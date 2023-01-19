Как исправлять ошибки в документах, чтобы не было проблем с контрагентами и ФНС?

Именно на них нужно опираться при ведении бухгалтерского учета, чтобы все было в соответствие с законом. Несмотря на четкое регулирование бухучета законом, многие совершают грубые ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям (штрафы, привлечение к административной и уголовной ответственности). Именно про то, как быстро проверить файл на ошибки и легко исправить ошибку в документе и поговорим .

Виды ошибок в первичных документах

Ошибка бухгалтера – неправильное отражение (или неотражение) фактов хозяйственной деятельности компании. В зависимости от причин, выделяют три группы ошибок в бухгалтерских документах: 1. Технические. Такие ошибки, например, опечатка, описка, арифметическая ошибка - затрагивают только технику оформления, но не изменяют экономическую сущность документа. 2. Процедурные. Эти ошибки возникают из-за того, что сотрудник не соблюдал процедуру бухгалтерского учета. Например, он совершил неточность в документировании операций, периодизации, корреспонденции счетов, оценке, представлении информации в отчетности. Эти ошибки в первичке приводят к неверному отражению хозяйственных операций в бухгалтерском учете. 3. Независящие от человека. Это ошибки, которые возникли из-за сбоев программ, техники, устаревших или неточных данных. Плюс ко всему нельзя исключать и человеческий фактор. Большая нагрузка, авралы и переработки ведут к невнимательности сотрудников и, как следствие, ошибкам и опечаткам в документах. Человек – не машина, поэтому не может работать идеально. Важно всегда проверять ошибки в документах перед отправкой их в ФНС. Вовремя замеченную ошибку можно исправить без серьезных последствий. Однако тут есть несколько нюансов.

Как исправить ошибку в документе?

Если вы думали, что достаточно просто заменить первичный документ с ошибкой на верный вариант, то вы ошибались. Минфин и налоговая служба не позволяют так делать. Нужно исправить ошибку в документе по правилам бухгалтерского учета. Основные способы исправления ошибок в бухгалтерских документах, которые предусмотрены законодательством: · Корректурный. Когда документ исправляют, указывают дату, ФИО, должность, подпись лиц, которые внесли исправление. · Выставление корректирующего (исправленного) варианта. Аналогично выставлению корректировочных / исправленных счетов-фактур.

Как избежать ошибок в первичных документах?