Как подготовиться к встрече с инвесторами? Основные моменты

Перед тем, как принять решение о вложениях, инвестор изучает финансовую модель компании. Поговорим о ключевых элементах, которые руководители бизнеса должны учитывать при подготовке к встрече с потенциальными финансовыми партнёрами.

Отвечает: Александра Кубрина, финансовый эксперт с опытом более 13 лет, ex-CFO «Нетологии» и CFO в Starta Institute.

Основы финансовой модели

Необходимо создать упрощенную, но всестороннюю модель, которая должна включать:

анализ чувствительности;

оценку рынка;

расчёт IRR;

показатели unit-экономики;

расчёт EBITDA;

предложения и гипотезы.

Детальный анализ чувствительности

Во время анализа чувствительности нужно изучить динамику каждого показателя, который влияет на IRR и общий финансовый результат, а именно:

количество клиентов;

средний чек;

маржинальность;

стоимость привлечения пользователей.

Оценка объёма рынка

Для оценки объёма рынка потребуются данные из различных источников, вроде научных публикаций, аналитики поисковых запросов и статей специалистов СМИ. Это поможет рассчитать потенциальный, целевой и доступный рынки, а также реально достижимый объем рынка.

Прогноз динамики рынка

Такие прогнозы составляются на основе исторических данных и сравнений с ростом аналогичных рынков. Это позволяет оценить будущий потенциал конкретной отрасли. Важно доказать инвестору, что для привлечения инвестиций есть перспективный рынок.

Оценка стоимости компании

Даже приблизительная оценка покажет, насколько большую долю можно получить инвестор. Рассчитать стоимость компании можно или через упрощенные методы, например:



Оценка стоимости компании = Продажи * 5



Или можно воспользоваться более сложным подходом, который будет включать дисконтирование денежных потоков и терминальную стоимость.

Инвестиционная презентация

Нужно убедиться, что презентация будет освещать самую важную информацию о компании. Необходимо рассказать о продукте и о ситуации с конкурентами, а также представить полноценную бизнес-модель, план продвижения и команду проекта.

Отчётность перед инвестором

Как правило, потребуется предоставить стандартный пакет финансовой отчётности и ключевые метрики для разных типов инвесторов. Задача компании — обеспечить полную прозрачность данных и подготовить их к анализу инвесторами.



Включение этих элементов в финансовую модель поможет привлечь внимание инвесторов и убедить их в потенциале бизнеса.

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