Вакансия от знакомых - бухгалтер в Москве

В производственно-торговую компанию требуется бухгалтер - оклад 100 т. р. + возможны премии

Основной функционал связан с ведением кадров (начисление и ведение договоров).

Плюс подготовка отчётов и взаимодействие с ФСС, ПФР, ИФНС в сфере исполнения трудовых отношений.

Опыт от 3 лет

Желателен опыт работы самостоятельного ведения отчётности малого бизнеса.

Естественно отличное знание 1с.

Офис рядом с метро.

График 5/2 с 9 до 18 (индивидуально, после испытательного срока, можно будет обсудить частичную удалённую работу)

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