₽ Заказать рекламу
Иван Шестак
Финансовый анализ

Традиционный vs. альтернативный подход к финансовому анализу бизнеса

Фраза «Совы не то, чем они кажутся» из сериала «Твин Пикс» прекрасно иллюстрирует идею финансового анализа. Его цель — показать состояние бизнеса. Однако если ориентироваться на такой подход, можно легко принять желаемое за действительное. Рассказываем, почему общепринятый подход может привести к ошибкам какой альтернативный метод анализа существует.
Традиционный vs. альтернативный подход к финансовому анализу бизнеса


Автор: Андрей Тонких, доктор экономических наук, профессор, финансовый директор, собственник сервиса Business Thermometer.

Традиционный подход к анализу финансовой отчётности

Ключевым инструментом анализа бизнеса является финансовая отчётность. С её помощью можно оценивать показатели процессов и определять эффективность работы компании. И насколько успешно функционирует бизнес, то есть чем является «сова», можно понять через сопоставление результатов с определёнными нормативами.

Традиционно сравнивают финансовые показатели с:

  • общепринятыми стандартами;

  • среднестатистическими показателями в отрасли;

  • метриками конкурентов;

  • предыдущими показателями самой компании.

Такой анализ финансовой отчётности позволяет оценивать различные характеристики предприятия: рентабельность, оборачиваемость, устойчивость, ликвидность, денежные потоки и другие.

Поскольку традиционный анализ основан на стандартных методах и показателях, его легко понять бизнесменам, инвесторам, аналитикам и стейкхолдерам. Кроме того, его просто использовать, потому что он прошёл проверку временем многовековой историей бизнеса.

«Золотое правило» традиционного подхода

Но давайте посмотрим, помогает ли стандартный подход определить реальное состояние бизнеса. Для этого обратимся к общепринятым показателям финотчётности, но представим их в несколько ином виде.

Например, в традиционной интерпретации рентабельность продаж — отношение чистой прибыли к выручке — должна увеличиваться в динамике. Благодаря этому получаем первое требование к бизнесу: темп роста прибыли должен быть больше темпа роста выручки.

Это общепринятое требование, оно является частью «золотого правила» — темп роста прибыли должен быть больше темпа роста выручки, который в свою очередь должен превышать темп роста активов бизнеса. В дальнейшем такая мысль поможет нам раскрыть истинное состояние предприятия.

Вторая часть «золотого правила» — это альтернативная форма записи стандарта для оборачиваемости активов. Она представляет собой отношение выручки к стоимости активов. Стандартный подход предписывает рост оборачиваемости во времени. В итоге получаем второе требование к бизнесу: выручка должна расти быстрее, чем стоимость активов.

Также можно записать и другие показатели, например, требование роста финансовой устойчивости. Оно выражается коэффициентом автономии и трансформируется в ещё одно требование: темп роста собственного капитала должен быть больше темпа роста активов.

И далее по аналогии — требование к росту производительности труда соответствует условию о более быстром росте выручки по сравнению с численностью персонала. На основе подобных рассуждений можно соотнести и другие финансовые показатели.

Несостоятельность привычного подхода

Чтобы оценить успешность бизнеса, используем «золотое правило». Согласно ему нужно, чтобы темп роста прибыли был выше темпа роста выручки, а тот в свою очередь был больше темпа роста активов.

В реальности аналитики учитывают и другие показатели, однако для наглядности достаточно упомянутых характеристик.

Возьмем показатели успешной компании по «золотому правилу» и представим в виде таблицы.

Судя по данным в таблице, на первый взгляд, бизнес развивается хорошо.

Показатели компании увеличились, рост оказался достаточно высоким, поскольку не каждый бизнес может похвастаться такими темпами. Скорее всего, финдиректор, собственник и стейкхолдеры будут впечатлены результатами.

Однако взглянем на показатели детальнее и достроим таблицу. Во втором столбце поместим ранги темпов роста показателей в порядке убывания, в третьем — ранги темпов роста этих же метрик в соответствии с весом в «золотом правиле».

Таблица с ростом показателей в соответствии с «золотым правилом» экономики предприятия.

С полным взглядом на таблицу выходит, что результаты бизнеса не такие уж и впечатляющие. У темпов роста показателей обратный порядок, чем предписывает «золотое правило». И несмотря на рост метрик, результаты следует признать неудовлетворительными.

Логика рассуждения намеренно утрирована. Если хорошо знать «золотое правило», к таким выводам можно прийти и без таких сложных преобразований.

Альтернативный подход к анализу финансовой отчётности

«Золотое правило» касается только трёх показателей, однако в реальности опытные финдиректора и собственники ориентируются на гораздо большее количество метрик. При этом результаты бизнеса от месяца к месяцу, как правило, неоднородны. Поэтому интерпретация данных и финансовый анализ в традиционной форме становятся непростым делом и могут приводить к неверным выводам.

Альтернативным подходом может стать комплексный анализ финансовых показателей.

Например, у нас, в Business Thermometer, опираются на девять показателей.

Если упорядочить эти показатели, получим нужный нам бенчмарк. Он представляет собой последовательность неравенств, которые упорядочат финпоказатели по темпу их роста.

По аналогии с «золотым правилом» отмеченные показатели, можно выстроить следующим образом: темп роста чистой прибыли > темп роста выручки > темп роста активов > темп роста численности работников.

В итоге бенчмарк, который основан на показателях всех основных финансовых отчётов, охватывает множество аспектов экономического благополучия компании. Поэтому далее мы будем называть его эталонным финансовым стандартом предприятия.

Важно, что такой бенчмарк основан на объективных закономерностях предприятия. Поэтому из него исключены:

  • субъективные экспертные оценки;

  • неоднозначные абсолютные нормативы;

  • сравнения со среднеотраслевыми значениями;

  • метрики конкурентов, на работу которых могут сильно влиять десятки нюансов.

Недостижимый стандарт для бизнеса

Бенчмарк представляет собой труднодостижимый стандарт, к которому должно стремиться предприятие. Поэтому фактическая динамика показателей редко совпадает с эталонными нормативами. Однако если опираться на близость фактической динамики метрик к бенчмарку, можно оценить экономическое здоровье бизнеса.

Эту близость можно измерять с помощью специальных матриц, которые можно положить на шкалу от 0 до 100%. Такой показатель мы назвали «температурой бизнеса», поскольку его предназначение аналогично обычному медицинскому термометру.

«Температура бизнеса», как и температура тела живых организмов, зависит от состояния всех частей. Если она не отклоняется от нормы, проблем нет. Если есть изменения даже в одной части — температура указывает на проблемы, которые требуют изучения и поиска причин.

Оценка экономического «здоровья» по шкале от 0 до 100% учитывает все финансовые аспекты компании: рентабельность, оборачиваемость, ликвидность, финансовую устойчивость и даже производительность труда. Подход позволяет находить негативные тенденции, которые можно не заметить при использовании традиционных финансовых метрик.

Как работает комплексный бенчмарк бизнес-показателей

Чтобы показать, как работает «термометр бизнеса», мы рассчитали бенчмарк для трёх крупных американских компаний. Мы рассчитали «температуру» для:

  • технологического гиганта Apple;

  • нефтяной корпорации Exxon Mobil;

  • холдинга Berkshire Hathaway.

﻿На первый взгляд нет сомнений, что у этих лидеров мирового бизнеса нет проблем со «здоровьем». Однако если мы применим альтернативный подход, то получим иную картину. Данные для расчётов брали из открытых источников на 2022 год.

◉ Индикатор у Apple достиг 68%. По нашей внутренней классификации, показатель характеризуется как «Общее недомогание».
◉ У Exxon Mobil индекс достиг 73% — «Норма середняка».
◉ Холдинг Berkshire Hathaway показал совпадение с эталонным режимом только на 36% — «Болезнь».

Как трактовать результаты

Результаты могут служить не только мерилом текущего финансового положения, но и указывать на необходимость корректировать бизнес-процессы. Однако по этим данным уже можно сделать частичные выводы.

◉ «Общее недомогание» у Apple требует анализа и частичной реорганизации бизнес-процессов.
◉ «Норма середняка» у Exxon Mobil говорит о соответствии базовым стандартам и может быть стимулом для поиска новых направлений роста.
◉ «Болезнь» у Berkshire Hathaway свидетельствует о необходимости пересмотреть финансовую стратегию, в том числе изменить дивидендную политику.

Почему эти компании не достигли идеального уровня — отдельная история, но она может начинаться с альтернативного подхода к финансовому анализу. Как исправить ситуацию — поговорим в следующий раз.

Подытожим

Иногда традиционный подход к финансовому анализу может демонстрировать, что с бизнесом всё в порядке и никаких изменений не требуется. Однако более детальный взгляд на состояние предприятия и всестороннее изучение процессов может показать иную картину. Поэтому даже самые крутые компании, вроде Apple и Berkshire Hathaway, могут оказаться не тем, чем они кажутся.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.

Начать дискуссию

Законопроекты

Верховный суд дополнит УК статьей за мошенничество в налоговой сфере

Незаконный возврат налога войдет в отдельный состав преступления. Уголовку можно получить при сумме ущерба не меньше 25 000 рублей.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Сальдо ЕНС

По уточненке с налогом к уменьшению сальдо ЕНС увеличится только через 3 месяца

Некоторые бизнесмены очень удивляются, когда после сдачи уточненной декларации, по которой налог должен уменьшится, никакого уменьшения на едином налоговом счете (ЕНС) не происходит.

Дробление бизнеса

Уже завтра бухгалтеры разберутся с позицией ФНС и судов по дроблению бизнеса

Узнайте, кому ждать выездную налоговую проверку и будет ли амнистия по дроблению.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовое право

Прохождение медосмотра в выходные надо оплачивать. Причем в двойном размере

Определенные категории работников должны проходить периодические медицинские осмотры. Организовать это мероприятие должен работодатель за свой счет.

2
Иван Шестак
Финансовый анализ

Традиционный vs. альтернативный подход к финансовому анализу бизнеса

Фраза «Совы не то, чем они кажутся» из сериала «Твин Пикс» прекрасно иллюстрирует идею финансового анализа. Его цель — показать состояние бизнеса. Однако если ориентироваться на такой подход, можно легко принять желаемое за действительное. Рассказываем, почему общепринятый подход может привести к ошибкам какой альтернативный метод анализа существует.

Традиционный vs. альтернативный подход к финансовому анализу бизнеса
Вклады

Госдума собирается запустить жилищные вклады в 2025 году

Новый инструмент для накопления сбережений позволит получать больше процентов, закрыть ипотеку. Жилищные вклады будут застрахованы на 10 млн рублей.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
СберРешения
НДС

Оспаривание НДС и должная осмотрительность при выборе контрагентов

Рассказываем, когда налоговые органы могут оспорить право на принятие входного НДС к вычету и что такое должная осмотрительность при выборе контрагентов.

Оспаривание НДС и должная осмотрительность при выборе контрагентов
Бесплатно с Трудовое право

Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, какие ключевые отличия между трудовыми договором и договором ГПХ нужно знать, чтобы не возникло вопросов от налоговой.

Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс
Государственные ведомства

Росреестр поддержал самозапрет на совершение сделок с недвижимостью

Для защиты владельцев жилья от мошенников на портале Госуслуг появится возможность установить самозапрет на сделки с недвижимостью.

Банки

Покупателям могут ограничить право на получение кешбэка

Клиенты банков злоупотребляют бонусными программами, получают кешбэк, а потом возвращают товары, указывая для перечисления средств вторую карту, чтобы сохранить бонусы на первой.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ученые успешно разморозили мозг, Россия и Китай навсегда перестали использовать доллар, ставку могут повысить в июне

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

37
Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Налоговые лазейки будут ликвидированы, реестр работодателей с нелегальной занятостью, налоговая нагрузка. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Разборы законов

1 293
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Action Digital School
Обучение для бухгалтеров

Как бухгалтеру перестать бояться технологий и начать их использовать

Приходилось ли вам ощущать себя несовременным в мире, где ежедневно появляются новые устройства, программы и облачные сервисы? Страх новых технологий присущ людям разных профессий и возрастов. Бухгалтеры тоже сталкиваются с этой проблемой. Рассказываем, как перестать бояться технологий и обратить их себе на пользу.

Как бухгалтеру перестать бояться технологий и начать их использовать
1
Согласие на обработку персональных данных

Будет новый способ управлять согласиями на свои персональные данные

Выдавать и отзывать согласия на передачу и обработку персональных данных разрешат в личном кабинете на Госуслугах.

igotosochi
Инвестиции

Фонд SBSC от Сбера. Инвестиции в акции малой и средней капитализации

Ожидание: «Псс, парень, хочешь купить доли в нескольких десятках компаний третьего и четвёртого эшелонов?» Реальность: «Ну вот, опять скучный второй эшелон, они бы туда ещё Газпром нефть добавили, умники, блин». Как вы поняли, смотрим фонд от УК Первая (которая не Сбер, но мы-то знаем, что это Сбер). Акции средней и малой капитализации — SBSC.

Фонд SBSC от Сбера. Инвестиции в акции малой и средней капитализации
Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В новых регионах станет проще расширять бизнес и создавать новые рабочие места

Правительство приняло решение дополнительно выделить из федерального бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям 3,75 млрд рублей.

vladp18
Бухгалтеры

Может ли директор быть главным бухгалтером: правовые и практические аспекты

Вопрос о том, может ли директор компании одновременно занимать должность главного бухгалтера, является довольно спорным и вызывает много дискуссий как в юридической области, так и среди бизнес-сообщества. Давайте рассмотрим этот вопрос с точки зрения различных аспектов.

1
Пенсии

В пенсионный стаж войдет период военной службы в новых регионах

Тем, кто проходил военную службу в новых регионах до их объединения с Россией, засчитают этот период в стаж для формирования пенсии.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Главбух: права, обязанности, передача дел

Ответственность бухгалтера: материальная, административная, уголовная, субсидиарная. Кто отвечает за нарушения после увольнения главбуха? + Памятка для скачивания

Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета может распространяться не только на период работы, но и выходить за его пределы. Новому главбуху тоже не стоит расслабляться, если не заметить вовремя ошибку предшественника, отвечать за нее придется самому.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Интересные материалы

Законопроекты

🥂 На летних верандах разрешили продавать алкогольные напитки

Госдума приняла законопроект, который разрешает продавать алкоголь на открытых сезонных верандах.