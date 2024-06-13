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Иван Шестак
Личные финансы

6 шагов, чтобы привести в порядок личные финансы предпринимателя и финдира. Часть 1

Внимание предпринимателя и корпоративного финансиста часто направлено исключительно на развитие компании. Они постоянно думают, как увеличить рентабельность, оптимизировать долговую нагрузку, привлечь дополнительный оборотный капитал, а также наладить учёт.
6 шагов, чтобы привести в порядок личные финансы предпринимателя и финдира. Часть 1

При системной работе с финансами бизнеса всё плюс-минус понятно и предсказуемо, а вот с личными деньгами ситуация обратная. Зачастую у предпринимателя все средства крутятся в бизнесе и нет даже личной подушки безопасности хотя бы на три месяца. А у финансиста в лучшем случае есть небольшие накопления, и хранятся они на вкладе в банке, ставка по которому существенно ниже реальной инфляции.

Однако к своим финансам можно применить бизнес-подход. Для этого важно сформировать личный бюджет движения личных денежных средств, провести анализ получившегося документа и принять правильные решения. Финансовый директор Валентина Смирнова рассказала, как этот метод поможет навести порядок в своём бюджете и остаться в выигрыше.

Автор: Валентина Смирнова, финансовый директор «Глобус-Сталь», независимый финансовый советник, инвестор.

Бизнес-подход в личных финансах вначале вызвать неоднозначные эмоции. Однако, если всё детально оцифровать и быть честным с самим собой, то следование шагам в этой статье поможет быстро получить приятные результаты.

Шаг № 1. Составьте личный БДДС

Для начала следует составить личный бюджет движения денежных средств (БДДС) на предстоящий год с разбивкой по месяцам. Поскольку он имеет форму таблицы, удобно это сделать в Excel или Google Таблицах. Документ должен содержать привычные для финансового директора и предпринимателя три блока.

1. Операционная деятельность

Основной раздел документа, с которого нужно начинать анализ. Для финдиров в доходы от операционной деятельности входят зарплата, премии или поступления от фриланса, в расходы — покупка продуктов, квартплата, обслуживание автомобиля и многое другое. К доходам от операционной деятельности у предпринимателей можно также отнести получение дивидендов от собственного бизнеса. При этом важно разделять личные деньги и деньги компании.

2. Инвестиционная деятельность

В этот блок следует включить, например, расходы на покупку квартиры под сдачу в аренду, акции и облигации, а также пополнение инвестиционного счёта на краудлендинговой платформе. Доходы в этой категории — это полученные выплаты по инвестициям: проценты, дивиденды и рента.

Если при первой итерации личного БДДС этот раздел будет пустым, ничего страшного.

3. Финансовая деятельность

В этот блок нужно отнести обслуживание существующих кредитов и получение новых, в том числе ипотеки.

Этот раздел также может быть пустым, если у вас нет долговых обязательств.

Значения в первом месяце в БДДС — это ваша отправная точка «А», цифры в последнем месяце — точка «Б». Поэтому следует спрогнозировать, как поведёт себя ваш денежный поток в течение года.

Что нужно учесть при составлении личного БДДС

Во время заполнения таблицы важно, чтобы не только прогнозный остаток на конец каждого месяца оставался в плюсе, но и денежный поток по операционной деятельности был положительным. Это означает, что текущими регулярными доходами вы полностью покрываете ежемесячные траты без привлечения дополнительного финансирования в виде кредитных карт, потребительских кредитов и займов у родственников и друзей.

Предприниматели часто закрывают личный кассовый разрыв деньгами своей компании. Если это дивиденды не в ущерб бизнесу — это нормальная ситуация. Намного хуже, когда это спонтанные переводы в виде займа учредителю или оплаты с расчётного счёта личных расходов собственника.

Если в личном БДДС по операционной деятельности вы увидели положительный денежный поток — это хорошо. Свободные средства можно вкладывать в формирование подушки безопасности, инвестиции или направлять на погашение «плохих» кредитов. О них мы расскажем ниже.

Если вы увидели отрицательный денежный поток — это сигнал, что нужно оперативно принимать меры и выводить операционную деятельность в плюс. Есть два основных пути, как этого достичь.

1. Увеличить активный доход. Предприниматели могут подумать, как можно увеличить свой доход без ущерба для основного бизнеса. Финансист может взять проект на аутсорс или согласовать с руководством новую систему мотивации. Дополнительным источником дохода могут стать партнёрские и агентские программы.

2. Временно сократить необязательные расходы. Предпринимателям и финансистам следует сократить траты на кафе и рестораны, а также, например, отказаться от персонального фитнес-тренера.

Шаг № 2. Разберитесь с личными тратами

Навести порядок в личных расходах помогут мобильные приложения, такие как «Дзен-мани», CoinKeeper и другие. Разделите свои ежемесячные траты на 7−12 статей и внесите их в справочник в приложении, а затем продублируйте в личном БДДС. Синхронизируйте свои банковские карты с приложением и настройте автоправила. Это поможет почти автоматически собирать информацию по вашим регулярным расходам.

Пример подсчёта личных расходов в «Дзен-мани».

Если в первой редакции БДДС у вас всего один источник дохода, он не меняется, есть кредиты и нет инвестиций, то вы можете оказаться уязвимым перед экономическими колебаниями. Поэтому нужно укрепить финансовое положение.

Шаг № 3. Оптимизируйте долги, если они у вас есть

Кредиты можно разделить условно на «хорошие» и «плохие».

«Хорошие» кредиты

Их используют для покупки активов, которые могут приносить в будущем доход. Например, ипотека на покупку квартиры для сдачи в аренду.

При правильной реализации такого проекта рента полностью перекроет ипотечные платежи, и у вас ещё останутся свободные средства. Сегодня до сих пор есть ряд льготных программ с господдержкой, которые сделают этот проект ещё выгоднее.

К «хорошему» кредиту также можно отнести займ на образование, если это позволит вам значительно увеличить свой профессиональный доход или после окончания курса развить бизнес. Пользуйтесь беспроцентными рассрочками, если есть такая возможность.

«Плохие» кредиты

Их берут на покупку имущества, которое не может приносить доход. Например, займ на личный автомобиль. Вы не только тратите деньги на его покупку и обслуживание, но ещё и выплачиваете проценты банку. Такое имущество можно назвать пассивом.

Кредит на отпуск — тоже «плохой». Путешествие быстро закончится, а вам ещё несколько лет выплачивать долг с процентами.

Кредитные карты — хороший инструмент только в течение беспроцентного периода — грейс-периода. Если вы не успели погасить задолженность вовремя, кредитка моментально превращается в «плохой» займ с высокими процентами.

Микрофинансовые организации лучше вообще обходить стороной.

«Хорошие» кредиты полезны и не несут явной угрозы. От «плохих» нужно избавляться, начиная с самых дорогих. Заложите это в свой личный БДДС.

Действующие кредиты можно рефинансировать на более выгодных условиях. Снижение ставки даже на 1% годовых даёт существенную экономию.

Во второй части материала расскажем про следующие три шага: достижение краткосрочных и долгосрочных целей, инвестирование, а также управление финансовыми рисками.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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