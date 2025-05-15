Вакансия от знакомых - бухгалтер в Москве

Основной функционал связан с ведением кадров (начисление и ведение договоров).
Плюс подготовка отчётов и взаимодействие с ФСС, ПФР, ИФНС в сфере исполнения трудовых отношений.
Опыт от 3 лет
Желателен опыт работы самостоятельного ведения отчётности малого бизнеса.
Естественно отличное знание 1с.
Офис рядом с метро.
График 5/2 с 9 до 18 (индивидуально, после испытательного срока, можно будет обсудить частичную удалённую работу)
Пишите мне в личку или ставьте + в комментариях (напишу Вам).
Комментарии4
Добрый день! Если вы хотите опубликовать вакансию, это можно сделать бесплатно на Клерке по этой ссылке, и она автоматически появится в тг-канале Бух.Джоб.
В таком формате, как я написал, можно?
т.е. в очень усеченном варианте, без подробного формального описания
@Grednev Story, там надо опубликовать название должности, указать какая занятость(полная или частичная), условия работы, зарплату, описать обязанности, указать контакты
@nlukina, понял