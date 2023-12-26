Видеоинструкция. Как оформить выход на работу во время отпуска на неполный рабочий день в 1С:ЗУП?

По шагам разбираем, как это устроено в «1С:Зарплата и управление персоналом».
Отдельно останавливаемся на трёх «галочках», которые обязательно нужно проставить, чтобы всё работало, как запланировано.
По шагам разбираем, как это устроено в «1С:Зарплата и управление персоналом».
Отдельно останавливаемся на трёх «галочках», которые обязательно нужно проставить, чтобы всё работало, как запланировано.
Пять крупных маркетплейсов страны объединяться, чтобы урегулировать трудовые, налоговые и торговые отношения в сфере электронной торговли.
Представители малого и среднего бизнес, которые получили господдержку, увеличили доход на 19%.
В четверг 14 декабря в Москве прошел финал всероссийской премии MPSELLERS AWARDS 2023, организаторы подвели итоги года и наградили лучших предпринимателей в 25 номинациях.
С нового года меняется форма расчета и предельная величина базы по страховым взносам. Бизнес на АУСН будет больше платить «на травматизм», а предприятиям из сферы ЖКХ придется уплачивать взносы с выплат председателям домов.
Новый год подготовил сюрпризы: перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, дополнится новыми категориями. Продолжается эксперимент по маркировке отдельных групп товаров. Также стартуют пилотные проекты по маркировке новых видов продукции. Расскажем, какие изменения нас ждут в 2024 году.
Установить самозапрет на заключение кредитных договоров клиенты банков смогут только в 2024 году, депутаты планируют принять закон в январе.
В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, профессии бухгалтера и финансиста остаются актуальными. Но требования к навыкам меняются. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно иметь современные навыки, которые необходимы сейчас и пригодятся в будущем.
Бухгалтеру важно уметь правильно рассчитывать продолжительность служебной поездки. От неё зависят оплата труда командированного, размер суточных и другие вопросы учёта затрат. Рассмотрим правила определения сроков в случаях, которые вызывают больше всего вопросов у бухгалтеров.
Затраты на ремонт основных средств будут отражаться на новом счете 23.05
О нарушениях прав собственности при расследовании экономических преступлений.
Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.
Мегамаркет вводит возможность онлайн-примерки декоративной косметики: уже до конца года маркетплейс планирует подключить около 6 000 SKU и 35 брендов. Первыми для примерки станут доступны продукты для губ, румяна, тональные средства, тени для глаз и тушь для ресниц.
На 95% увеличилось количество продавцов на «Мегамаркете», а торговать на KazanExpress и AliExpress стали меньше.
У нас появилась увлекательная бизнес-игра для проверки ваших профессиональных навыков. Присоединяйтесь к нашему захватывающему новогоднему приключению, полному загадок и бухгалтерских головоломок!
Январь – не за горами. Смотрите, какую отчетность бухгалтеру надо сдать в январе.
Добрый день, коллеги. Сотрудник заболел, принят на работу в 2023 году. За 21-22 года справки не принес. Как оплачивать больничный ?
Из федерального бюджета выделили дополнительное финансирование для компенсации льготникам стоимости ЖКУ.
Лизинговая компания предоставляет разные виды отчетов в Росфинмониторинг. Разбираемся, в каких случаях и в какие сроки их нужно отправлять.
Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.
Я тебя тоже люблю! После таких слов, люди становятся близкими. Для близкого человека, мы готовы на все.
Комментарии