Иван Шестак
Тайм-менеджмент

Тайм-менеджемент. Как финансисту правильно планировать время?

Время — ключевой ресурс предпринимателя, финансиста и финансового директора. В конечном итоге именно от него зависит, как много будет зарабатывать компания. Поэтому для собственников и финансовых специалистов так важно эффективно управлять временем. Для этого существует несколько техник и приёмов.
20 8
Тайм-менеджемент. Как финансисту правильно планировать время?

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Постановка целей и приоритетов

Продуктивное планирование зависит от чёткости поставленных целей и задач. Фокус помогает определить, какие действия являются приоритетными, а какие можно отложить. Существует множество методик, которые способствуют составлению планов. Одной из самых популярных считается методика SMART-целей (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely — конкретная, измеримая, достижимая, значимая, своевременная).

Чтобы использовать метод SMART-целей, начните с конкретной формулировки цели. Убедитесь, что она измерима с помощью четких критериев. Установите, что цель достижима и реалистична с учетом ваших ресурсов и обстоятельств. Затем определите временную рамку для её достижения, чтобы обеспечить нужные фокус и направление.

Тайм-менеджемент

Существуют разные методы управления временем: «90 на 30», «Принцип трёх дел», Метод GTD и многие другие.

Техника «Помидора» считается одной из самых популярных среди методов тайм-менеджмента. Он предполагает следующую стратегию: таймер заводится на 25 минут, которые и именуются «помидором». Это время для интенсивной работы.

По окончанию интервала нужно сделать перерыв в пять минут, и так четыре раза подряд. После четырёх «помидоров» следует отдых в течение 15−30 минут. Разделение дня с помощью этой техники помогает удерживать умственную работоспособность и снизить уровень стресса.

Автоматизация и делегирование

Автоматизация рутинных задач и делегирование второстепенных обязанностей позволяет сосредоточиться на более важных аспектах работы. Значительно сэкономить время помогают инструменты для автоматизации финансовых отчётов и бюджетирования.

Параллельно можно использовать облачные сервисы и программы для управления проектами. Они позволяют легко отслеживать прогресс и координировать работу команды даже дистанционно.

Личное время

При планировании важно выделить время для отдыха, хобби и семьи, чтобы обеспечить баланс между работой и личной жизнью. Это помогает поддерживать эмоциональное благополучие и повышает продуктивность в рабочее время.

Систематический анализ

В конце каждой недели или месяца полезно анализировать, как было потрачено время. Эта полезная привычка позволяет отслеживать ошибки и не допускать их в будущем.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.

Начать дискуссию

ПланФикс
Автоматизация учета

Бухгалтерская рутина: иной подход к повторяющимся задачам

В первый месяц весны компании и ИП продолжают отчитываться и платить обязательные налоги, взносы и сборы. Традиционно в мартовский бухгалтерский календарь включается годовой баланс и отчет о финансовых результатах, отчет о производственном экологическом контроле. Нельзя забывать и про регулярные статистические формы.

Бухгалтерская рутина: иной подход к повторяющимся задачам
8

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Вклады

Вкладчики начали держать валюту в юанях

Вклады в китайской валюте активно вытесняют доллар и евро. Банки предлагают высокие ставки за хранение сбережений в юанях.

11
ФСБУ

✅Какие данные будут в «шапке» баланса по новому ФСБУ 4/2023

Бухгалтерскую отчетность надо будет составлять по новым правилам и на новых бланках. В новом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в том числе подробно описано, что должно быть в заголовочной части бухотчетов.

45

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
ГдеКурс
Инвестиции

ТОП-10 курсов по трейдингу — бесплатное обучение для новичков

В этой статье рассмотрим подборку бесплатных курсов по трейдингу. Профессия трейдера актуальна благодаря постоянным изменениям на финансовых рынках, технологическим инновациям, возможностям для заработка, финтех-развитию и глобальному характеру работы. Трейдеры адаптируются к динамике рынка, что делает профессию актуальной всегда. 

ТОП-10 курсов по трейдингу — бесплатное обучение для новичков
10
Ведение бизнеса

Застройщиков до конца 2024 года освободили от пени в адрес покупателей

За нарушение обязательств по договорам долевого строительства застройщики не будут платить дольщикам неустойку до конца года.

56
Декларация по налогу на прибыль

Как в годовой декларации по налогу на прибыль заполнить авансы в строках 220 и 230 листа 02: шпаргалка

Сегодня последний день сдачи декларации по налогу на прибыль за 2023 год. Не забудьте подать и не ошибитесь при отражении суммы авансов в листе 02.

72

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Инвестиции

Путин отменил налоговые льготы при продаже иностранных акций

Больше не будут действовать налоговые льготы за длительное владение ценными бумагами. Для участников программы долгосрочных сбережений и инвесторов, которые открывают ИИС-3, утвердили список налоговых преференций. От НДФЛ освободят взносы на сумму до 400 000 рублей в год.

40
Александр Андрианов
НДС

О международных компаниях, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением личного закона в порядке редомициляции

Какие есть особенности во взаимоотношениях с международными компаниями? Признается ли организация налоговым агентом по НДС и/или налогу на прибыль при выплате дохода такой компании?

11
Projecto.pro
Финансовый анализ

От А до Я: расчет P&L для вашего проекта. Как правильно посчитать

Когда дело касается финансовой стабильности и устойчивости компании, ключевым аспектом является умение адекватно оценивать ее прибыльность и убытки. В этом контексте особую роль играет показатель PnL (P&L) проекта.

От А до Я: расчет P&L для вашего проекта. Как правильно посчитать
1
24
Наталия Лукина
Бухгалтерская отчетность

💥Сдача бухгалтерской отчетности за 2023 год, забирайте чек-лист. Опрос: кто из наших пользователей тянет до последнего

До конца марта 2024 года компании независимо от налогового режима должны сдать годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2023 года. Подготовили для вас чек-лист, который поможет вам избежать или поправить ошибки. Также мы проводит опрос пользователей, кто уже отчитался, а кто еще нет.

💥Сдача бухгалтерской отчетности за 2023 год, забирайте чек-лист. Опрос: кто из наших пользователей тянет до последнего
9
103
Разобраться в налогах
Декларация по УСН

Распространенные ошибки в декларации по УСН

Наступил срок сдачи декларации по УСН для организаций за 2023 год. ИП сдают ее в апреле. Напомним об основных ошибках, которые совершают налогоплательщики при заполнении «упрощенной» отчетности.

Распространенные ошибки в декларации по УСН
84
Кадровые документы

Работодатели не включают вакансии в штатное расписание. Опрос

Чтобы компанию не могли обвинить в несдаче отчета в центр занятости (ЦЗН) о вакансиях, кадровики в штатном расписании вакансии вообще не отражают.

3
149

Разборы законов

1 218
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Маркетплейсы

У Ozon и Wildberries нет нужной инфраструктуры для работы в новых регионах

Маркетплейсы выступили с опровержением слов главы ДНР Дениса Пушилина о том, что Ozon и Wildberries планируют в ближайшее время выйти на рынок в новых регионах.

57
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Командировка группы сотрудников: планируем без проблем

Многим компаниям периодически приходится организовывать деловые поездки для нескольких сотрудников. И неважно, отправляете вы группу специалистов на переговоры с партнерами или планируете тимбилдинг в другом городе, проблемы обычно одинаковые.

Командировка группы сотрудников: планируем без проблем
43
НДС

🌻Семечки войдут в отдельный перечень пониженного НДС 10%

Теперь семена подсолнечника и кукурузы облагаются НДС по ставке 10%, даже если они не для еды, а для посева. Но должны закрепить это в перечне товаров для НДС 10%. Будет и специальный отдельный перечень для семян.

49
Иван Шестак
Тайм-менеджмент

Тайм-менеджемент. Как финансисту правильно планировать время?

Время — ключевой ресурс предпринимателя, финансиста и финансового директора. В конечном итоге именно от него зависит, как много будет зарабатывать компания. Поэтому для собственников и финансовых специалистов так важно эффективно управлять временем. Для этого существует несколько техник и приёмов.

Тайм-менеджемент. Как финансисту правильно планировать время?
19
Счета-фактуры

В счет-фактуру можно добавить нужные строки и убрать ненужные

В счете-фактуре есть реквизиты «Индивидуальный предприниматель» и «Реквизиты свидетельства о госрегистрации ИП». Организации эти данные не нужны, поэтому эти строки можно вообще удалить из счета-фактуры.

78
Qugo
Самозанятые

Что делать бизнесу, если отношения с самозанятыми признали трудовыми: пошаговая инструкция для заказчика

Договоры, которые заключают с самозанятыми, всегда находятся в зоне риска. Небрежно сформулированные условия могут привести к тому, что договор переквалифицируют в трудовой. Рассказываем, что в таком случае делать заказчику.

Что делать бизнесу, если отношения с самозанятыми признали трудовыми: пошаговая инструкция для заказчика
83

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Полезные Сервисы
Тайм-менеджмент

Ресурсное состояние и продуктивность: как достигать целей и быть энергичнее

Мы все обладаем ресурсами — такими как деньги, время и знания — но мало кто использует их по максимуму. В идеале, продуктивность — способность человека достигать целей в кратчайшие сроки, используя все его ресурсы. Тем не менее наше состояние не всегда позволяет нам достичь пика личной эффективности.

43

Интересные материалы

Наталья Горячая
Увольнение

Про отгул. Интересное для вашей практики судебное дело

Трудовые споры, на мой взгляд, самые тяжелые и эмоционально нагруженные. Если инициатор спора — работник, то там обычно много обиды.

3
100