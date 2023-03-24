Ведение бизнеса

Инвесторы просыпаются после годовой спячки

Мне за последнее время поступило много разных запросов, часть из них согласились опубликовать на моих каналах

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Запрос 1
Объекты под гостиницы.
Обязательно нежилые отдельно стоящие здания на земле под нежилое использование.
Площадь от 300 до 3000 м кв. примерно.
Цена до 100 млн. руб. на один объект.

Рассматриваем: гостиницы, административные здания, офисники и всё, что можно переделать в гостиницу.

Важна локация. И крепкое техническое состояние конструктива. Косметическое состояние не важно, можно под ключ готовое, можно без отделки, т.е. недострой.

Ориентир цена за м кв. до 35 т. руб. Рассматриваем дороже тоже, если удачная нарезка. Проходная цена до 1-1,5 млн. руб. за номер.

Локации: Краснодар, Горячий Ключ, весь Туапсинский район, Геленджик, Архипо-Осиповка, Кабардинка, Витязево, в самой Анапе только Пионерский проспект.

Отдельно и срочно – это Витязево и в Анапе Пионерский проспект. В идеале до 50-100 млн. руб. на один объект.

Запрос 2
Заводы по переработке в любом регионе России.
Свинина/курица/рыба
Выручка от 600 млн до 5 млрд руб. в год.
Выкуп 100%

Запрос 3
Действующий бизнес в разных направлениях география не имеет значения (Россия и страны СНГ).
Выручка от 2 до 5 млрд руб. в год.
Окупаемость строго до 3-х лет по отчетности (реальные потоки).
Выкуп 100%

Возможно, у кого-либо из читателей есть желающие реализовать свой объект или бизнес – пишите мне.

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