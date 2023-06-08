В очередь! КС определил очередность уплаты налога на прибыль от продажи имущества банкрота

Конституционный суд определил очередность налога на прибыль при реализации имущества должника на торгах в процедуре банкротства.

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 31.05.2023 №28-П рассмотрен вопрос о конституционности начисления налога на прибыль при реализации имущества должника на торгах в процедуре банкротства и особенности уплаты в процедуре банкротства налога на прибыль, сформированного в результате реализации имущества должника.

Конституционный Суд РФ, признавая допустимым начисление налога на прибыль на финансовый результат вследствие реализации имущества должника, посчитал, что в данном вопросе необходимо исходить не из факта реализации имущества, как элемента ликвидационной процедуры, не создающего дохода для должника (приращения имущественной сферы должника), а из всей совокупности фактов хозяйственной деятельности, имевших место на протяжении всего периода, когда соответствующее имущество находилось в собственности должника.

Конкурсное производство в отношении должника не может изменять установленный в отношении должника режим налогообложения.

Безусловно положительным моментом рассматриваемого постановления является признание не соответствующей Конституции и Закону о банкротстве правоприменительной практики отнесения требований об уплате налога на прибыль при реализации имущества должника к текущим платежам пятой очереди.

Отнесение таких требований к текущим платежам в принципе противоречит правовой природе последних (обеспечение финансирования процедур банкротства) и нарушает более приоритетные социально-экономические интересы.

И, хотя, Конституционный Суд указал, что именно законодатель должен конкретизировать очередность удовлетворения таких требований, уточнение о том, что такая конкретизация должна быть осуществлена с учетом высказанной в рассматриваемом постановлении позиции дает основание полагать, что законодатель не будет относить требования об уплате налога на прибыль от реализации имущества к текущим платежам.

Для кредиторов, чьи требования признаны обеспеченным залогом имущества должника, можно констатировать однозначно положительный вывод Конституционного Суда РФ о том, что требования об уплате налога на прибыль при реализации заложенного имущества должника не входят в состав платежей, погашаемых из выручки от реализации залога приоритетно перед требованиями залогодержателя (пункт 6 статьи 138 Закона о банкротстве).

Ранее в практике Верховного Суда РФ началось формирование подхода, согласно которому текущие налоги, связанные с заложенным имуществом или доходом от его использования, покрываются за счет выручки от реализации такого имущества до начала расчетов с залоговым кредитором (пункт 14 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2021)», утв. Президиумом Верховного Суда РФ10.11.2021, пункт 11 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2020)», утв. ПрезидиумомВерховного Суда РФ 23.12.2020).