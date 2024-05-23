Традиционный vs. альтернативный подход к финансовому анализу бизнеса

Фраза «Совы не то, чем они кажутся» из сериала «Твин Пикс» прекрасно иллюстрирует идею финансового анализа. Его цель — показать состояние бизнеса. Однако если ориентироваться на такой подход, можно легко принять желаемое за действительное. Рассказываем, почему общепринятый подход может привести к ошибкам какой альтернативный метод анализа существует.



Автор: Андрей Тонких, доктор экономических наук, профессор, финансовый директор, собственник сервиса Business Thermometer.

Традиционный подход к анализу финансовой отчётности

Ключевым инструментом анализа бизнеса является финансовая отчётность. С её помощью можно оценивать показатели процессов и определять эффективность работы компании. И насколько успешно функционирует бизнес, то есть чем является «сова», можно понять через сопоставление результатов с определёнными нормативами.



Традиционно сравнивают финансовые показатели с:

общепринятыми стандартами;

среднестатистическими показателями в отрасли;

метриками конкурентов;

предыдущими показателями самой компании.

Такой анализ финансовой отчётности позволяет оценивать различные характеристики предприятия: рентабельность, оборачиваемость, устойчивость, ликвидность, денежные потоки и другие.



Поскольку традиционный анализ основан на стандартных методах и показателях, его легко понять бизнесменам, инвесторам, аналитикам и стейкхолдерам. Кроме того, его просто использовать, потому что он прошёл проверку временем многовековой историей бизнеса.

«Золотое правило» традиционного подхода

Но давайте посмотрим, помогает ли стандартный подход определить реальное состояние бизнеса. Для этого обратимся к общепринятым показателям финотчётности, но представим их в несколько ином виде.



Например, в традиционной интерпретации рентабельность продаж — отношение чистой прибыли к выручке — должна увеличиваться в динамике. Благодаря этому получаем первое требование к бизнесу: темп роста прибыли должен быть больше темпа роста выручки.

Это общепринятое требование, оно является частью «золотого правила» — темп роста прибыли должен быть больше темпа роста выручки, который в свою очередь должен превышать темп роста активов бизнеса. В дальнейшем такая мысль поможет нам раскрыть истинное состояние предприятия.

Вторая часть «золотого правила» — это альтернативная форма записи стандарта для оборачиваемости активов. Она представляет собой отношение выручки к стоимости активов. Стандартный подход предписывает рост оборачиваемости во времени. В итоге получаем второе требование к бизнесу: выручка должна расти быстрее, чем стоимость активов.

Также можно записать и другие показатели, например, требование роста финансовой устойчивости. Оно выражается коэффициентом автономии и трансформируется в ещё одно требование: темп роста собственного капитала должен быть больше темпа роста активов.



И далее по аналогии — требование к росту производительности труда соответствует условию о более быстром росте выручки по сравнению с численностью персонала. На основе подобных рассуждений можно соотнести и другие финансовые показатели.

Несостоятельность привычного подхода

Чтобы оценить успешность бизнеса, используем «золотое правило». Согласно ему нужно, чтобы темп роста прибыли был выше темпа роста выручки, а тот в свою очередь был больше темпа роста активов.



В реальности аналитики учитывают и другие показатели, однако для наглядности достаточно упомянутых характеристик.



Возьмем показатели успешной компании по «золотому правилу» и представим в виде таблицы.

Судя по данным в таблице, на первый взгляд, бизнес развивается хорошо.

Показатели компании увеличились, рост оказался достаточно высоким, поскольку не каждый бизнес может похвастаться такими темпами. Скорее всего, финдиректор, собственник и стейкхолдеры будут впечатлены результатами.



Однако взглянем на показатели детальнее и достроим таблицу. Во втором столбце поместим ранги темпов роста показателей в порядке убывания, в третьем — ранги темпов роста этих же метрик в соответствии с весом в «золотом правиле».

Таблица с ростом показателей в соответствии с «золотым правилом» экономики предприятия.

С полным взглядом на таблицу выходит, что результаты бизнеса не такие уж и впечатляющие. У темпов роста показателей обратный порядок, чем предписывает «золотое правило». И несмотря на рост метрик, результаты следует признать неудовлетворительными.



Логика рассуждения намеренно утрирована. Если хорошо знать «золотое правило», к таким выводам можно прийти и без таких сложных преобразований.

Альтернативный подход к анализу финансовой отчётности

«Золотое правило» касается только трёх показателей, однако в реальности опытные финдиректора и собственники ориентируются на гораздо большее количество метрик. При этом результаты бизнеса от месяца к месяцу, как правило, неоднородны. Поэтому интерпретация данных и финансовый анализ в традиционной форме становятся непростым делом и могут приводить к неверным выводам.



Альтернативным подходом может стать комплексный анализ финансовых показателей.



Например, у нас, в Business Thermometer, опираются на девять показателей.

Если упорядочить эти показатели, получим нужный нам бенчмарк. Он представляет собой последовательность неравенств, которые упорядочат финпоказатели по темпу их роста.



По аналогии с «золотым правилом» отмеченные показатели, можно выстроить следующим образом: темп роста чистой прибыли > темп роста выручки > темп роста активов > темп роста численности работников.

В итоге бенчмарк, который основан на показателях всех основных финансовых отчётов, охватывает множество аспектов экономического благополучия компании. Поэтому далее мы будем называть его эталонным финансовым стандартом предприятия.



Важно, что такой бенчмарк основан на объективных закономерностях предприятия. Поэтому из него исключены:

субъективные экспертные оценки;

неоднозначные абсолютные нормативы;

сравнения со среднеотраслевыми значениями;

метрики конкурентов, на работу которых могут сильно влиять десятки нюансов.

Недостижимый стандарт для бизнеса

Бенчмарк представляет собой труднодостижимый стандарт, к которому должно стремиться предприятие. Поэтому фактическая динамика показателей редко совпадает с эталонными нормативами. Однако если опираться на близость фактической динамики метрик к бенчмарку, можно оценить экономическое здоровье бизнеса.



Эту близость можно измерять с помощью специальных матриц, которые можно положить на шкалу от 0 до 100%. Такой показатель мы назвали «температурой бизнеса», поскольку его предназначение аналогично обычному медицинскому термометру.



«Температура бизнеса», как и температура тела живых организмов, зависит от состояния всех частей. Если она не отклоняется от нормы, проблем нет. Если есть изменения даже в одной части — температура указывает на проблемы, которые требуют изучения и поиска причин.



Оценка экономического «здоровья» по шкале от 0 до 100% учитывает все финансовые аспекты компании: рентабельность, оборачиваемость, ликвидность, финансовую устойчивость и даже производительность труда. Подход позволяет находить негативные тенденции, которые можно не заметить при использовании традиционных финансовых метрик.

Как работает комплексный бенчмарк бизнес-показателей

Чтобы показать, как работает «термометр бизнеса», мы рассчитали бенчмарк для трёх крупных американских компаний. Мы рассчитали «температуру» для:

технологического гиганта Apple;

нефтяной корпорации Exxon Mobil;

холдинга Berkshire Hathaway.

﻿На первый взгляд нет сомнений, что у этих лидеров мирового бизнеса нет проблем со «здоровьем». Однако если мы применим альтернативный подход, то получим иную картину. Данные для расчётов брали из открытых источников на 2022 год.

◉ Индикатор у Apple достиг 68%. По нашей внутренней классификации, показатель характеризуется как «Общее недомогание».

◉ У Exxon Mobil индекс достиг 73% — «Норма середняка».

◉ Холдинг Berkshire Hathaway показал совпадение с эталонным режимом только на 36% — «Болезнь».

Как трактовать результаты

Результаты могут служить не только мерилом текущего финансового положения, но и указывать на необходимость корректировать бизнес-процессы. Однако по этим данным уже можно сделать частичные выводы.



◉ «Общее недомогание» у Apple требует анализа и частичной реорганизации бизнес-процессов.

◉ «Норма середняка» у Exxon Mobil говорит о соответствии базовым стандартам и может быть стимулом для поиска новых направлений роста.

◉ «Болезнь» у Berkshire Hathaway свидетельствует о необходимости пересмотреть финансовую стратегию, в том числе изменить дивидендную политику.



Почему эти компании не достигли идеального уровня — отдельная история, но она может начинаться с альтернативного подхода к финансовому анализу. Как исправить ситуацию — поговорим в следующий раз.

Подытожим

Иногда традиционный подход к финансовому анализу может демонстрировать, что с бизнесом всё в порядке и никаких изменений не требуется. Однако более детальный взгляд на состояние предприятия и всестороннее изучение процессов может показать иную картину. Поэтому даже самые крутые компании, вроде Apple и Berkshire Hathaway, могут оказаться не тем, чем они кажутся.

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