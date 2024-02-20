Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Финансовый анализ

Как подготовиться к встрече с инвесторами? Основные моменты

Перед тем, как принять решение о вложениях, инвестор изучает финансовую модель компании. Поговорим о ключевых элементах, которые руководители бизнеса должны учитывать при подготовке к встрече с потенциальными финансовыми партнёрами.
12 3
Как подготовиться к встрече с инвесторами? Основные моменты

Отвечает: Александра Кубрина, финансовый эксперт с опытом более 13 лет, ex-CFO «Нетологии» и CFO в Starta Institute.

Основы финансовой модели

Необходимо создать упрощенную, но всестороннюю модель, которая должна включать:

  • анализ чувствительности;

  • оценку рынка;

  • расчёт IRR;

  • показатели unit-экономики;

  • расчёт EBITDA;

  • предложения и гипотезы.

Детальный анализ чувствительности

Во время анализа чувствительности нужно изучить динамику каждого показателя, который влияет на IRR и общий финансовый результат, а именно:

  • количество клиентов;

  • средний чек;

  • маржинальность;

  • стоимость привлечения пользователей.

Оценка объёма рынка

Для оценки объёма рынка потребуются данные из различных источников, вроде научных публикаций, аналитики поисковых запросов и статей специалистов СМИ. Это поможет рассчитать потенциальный, целевой и доступный рынки, а также реально достижимый объем рынка.

Прогноз динамики рынка

Такие прогнозы составляются на основе исторических данных и сравнений с ростом аналогичных рынков. Это позволяет оценить будущий потенциал конкретной отрасли. Важно доказать инвестору, что для привлечения инвестиций есть перспективный рынок.

Оценка стоимости компании

Даже приблизительная оценка покажет, насколько большую долю можно получить инвестор. Рассчитать стоимость компании можно или через упрощенные методы, например:

Оценка стоимости компании = Продажи * 5

Или можно воспользоваться более сложным подходом, который будет включать дисконтирование денежных потоков и терминальную стоимость.

Инвестиционная презентация

Нужно убедиться, что презентация будет освещать самую важную информацию о компании. Необходимо рассказать о продукте и о ситуации с конкурентами, а также представить полноценную бизнес-модель, план продвижения и команду проекта.

Отчётность перед инвестором

Как правило, потребуется предоставить стандартный пакет финансовой отчётности и ключевые метрики для разных типов инвесторов. Задача компании — обеспечить полную прозрачность данных и подготовить их к анализу инвесторами.

Включение этих элементов в финансовую модель поможет привлечь внимание инвесторов и убедить их в потенциале бизнеса.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.

Начать дискуссию

Логотип Корада
Корада

Можно ли внедрить 1С своими силами: 4 типичных заблуждения заказчика

Некоторые компании, которые планируют внедрить 1С, избегают помощи сторонних подрядчиков и хотят сделать все своими силами. Разбираемся, с чем связано такое желание и почему самостоятельное внедрение — не лучший вариант для большинства фирм.

Можно ли внедрить 1С своими силами: 4 типичных заблуждения заказчика
2

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип RG-Soft
RG-Soft

1C:Бухгалтерия переход с версии 2.0 на 3.0 — инструкция

Для бухгалтеров открылась возможность перейти с модификации 2.0 продукта 1С «Бухгалтерия предприятия» на версию 3.0. Переход выполняется в локальном режиме и в облаке «1С:Фреш». Первый вариант — бесплатный для пользователей. Пользование продуктом 1C гарантирует беспроблемную работу на удаленке, за городом или в отеле. Современный релиз 3.0 апробирован на практике, отличается надежностью, постоянно совершенствуется.

1C:Бухгалтерия переход с версии 2.0 на 3.0 — инструкция
9
Сальдо ЕНС

Как вернуть переплаты с ЕНС

Возврат денежных средств с единого налогового счета зависит от положительного сальдо, если баланс будет отрицательным, то переплату не вернут.

28

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Астрал
Астрал
НДФЛ

Как определять ставку по НДФЛ в 2024 году

С 2021 года при расчете НДФЛ применяется прогрессивная ставка. Налог с дохода до 5 млн руб. рассчитывается по ставке 13%, а свыше --- по ставке 15%. На период с 2021–2023 гг. прогрессивная ставка применяется отдельно к каждой налоговой базе, а с 2024 года -- к совокупности налоговых баз.

Как определять ставку по НДФЛ в 2024 году
29
Логотип КоллегияНалоговыхКонсультантов Александр
КоллегияНалоговыхКонсультантов Александр
НДС

Раздельный учет по НДС. Мнение коллегии налоговых консультантов

При определении доли расходов, приходящихся на необлагаемые НДС операции, какие расходы организации необходимо учесть? Правильно ли понимаем, что в данном случае прямые расходы будут отсутствовать, что проценты по кредиту не могут рассматриваться в качестве прямых?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
27
Кредитование

В России выросло число россиян, у которых пять и более кредитов

Число россиян, у которых есть пять и больше кредитов, удвоилось.

37

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Финансовый анализ

Как подготовиться к встрече с инвесторами? Основные моменты

Перед тем, как принять решение о вложениях, инвестор изучает финансовую модель компании. Поговорим о ключевых элементах, которые руководители бизнеса должны учитывать при подготовке к встрече с потенциальными финансовыми партнёрами.

Как подготовиться к встрече с инвесторами? Основные моменты
12
3-НДФЛ

При продаже имущества в 2023 году надо сдать 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года

До 2 мая 2024 года необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2023 году. Сделать это можно в ИФНС, в МФЦ или онлайн через личный кабинет.

40
Обзор судебной практики

Иностранцев с долгами разрешили не выпускать из страны

Суд может запретить иностранцу, который уклоняется от своих обязательств, выезжать из страны. Также в счет погашения долгов могут забрать его квартиру в России, поскольку она не может считаться единственным жильем.

44
НДФЛ

Подарки сотрудникам на 23 февраля и 8 марта: что с НДФЛ и взносами

Приближается 23 февраля – День защитника Отечества и Международный женский день 8 марта. К этим праздникам многие организации дарят подарки сотрудникам. Рассказываем, в каком случае с подарков не надо удерживать НДФЛ и платить страховые взносы.

137
Интеллектуальные права

🎓Вебинар: Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе. 20 февраля в 11:00 мск!

Узнаете, как минимизировать правовые риски с программным обеспечением, защитить интеллектуальную собственность, зарегистровать ПО. Разберем вопросы управления и распоряжения интеллектуальными активами бизнеса, монетизацию ПО и масштабирование IT-бизнеса.

42
Утилизационный сбор

Утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику может вырасти в 5-10 раз

Повышение утилизационного сбора приведет к тому, что импортные комбайны и тракторы подорожают на 5-10 млн рублей, вырастет и стоимость продуктов питания для потребителей.

42

Разборы законов

1 170
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Пользователи интернета

Сайты начали удалять информацию о VPN-сервисах

Чтобы не получить штрафы до 4 млн рублей за популяризацию VPN и средств по обходу блокировок, владельцы сайтов стали удалять всю спорную информацию со своих ресурсов.

93
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Помогите нам выбрать дизайн блокнотов для IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Подготовка к самому главному событию весны — IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» идет полным ходом! Мы продумываем каждую мелочь, чтобы вам было комфортно и интересно! Сегодня мы просим вам помочь нам определиться с дизайном блокнотов, которые получать все посетители конференции.

Помогите нам выбрать дизайн блокнотов для IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
9
68
Обзоры для бухгалтера

Что бухгалтеру надо сдать до 26 февраля

Очередной срок сдачи отчетности – 26 февраля (так как 25 февраля – выходной день). Смотрите список, чтобы ничего не упустить.

412
Трудовые отношения

Работу курьеров будут контролировать через специальную систему

Власти обсуждают с представителями бизнеса из сферы доставки стандарт работы курьерских сервисов. Департамент транспорта хочет, чтобы курьеры соблюдали правила безопасного вождения и проходили тестирование.

63
Логотип BLCONS GROUP
BLCONS GROUP
Интернет и IT

Нейросети и юриспруденция. Способен ли ИИ заменить юриста?

Сегодня мы хотим порассуждать об использовании нейросетей в работе юриста. Способен ли ИИ заменить юриста уже сейчас?

Нейросети и юриспруденция. Способен ли ИИ заменить юриста?
39
Маркетплейсы

Совет Федерации собирается брать платежи с маркетплейсов для помощи «Почте России»

С маркетплейсов хотят брать инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота. Собранные средства пойдут на финансовое оздоровление «Почты России».

3
181

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Банки

Банки из ОАЭ закрывают счета российских клиентов и ограничивают расчеты

Сейчас чтобы открыть счет в банках ОАЭ, бизнесу нужно лично договариваться с властями. Например, «съесть с шейхом коня».

133
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Основные средства

Как определить ликвидационную стоимость основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов в бухгалтерском учете

Чтобы рассчитать сумму амортизационных отчислений, нужно знать ликвидационную стоимость. Рассказываем, как определить ее для разных видов внеоборотных активов.

Как определить ликвидационную стоимость основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов в бухгалтерском учете
1
66