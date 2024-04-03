Коротко, как создать бюджет проекта. 5 шагов

Создание бюджета для новых бизнес-проектов — это сложная и комплексная задача, которая требует аналитического подхода. Рациональнее разделить процесс на два этапа — подготовку и разработку. Это позволит ничего не упустить.

Отвечает: Ирина Пивовар, независимый консультант и финансовый директор.

Подготовка

1. Анализ спроса и рынка.

Необходимо исследовать рыночные потребности в новой товарной группе (ТГ) с учетом существующего спроса. В этом помогут такие инструменты анализа, как «Яндекс.Метрика», Wordstat, «Маяк» и другие.

2. Оценка возможностей производства.

Следует определить, подходит ли новая ТГ для текущих производственных ресурсов — оборудования, складских площадей и персонала. С этим помогут фактическая управленческая отчетность и внутренняя аналитика в компании.

3. Оценка производства и спроса.

На этом этапе нужно оценить потенциальный спрос на новый товар. Параллельно стоит посчитать, как быстро предприятие сможет изготовить запланированный объём продукции.

4. Составление долгосрочного плана.

Этот шаг включает в себя проведение SWOT-анализа. Он направлен на поиск ресурсов, которые можно использовать для увеличения конкурентоспособности новой ТГ.

5. Расчет прогнозной себестоимости.

Необходимо определить стоимость производства и собрать информацию о ценах и условиях от поставщиков. После этого можно приступать к разработке бюджета и финансовой модели проекта.

Разработка

Бюджет

Создание бюджета начинается с анализа управленческой отчетности: отчетов о движении денежных средств (ОДДС) и о прибылях и убытках (ОПиУ), а также баланса.

ОДДС помогает оценить чистый денежный поток и потребность во внешнем финансировании. ОПиУ позволяет определить переменные и постоянные затраты для прогнозирования доходов и расходов.

Баланс дает представление об оборачиваемости запасов и дебиторской и кредиторской задолженностях.

Финансовое моделирование

Создание финансовой модели нового проекта основывается на прогнозах и данных фактической отчётности. Этап включает в себя разработку отдельных планов для различных бизнес-процессов — налогов, закупок, производства и других. Модель должна быть гибкой, чтобы быстро пересчитывать различные сценарии в случае изменения исходных данных.

Важно установить связи между переменными показателями, чтобы модель в Google Таблицах или Excel автоматически адаптировалась к корректировкам.

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