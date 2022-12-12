"Плюнули в душу - отменив в этом году наш корпоратив!" - это откровение в курилке услышал мой знакомый предприниматель, от своего старожилы (одного из лучших сотрудников).

Как ему самому было горько и обидно - его смог понять в ту минуту только партнёр, с кем они создали эту компанию и тащили воз на своих спинах... А отменить корпоратив пришлось, из-за резкого изменения в рыночной обстановке и нововведениях от законодателей и надеясь, что всё же удастся вырулить, они решили не увольнять персонал, а приложить все силы и протащить корабль своими руками, через рифы препятствий - тогда заложили всё, чтоб было: машины, квартиры! Выплатили зарплаты, налоги, аренду вовремя и даже годовые премии, как обещали, но вот от гулянки-корпоратива решили отказаться - это показалось не важной статьёй затрат в текущих обстоятельствах, но...

Тот самый, кто рассказывал мне эту историю на днях, был "ближе к народу" - ему в глаза говорили, что думали и накипело. Такой формат взаимоотношений хоть и чреват панибратством, зато позволяет намного качественнее держать руку на пульсе настроений коллектива и управлять на опережение.

После услышанного, он с досадой рассказал о настроениях в коллективе - оказалось, что для них ежегодный корпоратив является самым важным событием в жизни и в очень не простой работе бизнеса, где сотрудники чувствуют себя людьми, наравне с руководством поют, танцуют, шутят... другой такой отдушины нет!

Это было пару лет назад, он вспомнил эту ситуацию, после моих слов, что в этот год количество корпоративов и празднований 23го февраля как-то резко сократилось в компаниях по стране.

Мнение предпринимателя с того памятного разговора с сотрудником теперь однозначно:

"Блин, да кто же знал, что можно было им в любом кафе купить пиццу и дать возможность выпить, потанцевать, чтобы выпустить пар!? Теперь-то я понимаю, что это одна из самых важный статей затрат для мотивации персонала!"

Мои читатели, а как вы относитесь к корпоративным мероприятиям: