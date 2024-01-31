Как сформировать резервный фонд компании? Как это работает на практике

Резервный фонд в бизнесе — это то же самое, что и подушка безопасности для личного бюджета. Такую кубышку используют во время кризисных ситуаций, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия. Нередко эти фонды служат копилками для реализации проектов, например, для обновления, покупки дополнительного оборудования или аренды помещений.

Отвечает: Александра Базак, персональный финансовый эксперт консультант.

Собственник может создавать бессчётное количество фондов, однако, как правило, резерв используется для форс-мажоров. Эти деньги являются неприкасаемым запасом. Исключение — резкое обрушение доходов предприятия.

Сколько денег нужно отложить

Руководству компании следует подсчитать, какая ежемесячная сумма нужна компании для нормального функционирования. В неё должны входить все переменные и постоянные расходы, в том числе налоги, зарплата сотрудникам, аренда помещения, закупка товара и прочее.



Как и для личных целей, в бизнесе резерв следует формировать минимум на три месяца, а лучше на полгода. Поэтому объём ежемесячных трат компании следует умножить на шесть. Если сумма окажется непосильной, то планку можно снизить до четырёх или трёх месяцев. Это лучше, чем вообще ничего.

Откуда брать деньги для резервного фонда

Резервный фонд пополняется за счёт чистого дохода — суммы, которая осталась после вычета всех отчислений и налогов из валового дохода. Сумма пополнения определяется на стадии формирования резерва, обычно это конкретный ежемесячный процент. Добавлять деньги в кубышку можно чаще, например, раз в неделю.

Как это работает на практике

Вы определились, что ежемесячно будете откладывать в запасной фонд 10% от всего дохода компании. Сегодня контрагент заплатил за ваши услуги 200 тысяч рублей. Вы можете сразу отложить в копилку 20 тысяч рублей из расчета:

200 тысяч рублей x 10% = 20 тысяч рублей.

Быстрый доступ к резервному фонду

В обычной ситуации деньги не должны лежать мертвым грузом, однако с резервным фондом другая история. Собственнику нужно точно знать, сколько средств у него в кубышке.



Для хранения средств лучше использовать депозитный вклад в безопасном банке. Для быстрого доступа к деньгам следует договориться с банком, чтобы счёт можно было пополнять и опустошать без штрафных санкций.

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