Время быть активным. Ваш голос в открытом обращении — может повлиять на изменение закона

Сегодня возникла тема в чате об активности бухгалтеров в участии общественного движения бухгалтеров, в подписании писем… Начну из далека. Расскажу о себе для начала, а потом о том, как я всё это вижу.

Меня зовут Марина Викторовна Каменева. Мне 60 лет. Четверо детей. В бухгалтерию я пришла в неполные 18 лет. Прошла путь от рядового до главбуха. Первые курсы аудита прошла в 1992 году.

В том же году у меня появились мои первые десять клиентов на бухгалтерский аутсорсинг. Слова такого еще не было, а вот клиенты случились. Для каждого завела тетрадку в клеточку, разлиновала как главную книгу и начала вести им учёт, практически «на коленке».

Опыт работы разный и интересный. Была и собственная аудиторская фирма, была главбухом в крупной компании (бухгалтеров было больше 40). Был опыт корпоративного учёта в Канаде.

Я не случайно написала про возраст. Лично мне Союз бухгалтеров нужен меньше всего. Большинство из тех, кто читает этот чат, еще не родились, когда я на счетах первые свои дебеты/кредиты считала.

Но! Очень хочется, что б к профессии отношение в обществе было достойным. Что б оплата труда была достойной. Но для этого и со стороны бухгалтеров должен быть достойный уровень профессионализма, а «а итак сойдет».

Многие сомневаются в результативности Союза. На самом деле, особенно последнее время, и от депутатов, и от чиновников звучит — нужна обратная связь. Понимаете?! НУЖНА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ! И Союз бухгалтеров может обеспечить такую обратную связь. Ассоциация Союз бухгалтеров не сразу наберет силу. Но наберет. Чем больше нас будет в Союзе, тем сильнее будет наш голос. Не готовы платить взносы — зарегистрируйтесь кандидатом.

Голосуйте! В чатах хватает сил и времен, что бы побухтеть на закон и правила. Совершенно бесполезное дело. А вот поучаствовать в общем обращении вполне может дать полезный результат.

Ждем от вас, клерки, обратной связи!