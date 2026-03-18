От стажера до адвоката года: мой путь через 500 проигранных дел и одно принципиальное «нет»

Когда я заканчивал юрфак, у меня в голове была красивая картинка. Вот я в дорогом костюме захожу в зал суда, произношу проникновенную речь, присяжные вытирают слезы, судья бьет молотком, и под аплодисменты я увожу оправданного клиента на свободу. Первое же дело разбило эту картинку вдребезги.

Личная история адвоката Васильцова Василия Юрьевича, г. Тимашёвск

Часть первая. Как я учился проигрывать

Я был молодым, зеленым стажером. Мой наставник, старый адвокат с лицом уставшего бульдога, дал мне "простенькое" дело. Административка, мелкое хулиганство. "Сходи, попрактикуешься, там всё ясно", — сказал он.

Я пришел в суд. Весь из себя важный, с папкой, с галстуком. Начал вещать. Судья смотрела на меня, как на нашкодившего щенка. Потом спросила: "Молодой человек, а вы где учились?" Я обрадовался, думал, комплимент. Начал рассказывать про университет. Она вздохнула и вынесла решение. Я проиграл. По всем пунктам.

В коридоре меня встретил мой клиент — мужик в спортивных штанах, который до этого смотрел на меня с надеждой. Он сказал коротко: "Адвокат хренов". И ушел.

Я тогда чуть не бросил профессию. Стоял у здания суда и думал: зачем я сюда пошел? Чтобы надо мной смеялись?

Наставник выслушал мои сопли и сказал фразу, которую я запомнил навсегда:

— Ты не проиграл. Ты получил опыт. Разницу чувствуешь? Проигравший уходит домой и ничего не меняет. Получивший опыт идет учиться и возвращается сильнее. Иди учись.

Я пошел учиться.

Часть вторая. 500 проигранных дел

Это не метафора. Я реально посчитал примерно через пять лет работы. У меня было около пятисот дел, которые я проиграл.

В смысле "проиграл"? В смысле суд вынес решение не в пользу моего клиента. Или приговор оказался строже, чем мы надеялись. Или вообще отказ.

Знаете, что я понял за эти пятьсот проигрышей?

Что адвокат — это не тот, кто всегда выигрывает. Потому что таких не бывает. Адвокат — это тот, кто умеет проигрывать красиво и с пользой.

Я научился читать судью по движению бровей. Понимать, какой аргумент сработает, а какой — пустой звук. Чувствовать, когда нужно надавить, а когда отступить, чтобы сохранить позицию для апелляции.

Каждое проигранное дело я разбирал по косточкам. Что я сделал не так? Что можно было сделать иначе? Где я не дожал, где пережал, где зевнул?

Через какое-то время проигрывать стало... интересно. Потому что каждый проигрыш делал меня сильнее. Как в компьютерной игре: ты сдох на боссе, загрузил сохранение и пошел уже с новым знанием.

История первая. Дело, которое научило меня молчать

Было уголовное дело. Мой подзащитный — парень, которого обвиняли в краже. Доказательства — косвенные, но следствие работало активно. Я молодой, горячий, хочу всех порвать.

На первом же допросе я начинаю спорить со следователем. Тот звереет. Я пишу кучу ходатайств, каждое с претензией. Следователь их отклоняет. Я пишу жалобы в прокуратуру. Там тоже отклоняют.

Дело доходит до суда. И тут я понимаю, что судья смотрит на меня волком. Потому что у неё на столе лежит мое дело, а в памяти — мои жалобы, которые создали ей лишнюю работу. Я сам, своими руками, настроил против себя всю систему.

Приговор — реальный срок. Хотя могли бы дать условно.

Я вышел из зала и впервые за долгое время захотел напиться. Не потому, что проиграл. А потому, что понял: это я виноват. Не судья, не следователь, не обстоятельства. Я. Своей тупой гоношистостью.

С тех пор я усвоил: адвокат не должен воевать с системой. Он должен договариваться с системой. Не прогибаться, а выстраивать диалог. Это тоньше, сложнее, но это единственный способ работать эффективно.

Часть третья. Одно принципиальное «нет»

Проиграв пятьсот дел, я научился выигрывать. Пришла репутация, пришли сложные дела, пришли благодарные клиенты. Меня начали узнавать в суде, здороваться первыми. Коллеги советовались. Года через три после того, как я перестал считать проигрыши, меня назвали "адвокатом года" в нашем районе.

Смешно? Наверное. Из стажера, которого мужик в спортивках послал, — в "адвоката года". Путь в десять лет, пятьсот проигрышей и, наверное, столько же побед.

Но была одна история, которая стоит всех этих лет.

Приходит ко мне человек. С виду обычный, но взгляд тяжелый. Предлагает дело. Деньги — огромные. Просто космос. Я такие суммы только в фильмах видел.

Я начинаю вникать в детали. И понимаю, что дело — "заказное". Человек хочет через суд отжать бизнес у партнера. Документы липовые, свидетели куплены, всё через одно место. Но юридически при желании можно провернуть. Если закрыть глаза на пару деталей.

Я сижу, смотрю на эти бумаги. Думаю о деньгах. О том, что куплю на них, какие дела смогу вести бесплатно для тех, у кого нет денег. О том, что это шанс, который выпадает раз в жизни.

Потом вспоминаю глаза того мужика в спортивных штанах. И слова наставника: "Проиграть можно дело. Проиграть себя — нельзя".

Я говорю:

— Нет.

Он не понимает. Думает, я торгуюсь. Накидывает сверху. Я снова:

— Нет. Ищите другого.

Он уходит. А я остаюсь с чувством, которое не передать словами. Я только что отказался от денег, о которых мечтал. Но я не продался.

Знаете, в чем кайф? В том, что после этого "нет" я впервые за много лет посмотрел на себя в зеркало и не отвернулся.

Часть четвертая. Что я понял за эти годы

Сейчас у меня за плечами сотни дел. Разных. Страшных, смешных, абсурдных, трагичных. Я видел людей, которые плакали от радости, и людей, которые проклинали судей и меня заодно.

Я понял несколько вещей. Простых, но важных.

Первое. Адвокат не решает судьбу. Судьбу решает судья. Адвокат просто делает так, чтобы у судьи не было выбора, кроме как решить правильно.

Второе. Клиенту не нужна ваша гениальность. Клиенту нужна ваша надежность. Чтобы вы были рядом, чтобы объясняли, чтобы не бросали. Даже когда всё плохо.

Третье. Самое сложное в нашей работе — не выигрывать дела, а не потерять себя. Потому что система давит, деньги соблазняют, усталость накапливается. Очень легко стать циником, который смотрит на людей как на кошельки. Очень трудно остаться человеком, которому не всё равно.

Четвертое. 500 проигранных дел — это не приговор. Это просто этап. Если ты умеешь учиться на ошибках, рано или поздно проигрывать станет неинтересно. Потому что ты уже всё это проходил и знаешь, как не наступать на грабли.

И последнее. Тимашёвск — маленький город. Здесь невозможно спрятаться от своей репутации. Если ты плохой адвокат, об этом знают все. Если ты жулик — знают все. Если ты честный и надежный — знают все.

Я выбрал быть честным и надежным. Не потому, что я святой. А потому, что в маленьком городе по-другому не выжить. Здесь каждый твой клиент — это твой сосед, твой знакомый, твой родственник. Здесь нельзя соврать и уехать. Здесь ты остаешься жить с этими людьми.

Вместо послесловия

Недавно я зашел в то самое здание суда, где когда-то стоял растерянный стажер с дурацким галстуком. Уже по другому делу. В коридоре ко мне подошел парень, молодой, в очках, с папкой. Видно, стажер.

— Вы Васильцов? — спросил он. — Я ваши статьи читаю. Подскажите, как быть...

Я посмотрел на него и улыбнулся. Вспомнил себя.

— Слушай, — сказал я. — Главное — не бойся проигрывать. Проигрыш — это просто опыт. Ты проиграешь пятьсот дел, а потом выиграешь одно, но такое, что всё остальное забудется.

Он не понял, конечно. Молодые никогда не понимают про "пятьсот проигрышей". Они хотят победы здесь и сейчас.

Я тоже хотел. А получил путь.

И знаете, я не жалею. Ни об одном проигрыше. Ни об одном "нет". Ни об одном дне в этом здании с колоннами.

Потому что это — моя жизнь. И я ее прожил не зря.

Адвокат Васильцов Василий Юрьевич

г. Тимашёвск

500 проигрышей, одна совесть и открытые двери для тех, кому нужна помощь