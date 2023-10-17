Самозанятый бухгалтер и агентский договор. Как это работает?

Может ли бухгалтер заключить агентский договор с банком по привлечению клиентов, если бухгалтер самозанятый?

Бухгалтер начинает работать на фрилансе, выбирает систему налогообложения НПД, даёт объявление с предложением своих услуг. В один прекрасный день поступает звонок из банка и предлагает агентский договор по привлечению клиентов. Но бухгалтер изучал Закон 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима Налог на профессиональный доход», где в статье 4 п. 2 пп 5 сказано, что не вправе применять специальный налоговый режим лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров.

Много раз обсуждали этот вопрос в бухгалтерских чатах. Моё мнение было, что такой пункт появился в Законе для договоров, по которым выручка поручителя проходит через счет агента. И, если при УСН допускается разделять выручки на два ручейка — это моя комиссия, а это денежки поручителя, то для НПД такую возможность исключили. И именно такие договоры имел ввиду законодатель, когда указал на запрет в пп. 5 п. 2 ст. 4 Закона. А договор с банком и схожие с ним договоры имеют совершенно иной характер. Это просто договор оказания услуг, хоть и называется агентским соглашением.

Наши отдельные мнения не позволяли развеять сомнения многих бухгалтеров. Вопрос заключать или не заключать такие договоры с банками оставался актуальным для коллег. Месяц назад Союз бухгалтеров обратился в ФНС и Минфин за разъяснениями.

В письме от 17 октября 2023 № 14-27/17308@ Налоговая служба пояснила, что в отличие от договора об оказании услуг посреднический договор характеризуется совершением исполнителем еще и юридических действий от своего имени или от имени доверителя (принципала, комитента) (договор комиссии — статья 990 Гражданского кодекса, поручения — статья 971 Гражданского кодекса или агентский договор — статья 1005 Гражданского кодекса).

Следовательно, если партнерский договор (соглашение) по привлечению клиентов для организаций партнеров (банки, операторы сдачи отчетности и др.) не содержит в себе условия посреднических договоров (не имеет признаков посреднических договоров), то физическое лицо — бухгалтер частной практики вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Так что вопрос о возможности применении НПД и заключение партнерских соглашений по привлечению клиентов решен. Иметь договоры с банками, облачных сервисов, операторов по передаче отчётности и аналогичные бухгалтеру частной практики, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», можно.