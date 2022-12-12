Знакомые попросили разместить вакансию на помощника главного бухгалтера

Обязанности:

— работа с банк-клиентом, с первичными документами (счета от поставщиков, приходные и расходные накладные, доверенности, авансовые отчеты, акты сверок), анализ и контроль дебиторской задолженности;

— расчет заработной платы, кадровый учет;

— подготовка и сдача отчётности (УСН, ОСНО, ПСН);

— работа в режиме многозадачности;

— выполнение поручений Главного бухгалтера.



Требования:

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день (с утра и до вечера)



— высшее или неоконченное высшее профильное образование;

— опыт работы от 3 лет, работа в аналогичной компании будет преимуществом;

— отличное знание теории бухучета, знание программы 1С Бухгалтерия 8.3;

— уверенный пользователь ПК (знание пакета программ Мiсrоsоft Оffiсе, преимущественно Ехсеl);

— умение ориентироваться в мессенджерах и сети интернет;

— знание налогового , гражданского, трудового законодательства, включая последние изменения;

— уверенные знания в области бух учета, умение разбираться в сложных ситуациях в учете и налогообложении;

— опыт подготовки и подачи отчетности по заработной плате, НДС, Прибыли, УСН, имущественным налогам.



Условия:

— График работы 5/2 с 9:00 до 18:00.

— Работа в уютном офисе в центре Краснодара, стабильная заработная плата.

— Отсутствие опыта работы в аутсорсинге компенсируем активным обучением под руководством наставника.

— Размер заработной платы по итогам собеседования (при соответствии квалификации - оклад 100 тыс. руб. или возможно поэтапное дообучение нужным навыкам, в этом случае оклад будет меньше)



Кандидатов на удалёнку, свободный график и совмещение не рассматриваем! - ПРИ УСПЕШНОМ ПРОХОЖДЕНИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА 3 МЕС В ДАЛЬНЕЙШЕМ МОЖНО РАССМОТРЕТЬ ГИБРИДНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ. НО НЕ РАНЬШЕ.



Заинтересованных кандидатов прошу писать мне тут в личку или Вконтакте.