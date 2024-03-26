Тайм-менеджемент. Как финансисту правильно планировать время?

Время — ключевой ресурс предпринимателя, финансиста и финансового директора. В конечном итоге именно от него зависит, как много будет зарабатывать компания. Поэтому для собственников и финансовых специалистов так важно эффективно управлять временем. Для этого существует несколько техник и приёмов.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Постановка целей и приоритетов

Продуктивное планирование зависит от чёткости поставленных целей и задач. Фокус помогает определить, какие действия являются приоритетными, а какие можно отложить. Существует множество методик, которые способствуют составлению планов. Одной из самых популярных считается методика SMART-целей (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely — конкретная, измеримая, достижимая, значимая, своевременная).



Чтобы использовать метод SMART-целей, начните с конкретной формулировки цели. Убедитесь, что она измерима с помощью четких критериев. Установите, что цель достижима и реалистична с учетом ваших ресурсов и обстоятельств. Затем определите временную рамку для её достижения, чтобы обеспечить нужные фокус и направление.

Тайм-менеджемент

Существуют разные методы управления временем: «90 на 30», «Принцип трёх дел», Метод GTD и многие другие.



Техника «Помидора» считается одной из самых популярных среди методов тайм-менеджмента. Он предполагает следующую стратегию: таймер заводится на 25 минут, которые и именуются «помидором». Это время для интенсивной работы.

По окончанию интервала нужно сделать перерыв в пять минут, и так четыре раза подряд. После четырёх «помидоров» следует отдых в течение 15−30 минут. Разделение дня с помощью этой техники помогает удерживать умственную работоспособность и снизить уровень стресса.

Автоматизация и делегирование

Автоматизация рутинных задач и делегирование второстепенных обязанностей позволяет сосредоточиться на более важных аспектах работы. Значительно сэкономить время помогают инструменты для автоматизации финансовых отчётов и бюджетирования.



Параллельно можно использовать облачные сервисы и программы для управления проектами. Они позволяют легко отслеживать прогресс и координировать работу команды даже дистанционно.

Личное время

При планировании важно выделить время для отдыха, хобби и семьи, чтобы обеспечить баланс между работой и личной жизнью. Это помогает поддерживать эмоциональное благополучие и повышает продуктивность в рабочее время.

Систематический анализ

В конце каждой недели или месяца полезно анализировать, как было потрачено время. Эта полезная привычка позволяет отслеживать ошибки и не допускать их в будущем.

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