Инвесторы просыпаются после годовой спячки

Запрос 1

Объекты под гостиницы.

Обязательно нежилые отдельно стоящие здания на земле под нежилое использование.

Площадь от 300 до 3000 м кв. примерно.

Цена до 100 млн. руб. на один объект.

Рассматриваем: гостиницы, административные здания, офисники и всё, что можно переделать в гостиницу.



Важна локация. И крепкое техническое состояние конструктива. Косметическое состояние не важно, можно под ключ готовое, можно без отделки, т.е. недострой.



Ориентир цена за м кв. до 35 т. руб. Рассматриваем дороже тоже, если удачная нарезка. Проходная цена до 1-1,5 млн. руб. за номер.



Локации: Краснодар, Горячий Ключ, весь Туапсинский район, Геленджик, Архипо-Осиповка, Кабардинка, Витязево, в самой Анапе только Пионерский проспект.



Отдельно и срочно – это Витязево и в Анапе Пионерский проспект. В идеале до 50-100 млн. руб. на один объект.

Запрос 2

Заводы по переработке в любом регионе России.

Свинина/курица/рыба

Выручка от 600 млн до 5 млрд руб. в год.

Выкуп 100%

Запрос 3

Действующий бизнес в разных направлениях география не имеет значения (Россия и страны СНГ).

Выручка от 2 до 5 млрд руб. в год.

Окупаемость строго до 3-х лет по отчетности (реальные потоки).

Выкуп 100%

Возможно, у кого-либо из читателей есть желающие реализовать свой объект или бизнес – пишите мне.