Как управлять рабочим капиталом и почему он может быть отрицательным

Рабочий капитал — ключевой элемент в финансовой структуре любой компании. Он отражает, насколько эффективно собственник управляет активами и обязательствами. В этой статье расскажем, из чего состоит рабочий капитал, как его оценивать и почему он может быть отрицательным.

Рабочий капитал — это разница между оборотными активами компании и краткосрочными обязательствами. Показатель помогает выяснить, достаточно ли у предприятия оборотных активов, чтобы погасить свои текущие обязательства. Это всего лишь одна из метрик для оценки операционной эффективности и текущего или краткосрочного финансового здоровья компании.



Термин имеет другие названия: собственные оборотные средства, оборотный капитал и чистый оборотный капитал. В западной практике — Working Capital или Net Working Capital.

Чтобы отслеживать рабочий капитал, нужно знать два показателя:

оборотные активы — денежные средства, дебиторская задолженность, запасы и другие активы, которые можно быстро конвертировать в наличные в течение года.

краткосрочные обязательства — займы, краткосрочные кредиты, задолженность по налогам и другие обязательства, которые подлежат оплате в течение года.

Что можно оценить с помощью рабочего капитала

Он позволяет оценивать возможность компании погашать краткосрочные долги и бесперебойно вести текущую деятельность.



Сравнение оборотного капитала компании с конкурентами в той же отрасли может дать оценку её конкурентной позиции.

Например, оборотный капитал компании «Альфа» составляет 30 млн рублей, а у «Бета» и «Cигма»—15 и 20 млн. Следовательно, «Альфа» может потратить больше денег на развитие своего бизнеса и сделать это быстрее, чем конкуренты. У неё есть больше ресурсов, чтобы масштабировать свою деятельность.

Как узнать размер рабочего капитала

Существует две формулы расчёта показателя на основе бухгалтерского баланса компании. Самая популярная выглядит, как разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами:



Рабочий капитал = Оборотные активы − Текущие обязательства

Рассчитаем этот показатель на основе финансовой отчётностиПАО «Ростелеком».На 30 июня 2023 года у компании было 149,3 млрд рублей оборотных активов и 244,3 млрд текущих обязательств. Получается, рабочий капитал компании ушёл в минус на 95 млрд. Однако важно учесть, что на это влияет большая сумма долгосрочных обязательств — 402,6 млрд. Поэтому для таких предприятий используют другой расчёт.

Вторую формулу чаще применяют к компаниям с крупными долгосрочными обязательствами и внеоборотными активами. Она выглядит так:



Рабочий капитал = Собственный капитал + Долгосрочные обязательства − Внеоборотные активы

Посмотрим, как это работает на том же примере с ПАО «Ростелеком». Собственный капитал предприятия составил 301,8 млрд рублей, долгосрочные обязательства — 402,6 млрд рублей, а внеоборотные активы — 799,5 млрд. Поэтому оборотный капитал компании составит −95,4 млрд. Этот расчёт также показал, что рабочий капитал компании отрицательный.

Каким должен быть рабочий капитал

Сумма рабочего капитала зависит от множества факторов, в том числе от отрасли, бизнес-моделей, операционного цикла и условий поставщиков. Поэтому показатель капитала постоянно меняется.



Главная цель управления показателем в том, чтобы компания поддерживала достаточный уровень оборотных активов для покрытия своих краткосрочных обязательств.



Минимально необходимый уровень рабочего капитала можно определить на основе циклов оборачиваемости запасов, а также сроков оплаты дебиторской и кредиторской задолженности. Важно, чтобы этот уровень был достаточным, чтобы поддерживать операционную деятельность даже в периоды спада.



Положительный уровень означает, что оборотные активы превышают краткосрочные обязательства. В этом случае у компании достаточно средств, чтобы покрывать свою краткосрочную задолженность, поддерживать бесперебойную работу и масштабировать операционную деятельность.



Иногда положительный уровень рабочего капитала связан с тем, что краткосрочные обязательства компании занижены. Такая ситуация может складываться из-за того, что предприятие не может воспользоваться льготными или беспроцентными кредитами — взять на себя краткосрочные обязательства. Вместо этого бизнес использует долгосрочные займы и кредиты для финансирования текущей деятельности.

С другой стороны, и высокие оборотные активы компании — не всегда хорошо. Это может указывать на:

слишком большие запасы продукции;

чрезмерное затоваривание склада;

высокий уровень дебиторской задолженности;

отсутствие вклада свободных денег в развитие.

Почему рабочий капитал может быть отрицательным

Отрицательный оборотный капитал — не всегда плохо. Однако эта ситуация требует от собственников и финансистов тщательного анализа и постоянного мониторинга.



Есть несколько причин, по которым рабочий капитал может уйти в минус.

Высокий уровень краткосрочных обязательств. В этом случае краткосрочные займы предприятия значительно превышают размер оборотных активов.

Операционные потребности. Компании с высокой оборачиваемостью запасов и быстрым оборотом дебиторской задолженности могут эффективно работать с отрицательным рабочим капиталом. Такой бизнес генерирует наличные быстрее, чем наступает необходимость погашать обязательства.

Условия поставщиков. Компании, которые могут договориться о длительных сроках оплаты с поставщиками, могут обходиться меньшим объёмом рабочего капитала.

В примере с отрицательным рабочим капиталом ПАО «Ростелеком» можно сказать, что у компании короткий торговый цикл. Объём краткосрочных обязательств у неё составляет 244,3 млрд рублей, а оборотных активов 149,3 млрд. Однако это никак не мешает деятельности провайдера — он зарабатывает быстрее, чем наступает необходимость возвращать заёмные средства.

Как оптимизировать рабочий капитал

Эффективное управление показателем позволяет оптимизировать бизнес-процессы и поддерживать непрерывность операционной деятельности. Для этого прежде всего необходимо проанализировать текущее состояние рабочего капитала. Нужно дать оценку оборотным активам (денежным средствам, дебиторской задолженности и запасам) и краткосрочным обязательствам (кредиторской задолженности и краткосрочным займам). Представим несколько способов, как можно влиять на рабочий капитал.

Управление дебиторской задолженностью обеспечивает своевременное поступление платежей, которое увеличивает платёжеспособность компании. Важно установить чёткую кредитную политику и следить за её соблюдением.

Оптимизация кредиторской задолженности позволяет предприятию эффективно использовать свои финансовые ресурсы. Следует стремиться к балансу между своевременной оплатой обязательств и использованием займа для поддержания платёжеспособности.

Регулярный мониторинг ключевых показателей компании, например, коэффициента текущей ликвидности и оборачиваемости оборотных активов, позволяет своевременно находить и устранять потенциальные риски.

Оптимизация бизнес-процессов , например, учёт закупок, запасов и управление дебиторской задолженностью, улучшает операционную деятельность. Для этого можно автоматизировать управленческий учёт.

Необходимо использовать разные варианты финансирования компании, чтобы поддерживать оптимальный баланс между собственным и заёмным капиталом. При этом средства должны поступать из разных источников, чтобы исключить зависимость от одного кредитора.

В итоге оптимизация рабочего капитала компания может не только улучшить платёжеспособность и финансовую устойчивость, но и увеличить рентабельность и инвестиционную привлекательность предприятия.