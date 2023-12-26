Видеоинструкция. Как оформить выход на работу во время отпуска на неполный рабочий день в 1С:ЗУП?

Топ востребованных навыков среди бухгалтеров и финансистов в 2024 году

В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, профессии бухгалтера и финансиста остаются актуальными. Но требования к навыкам меняются. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно иметь современные навыки, которые необходимы сейчас и пригодятся в будущем.