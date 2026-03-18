От стажера до адвоката года: мой путь через 500 проигранных дел и одно принципиальное «нет»

Когда я заканчивал юрфак, у меня в голове была красивая картинка. Вот я в дорогом костюме захожу в зал суда, произношу проникновенную речь, присяжные вытирают слезы, судья бьет молотком, и под аплодисменты я увожу оправданного клиента на свободу. Первое же дело разбило эту картинку вдребезги.
Личная история адвоката Васильцова Василия Юрьевича, г. Тимашёвск

Часть первая. Как я учился проигрывать

Я был молодым, зеленым стажером. Мой наставник, старый адвокат с лицом уставшего бульдога, дал мне "простенькое" дело. Административка, мелкое хулиганство. "Сходи, попрактикуешься, там всё ясно", — сказал он.

Я пришел в суд. Весь из себя важный, с папкой, с галстуком. Начал вещать. Судья смотрела на меня, как на нашкодившего щенка. Потом спросила: "Молодой человек, а вы где учились?" Я обрадовался, думал, комплимент. Начал рассказывать про университет. Она вздохнула и вынесла решение. Я проиграл. По всем пунктам.

В коридоре меня встретил мой клиент — мужик в спортивных штанах, который до этого смотрел на меня с надеждой. Он сказал коротко: "Адвокат хренов". И ушел.

Я тогда чуть не бросил профессию. Стоял у здания суда и думал: зачем я сюда пошел? Чтобы надо мной смеялись?

Наставник выслушал мои сопли и сказал фразу, которую я запомнил навсегда:

— Ты не проиграл. Ты получил опыт. Разницу чувствуешь? Проигравший уходит домой и ничего не меняет. Получивший опыт идет учиться и возвращается сильнее. Иди учись.

Я пошел учиться.

Часть вторая. 500 проигранных дел

Это не метафора. Я реально посчитал примерно через пять лет работы. У меня было около пятисот дел, которые я проиграл.

В смысле "проиграл"? В смысле суд вынес решение не в пользу моего клиента. Или приговор оказался строже, чем мы надеялись. Или вообще отказ.

Знаете, что я понял за эти пятьсот проигрышей?

Что адвокат — это не тот, кто всегда выигрывает. Потому что таких не бывает. Адвокат — это тот, кто умеет проигрывать красиво и с пользой.

Я научился читать судью по движению бровей. Понимать, какой аргумент сработает, а какой — пустой звук. Чувствовать, когда нужно надавить, а когда отступить, чтобы сохранить позицию для апелляции.

Каждое проигранное дело я разбирал по косточкам. Что я сделал не так? Что можно было сделать иначе? Где я не дожал, где пережал, где зевнул?

Через какое-то время проигрывать стало... интересно. Потому что каждый проигрыш делал меня сильнее. Как в компьютерной игре: ты сдох на боссе, загрузил сохранение и пошел уже с новым знанием.

История первая. Дело, которое научило меня молчать

Было уголовное дело. Мой подзащитный — парень, которого обвиняли в краже. Доказательства — косвенные, но следствие работало активно. Я молодой, горячий, хочу всех порвать.

На первом же допросе я начинаю спорить со следователем. Тот звереет. Я пишу кучу ходатайств, каждое с претензией. Следователь их отклоняет. Я пишу жалобы в прокуратуру. Там тоже отклоняют.

Дело доходит до суда. И тут я понимаю, что судья смотрит на меня волком. Потому что у неё на столе лежит мое дело, а в памяти — мои жалобы, которые создали ей лишнюю работу. Я сам, своими руками, настроил против себя всю систему.

Приговор — реальный срок. Хотя могли бы дать условно.

Я вышел из зала и впервые за долгое время захотел напиться. Не потому, что проиграл. А потому, что понял: это я виноват. Не судья, не следователь, не обстоятельства. Я. Своей тупой гоношистостью.

С тех пор я усвоил: адвокат не должен воевать с системой. Он должен договариваться с системой. Не прогибаться, а выстраивать диалог. Это тоньше, сложнее, но это единственный способ работать эффективно.

Часть третья. Одно принципиальное «нет»

Проиграв пятьсот дел, я научился выигрывать. Пришла репутация, пришли сложные дела, пришли благодарные клиенты. Меня начали узнавать в суде, здороваться первыми. Коллеги советовались. Года через три после того, как я перестал считать проигрыши, меня назвали "адвокатом года" в нашем районе.

Смешно? Наверное. Из стажера, которого мужик в спортивках послал, — в "адвоката года". Путь в десять лет, пятьсот проигрышей и, наверное, столько же побед.

Но была одна история, которая стоит всех этих лет.

Приходит ко мне человек. С виду обычный, но взгляд тяжелый. Предлагает дело. Деньги — огромные. Просто космос. Я такие суммы только в фильмах видел.

Я начинаю вникать в детали. И понимаю, что дело — "заказное". Человек хочет через суд отжать бизнес у партнера. Документы липовые, свидетели куплены, всё через одно место. Но юридически при желании можно провернуть. Если закрыть глаза на пару деталей.

Я сижу, смотрю на эти бумаги. Думаю о деньгах. О том, что куплю на них, какие дела смогу вести бесплатно для тех, у кого нет денег. О том, что это шанс, который выпадает раз в жизни.

Потом вспоминаю глаза того мужика в спортивных штанах. И слова наставника: "Проиграть можно дело. Проиграть себя — нельзя".

Я говорю:

— Нет.

Он не понимает. Думает, я торгуюсь. Накидывает сверху. Я снова:

— Нет. Ищите другого.

Он уходит. А я остаюсь с чувством, которое не передать словами. Я только что отказался от денег, о которых мечтал. Но я не продался.

Знаете, в чем кайф? В том, что после этого "нет" я впервые за много лет посмотрел на себя в зеркало и не отвернулся.

Часть четвертая. Что я понял за эти годы

Сейчас у меня за плечами сотни дел. Разных. Страшных, смешных, абсурдных, трагичных. Я видел людей, которые плакали от радости, и людей, которые проклинали судей и меня заодно.

Я понял несколько вещей. Простых, но важных.

  • Первое. Адвокат не решает судьбу. Судьбу решает судья. Адвокат просто делает так, чтобы у судьи не было выбора, кроме как решить правильно.

  • Второе. Клиенту не нужна ваша гениальность. Клиенту нужна ваша надежность. Чтобы вы были рядом, чтобы объясняли, чтобы не бросали. Даже когда всё плохо.

  • Третье. Самое сложное в нашей работе — не выигрывать дела, а не потерять себя. Потому что система давит, деньги соблазняют, усталость накапливается. Очень легко стать циником, который смотрит на людей как на кошельки. Очень трудно остаться человеком, которому не всё равно.

  • Четвертое. 500 проигранных дел — это не приговор. Это просто этап. Если ты умеешь учиться на ошибках, рано или поздно проигрывать станет неинтересно. Потому что ты уже всё это проходил и знаешь, как не наступать на грабли.

И последнее. Тимашёвск — маленький город. Здесь невозможно спрятаться от своей репутации. Если ты плохой адвокат, об этом знают все. Если ты жулик — знают все. Если ты честный и надежный — знают все.

Я выбрал быть честным и надежным. Не потому, что я святой. А потому, что в маленьком городе по-другому не выжить. Здесь каждый твой клиент — это твой сосед, твой знакомый, твой родственник. Здесь нельзя соврать и уехать. Здесь ты остаешься жить с этими людьми.

Вместо послесловия

Недавно я зашел в то самое здание суда, где когда-то стоял растерянный стажер с дурацким галстуком. Уже по другому делу. В коридоре ко мне подошел парень, молодой, в очках, с папкой. Видно, стажер.

— Вы Васильцов? — спросил он. — Я ваши статьи читаю. Подскажите, как быть...

Я посмотрел на него и улыбнулся. Вспомнил себя.

— Слушай, — сказал я. — Главное — не бойся проигрывать. Проигрыш — это просто опыт. Ты проиграешь пятьсот дел, а потом выиграешь одно, но такое, что всё остальное забудется.

Он не понял, конечно. Молодые никогда не понимают про "пятьсот проигрышей". Они хотят победы здесь и сейчас.

Я тоже хотел. А получил путь.

И знаете, я не жалею. Ни об одном проигрыше. Ни об одном "нет". Ни об одном дне в этом здании с колоннами.

Потому что это — моя жизнь. И я ее прожил не зря.

Адвокат Васильцов Василий Юрьевич
г. Тимашёвск
500 проигрышей, одна совесть и открытые двери для тех, кому нужна помощь

Дата публикации: 18.03.2026, 23:48

