Как предпринимателю или финдиру развивать личный бренд?

Личный бренд — это образ, который возникает у целевой аудитории при упоминании имени человека. Его создают, чтобы продвигать собственный бизнес, продукт или себя как специалиста. За счёт бренда можно повысить репутацию, увеличить ценность на рынке, добиться карьерного и личностного роста.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Создание личного бренда — новый пласт профессиональной деятельности, который требует дополнительных времени и усилий. Единой стратегии для его выстраивания не существует. Но есть несколько универсальных методов, чтобы начать формировать положительный профессиональный образ.

Определение уникальности

В первую очередь нужно определить, чем вы можете поделиться с аудиторией. Это может быть необычный метод ведения бизнеса, особенный опыт или набор полезных навыков. Необходимо чётко понимать, что отличает вас от конкурентов, чтобы делать акцент на своих преимуществах.

Создание профессионального профиля

Важно иметь профессиональный онлайн-профиль. Для этого можно завести публичный Telegram-канал, страницу в «Яндекс.Дзене», TenChat, Facebook* и Instagram* (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ). Продвинутый аккаунт должен содержать:

профессионально подготовленное описание, которое отражает вашу специализацию и цели карьеры;

детально проработанный раздел об опыте работы, который демонстрирует ваши достижения и компетенции;

профессиональное фото;

информацию об образовании;

рекомендации и отзывы от коллег или клиентов.

Не забывайте обновлять профиль и добавлять новую информацию о ваших успехах. Подумайте также о создании личного сайта. Он может содержать цифровое портфолио и демонстрировать ваши достижения.

Постоянное обучение

Непрерывно повышайте квалификацию, посещайте профильные курсы и семинары. При запуске личного бренда познакомьтесь с успешными кейсами. Наблюдайте за рабочими стратегиями, чтобы почерпнуть что-то для себя.

Участие в профессиональных сообществах

Регулярно посещайте профессиональные сообщества и сетевые мероприятия. Участие в тематических встречах — отличная возможность обменяться знаниями и опытом с другими специалистами и наставниками.



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