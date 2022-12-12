Обязанности:
— работа с банк-клиентом, с первичными документами (счета от поставщиков, приходные и расходные накладные, доверенности, авансовые отчеты, акты сверок), анализ и контроль дебиторской задолженности;
— расчет заработной платы, кадровый учет;
— подготовка и сдача отчётности (УСН, ОСНО, ПСН);
— работа в режиме многозадачности;
— выполнение поручений Главного бухгалтера.
Требования:
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день (с утра и до вечера)
— высшее или неоконченное высшее профильное образование;
— опыт работы от 3 лет, работа в аналогичной компании будет преимуществом;
— отличное знание теории бухучета, знание программы 1С Бухгалтерия 8.3;
— уверенный пользователь ПК (знание пакета программ Мiсrоsоft Оffiсе, преимущественно Ехсеl);
— умение ориентироваться в мессенджерах и сети интернет;
— знание налогового , гражданского, трудового законодательства, включая последние изменения;
— уверенные знания в области бух учета, умение разбираться в сложных ситуациях в учете и налогообложении;
— опыт подготовки и подачи отчетности по заработной плате, НДС, Прибыли, УСН, имущественным налогам.
Условия:
— График работы 5/2 с 9:00 до 18:00.
— Работа в уютном офисе в центре Краснодара, стабильная заработная плата.
— Отсутствие опыта работы в аутсорсинге компенсируем активным обучением под руководством наставника.
— Размер заработной платы по итогам собеседования (при соответствии квалификации - оклад 100 тыс. руб. или возможно поэтапное дообучение нужным навыкам, в этом случае оклад будет меньше)
Кандидатов на удалёнку, свободный график и совмещение не рассматриваем! - ПРИ УСПЕШНОМ ПРОХОЖДЕНИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА 3 МЕС В ДАЛЬНЕЙШЕМ МОЖНО РАССМОТРЕТЬ ГИБРИДНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ. НО НЕ РАНЬШЕ.
Заинтересованных кандидатов прошу писать мне тут в личку или Вконтакте.
Знакомые попросили разместить вакансию на помощника главного бухгалтера
Обязанности:
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