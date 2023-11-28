Время быть активным. Ваш голос в открытом обращении — может повлиять на изменение закона

Меня зовут Марина Викторовна Каменева. Мне 60 лет. Четверо детей. В бухгалтерию я пришла в неполные 18 лет. Прошла путь от рядового до главбуха. Первые курсы аудита прошла в 1992 году.
В том же году у меня появились мои первые десять клиентов на бухгалтерский аутсорсинг. Слова такого еще не было, а вот клиенты случились. Для каждого завела тетрадку в клеточку, разлиновала как главную книгу и начала вести им учёт, практически «на коленке».
Опыт работы разный и интересный. Была и собственная аудиторская фирма, была главбухом в крупной компании (бухгалтеров было больше 40). Был опыт корпоративного учёта в Канаде.
Я не случайно написала про возраст. Лично мне Союз бухгалтеров нужен меньше всего. Большинство из тех, кто читает этот чат, еще не родились, когда я на счетах первые свои дебеты/кредиты считала.
Но! Очень хочется, что б к профессии отношение в обществе было достойным. Что б оплата труда была достойной. Но для этого и со стороны бухгалтеров должен быть достойный уровень профессионализма, а «а итак сойдет».
Многие сомневаются в результативности Союза. На самом деле, особенно последнее время, и от депутатов, и от чиновников звучит — нужна обратная связь. Понимаете?! НУЖНА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ! И Союз бухгалтеров может обеспечить такую обратную связь. Ассоциация Союз бухгалтеров не сразу наберет силу. Но наберет. Чем больше нас будет в Союзе, тем сильнее будет наш голос. Не готовы платить взносы — зарегистрируйтесь кандидатом.
Голосуйте! В чатах хватает сил и времен, что бы побухтеть на закон и правила. Совершенно бесполезное дело. А вот поучаствовать в общем обращении вполне может дать полезный результат.
Ждем от вас, клерки, обратной связи!
Комментарии2
БорисфаундерКлерк
Больше калькуляторов, -такой мой запрос к чатгпт
Наташа
где вы это слышите? (это не сарказм, действительно хочу узнать).
Поскольку насчет, например, ЕНС, обратной связи хоть отбавляй, но этот отклик никому из... не интересен. Если бы прислушивались к практикам, разве разломали бы так.