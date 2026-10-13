Опоздали с подтверждением ОКВЭД на один день — получили доначисления почти на миллион рублей. Как мы выиграли спор с СФР

Адвокат Павел Желновод из Адвокатского бюро «Парето Право»

Один день просрочки обошелся компании почти в миллион рублей. Именно такую сумму Социальный фонд России доначислил нашему доверителю, посчитав, что несвоевременное подтверждение основного вида экономической деятельности позволяет увеличить тариф страховых взносов на травматизм с 0,2% до 2,5%.

В результате тариф вырос в 12,5 раза, хотя сама деятельность предприятия и связанные с ней профессиональные риски никак не изменились.

Мы оспорили решение СФР в Арбитражном суде города Москвы. Суд поддержал позицию компании, признал доначисления незаконными и обязал Фонд установить тариф, соответствующий фактически осуществляемой деятельности.

Расскажу, почему формальное нарушение срока не стало основанием для взыскания почти миллиона рублей и какие выводы из этого дела стоит сделать бизнесу.

Наш доверитель — ООО, компания, осуществляющая научно-исследовательскую деятельность.

По итогам 2024 года основным видом экономической деятельности общества являлись научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 72.19). Этому виду деятельности соответствовал первый класс профессионального риска и страховой тариф 0,2%.

По действовавшим на тот момент правилам компания должна была подтвердить основной вид деятельности в СФР не позднее 15 апреля 2025 года.

Однако документы были направлены через портал «Госуслуги» 16 апреля — с опозданием ровно на один день.

23 апреля Фонд установил компании тариф 2,5%, ориентируясь на другой зарегистрированный код ОКВЭД — 33.20.

При этом фактические условия работы компании остались прежними. Работники продолжали заниматься научно-исследовательской деятельностью, а не работами, которым соответствует более высокий класс профессионального риска.

Компания продолжила применять тариф 0,2%, поскольку считала его соответствующим своей реальной деятельности.

Впоследствии СФР провел камеральную проверку представленной отчетности ЕФС-1 и 24 октября 2025 года вынес решение о привлечении страхователя к ответственности.

Финансовые последствия оказались следующими:

Начисление Сумма Недоимка по страховым взносам 748 226,44 руб. Штраф 141 582,92 руб. Пени 63 995,19 руб. Итого 953 804,55 руб.

Фактически компания столкнулась с необходимостью уплатить почти миллион рублей из-за того, что документы были представлены на день позже установленного срока.

При этом СФР располагал документами, подтверждавшими фактическую деятельность общества, еще до проведения камеральной проверки.