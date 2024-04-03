Коротко, как создать бюджет проекта. 5 шагов

Отвечает: Ирина Пивовар, независимый консультант и финансовый директор.
Подготовка
1. Анализ спроса и рынка.
Необходимо исследовать рыночные потребности в новой товарной группе (ТГ) с учетом существующего спроса. В этом помогут такие инструменты анализа, как «Яндекс.Метрика», Wordstat, «Маяк» и другие.
2. Оценка возможностей производства.
Следует определить, подходит ли новая ТГ для текущих производственных ресурсов — оборудования, складских площадей и персонала. С этим помогут фактическая управленческая отчетность и внутренняя аналитика в компании.
3. Оценка производства и спроса.
На этом этапе нужно оценить потенциальный спрос на новый товар. Параллельно стоит посчитать, как быстро предприятие сможет изготовить запланированный объём продукции.
4. Составление долгосрочного плана.
Этот шаг включает в себя проведение SWOT-анализа. Он направлен на поиск ресурсов, которые можно использовать для увеличения конкурентоспособности новой ТГ.
5. Расчет прогнозной себестоимости.
Необходимо определить стоимость производства и собрать информацию о ценах и условиях от поставщиков. После этого можно приступать к разработке бюджета и финансовой модели проекта.
Разработка
Бюджет
Создание бюджета начинается с анализа управленческой отчетности: отчетов о движении денежных средств (ОДДС) и о прибылях и убытках (ОПиУ), а также баланса.
ОДДС помогает оценить чистый денежный поток и потребность во внешнем финансировании. ОПиУ позволяет определить переменные и постоянные затраты для прогнозирования доходов и расходов.
Баланс дает представление об оборачиваемости запасов и дебиторской и кредиторской задолженностях.
Финансовое моделирование
Создание финансовой модели нового проекта основывается на прогнозах и данных фактической отчётности. Этап включает в себя разработку отдельных планов для различных бизнес-процессов — налогов, закупок, производства и других. Модель должна быть гибкой, чтобы быстро пересчитывать различные сценарии в случае изменения исходных данных.
Важно установить связи между переменными показателями, чтобы модель в Google Таблицах или Excel автоматически адаптировалась к корректировкам.
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