с помощью различных коэффициентов. Наиболее распространённый и важный из них — текущая ликвидность.

Показатель отражает способность компании отвечать по своим обязательствам с учётом текущих активов. Его используют в первую очередь для оценки платёжеспособности компании.

Например, если сегодня все кредиторы одновременно попросят им заплатить, сможет ли компания удовлетворить их запросы?

Показатель рассчитывается как соотношение текущих активов к текущим обязательствам.

Текущая ликвидность = (Денежные средства + Краткосрочные вложения + Краткосрочная дебиторская задолженность + Быстрореализуемые запасы) / (Задолженность по заработной плате + Текущая задолженность перед поставщиками + Краткосрочные кредиты)

Каким должен быть показатель

Текущая ликвидность должна быть больше единицы. Тогда у компании после погашения краткосрочной задолженности останутся средства на продолжение бизнеса. Если контролировать уровень «замороженных» денежных средств, можно улучшить показатель.

Нужно не допускать падения стоимости запасов, повышать скорость оборачиваемости дебиторской задолженности и не делать инвестиций, которые не смогут себя окупить.

Мгновенная ликвидность

Следующий показатель оценки платежеспобности компании — мгновенная ликвидность. Он указывает на то, какую часть своей задолженности компания сможет погасить моментально за счёт текущего объёма средств. Его можно представить, как соотношение денежных средств компании к текущим обязательствам.

Мгновенная ликвидность = Денежные средства / (Задолженность по заработной плате + Текущая задолженность перед поставщиками + Краткосрочные кредиты)

Каким должен быть показатель

У компании, которая правильно управляет своими финансами, мгновенная ликвидность будет не меньше 0,2.

Однако слишком высокий показатель может также негативно сказаться на предприятии. Хранение большого объёма средств на счетах не даст компании быстрее развиваться.

Финансовая автономия

Третий по важности показатель платëжеспособности компании — финансовая автономия или коэффициент финансовой независимости. Он показывает, насколько организация обеспечена собственным средствами, то есть наименее рисковым источником финансирования. Рассчитывается этот показатель как соотношение собственного капитала к валюте баланса.

Коэффициент финансовой независимости = Собственный капитал / Итог баланса

Каким должен быть показатель

В среднем данный показатель должен быть не менее 0,5. Такое значение позволяет бизнесу сохранять финансовую стабильность даже в случае резкого повышения ставок по кредитам, отказа в отсрочки у поставщиков или других негативных факторов. Компании не придётся затягивать пояс и думать, чем платить зарплату — собственных средств будет достаточно для выполнения обязательств.

Обеспеченность собственными оборотными средствами

Четвёртый индикатор финансовой устойчивости — коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (КОСОС). Этот показатель позволяет оценить, насколько компания может рассчитывать на свои внутренние ресурсы для покрытия обязательств и ведения текущей деятельности. Его рассчитывают, как соотношение собственных оборотных средств ко всем существующим оборотным активам.

КОСОС = (Собственный капитал — Внеоборотные активы) / Оборотные активы

Каким должен быть показатель

Нормой считается значение от 0,1 и больше. КОСОС ниже 0,1 свидетельствует о высокой зависимости предприятия от заёмных ресурсов.

Для улучшения показателя рекомендуется вести более консервативную политику по управлению финансами, оставлять в компании средства на развитие, не тратить всю прибыль на выплату дивидендов.

Подытожим

Ваш бизнес устоит и останется платёжеспособным даже в кризисное время, если:

значение текущей ликвидности компании больше единицы;

показатель мгновенной ликвидности бизнеса не менее 0,2;

коэффициент финансовой независимости равен 0,5 и больше;

значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами не менее 0,1.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.