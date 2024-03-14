Иван Шестак
Ведение бизнеса

Планирование, бюджетирование, моделирование, прогнозирование. В чем разница?

При составлении планов начинающий предприниматель может столкнуться с четырьмя терминами — «планирование», «бюджетирование», «моделирование» и «прогнозирование». По смыслу они близки, но на практике обозначают совершенно разные вещи. Рассказываем, чем отличаются эти понятия и как запомнить разницу между ними.
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Планирование, бюджетирование, моделирование, прогнозирование. В чем разница?

Автор: Юрий Кузьменков, финансовый директор с 20-летним стажем.

Зачем бизнесу нужен план

Когда вы затеваете бизнес, то ставите какую-то цель, например, «заработать денег так много, чтобы их было немерено». Чтобы достичь результата важно быть последовательным: «шаг № 1, шаг № 2, шаг № 3 —— я миллионер». На основе этого плана вы понимаете, на каком этапе находитесь.

Для небольших компаний, например, по выпечке тортов, нужен менее детальный план, чем для корпораций уровня «Лукойл». Однако привести кондитерскую к успеху и остаться в плюсе невозможно без понимания, что в месяц нужно испечь и продать минимум три торта. В итоге ваша тактика должна базироваться на трех пунктах.

  • Если вы выполнили поставленный план, то можете рассчитывать на доход и рост бизнеса.

  • Если показатели оказались ниже плана, вам надо присмотреться к моментам с отклонениями. Следует изменить некоторые бизнес-процессы и вернуться к изначальному плану. Другой вариант — определить неучтённые элементы и изменить сам план.

  • Если вы перевыполнили план, то в следующем периоде поставьте чуть более амбициозные цели.

Нередко начинающие предприниматели называют процесс составления планов бюджетированием, моделированием или вовсе прогнозированием. Поэтому важно разобраться с основополагающими понятиями прежде, чем перейти непосредственно к планированию.

Разница между планированием и бюджетированием

Если спросить у какого-нибудь финансового гуру о разнице между понятиями «планирование» и «бюджетирование», велик шанс довести обсуждение до абсурда. Если обратиться к интернету, то поисковик выдаст про бюджетирование такое определение — «управленческий инструмент, который создан для повышения результативности бизнеса».

Однако не стоит усложнять.

Планирование — это общее понятие, оно включает создание последовательности действий, которые приводят к цели.

Бюджетирование — процесс составления, реализации, контроля и анализа исполнения бюджета. Бюджет в свою очередь — это план доходов и расходов в денежном выражении. В итоге бюджетирование — это финансовое планирование, то есть один из типов и разделов планирования.

Например, ваша компания продаёт телевизоры.

В следующем году вы хотите запустить рекламу в Тульской области. 8 млн показов обойдутся в 2 млн рублей. Благодаря этому вы привлечёте 10 тысяч лидов, из которых 500 купят телевизоры по 20 тысяч рублей. Двум менеджерам по продажам вы сможете платить по 150 тысяч рублей в месяц. Такой процесс называется планированием.

В следующем году выручка от продажи телевизоров составит 5 млн рублей, затраты на рекламу 2 млн. Ещё 3,6 млн рублей уйдёт на зарплату менеджеров. Этот процесс называется бюджетированием.

В качестве аналогии можно воспользоваться бюджетом РФ — сколько денег государство получит и куда их потратит. В него входят нефтегазовые доходы, но нет данных о количестве баррелей и кубометрах нефти и газа, кому и по какому курсу ресурсы продадут. Зато это есть в планах Минфина.

Разница между моделированием и прогнозированием

Ещё одной парой трудноразличимых понятий, которые связаны с планами, является моделирование и прогнозирование. С их расшифровкой также не стоит усложнять.

  • Моделирование — это создание упрощённого представления о реальных процессах или объектах.

  • Прогнозирование — применение закономерностей прошлого к фактическому состоянию для предположения состояния в будущем.

В первой паре понятий — «планирование» и «бюджетирование» — одно являлось разновидностью другого. Во второй паре — «моделирование» и «прогнозирование» — понятия никак не связаны.

Собственник или финансовый директор может моделировать на основе прогноза, и прогнозировать на основе модели. А может делать что-то одно, не используя другое.

В качестве аналогии можно воспользоваться прогнозом погоды, который построен на модели движения грозовых облаков или на народных приметах. А модель движения облаков может строиться на основе статистики или прогноза экспертов по климату.

Зачем знать разницу между понятиями

К концу года у собственника хватает головной боли: сезон новогодних закупок, закрытие договоров, завершение проектов и прочее. Поэтому задачу по разработке бизнес-плана на следующий год можно делегировать и передать квалифицированному исполнителю.

При этом каждый человек должен заниматься своим делом: предприниматель — создавать и продавать, а финансист — считать и анализировать. И хоть собственник не обязан знать принципы разработки годового плана на основе финансовой модели, в его же интересах общаться с исполнителем на одном языке.

Предложенное объяснение терминов поможет снизить уровень тревожности в начале незнакомого процесса планирования, а также позволит чуть лучше понимать финансовых специалистов.

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