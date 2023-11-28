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Время быть активным. Ваш голос в открытом обращении — может повлиять на изменение закона

Сегодня возникла тема в чате об активности бухгалтеров в участии общественного движения бухгалтеров, в подписании писем… Начну из далека. Расскажу о себе для начала, а потом о том, как я всё это вижу.
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Время быть активным. Ваш голос в открытом обращении — может повлиять на изменение закона
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Меня зовут Марина Викторовна Каменева. Мне 60 лет. Четверо детей. В бухгалтерию я пришла в неполные 18 лет. Прошла путь от рядового до главбуха. Первые курсы аудита прошла в 1992 году.

В том же году у меня появились мои первые десять клиентов на бухгалтерский аутсорсинг. Слова такого еще не было, а вот клиенты случились. Для каждого завела тетрадку в клеточку, разлиновала как главную книгу и начала вести им учёт, практически «на коленке».
Опыт работы разный и интересный. Была и собственная аудиторская фирма, была главбухом в крупной компании (бухгалтеров было больше 40). Был опыт корпоративного учёта в Канаде.

Я не случайно написала про возраст. Лично мне Союз бухгалтеров нужен меньше всего. Большинство из тех, кто читает этот чат, еще не родились, когда я на счетах первые свои дебеты/кредиты считала.

Но! Очень хочется, что б к профессии отношение в обществе было достойным. Что б оплата труда была достойной. Но для этого и со стороны бухгалтеров должен быть достойный уровень профессионализма, а «а итак сойдет».

Многие сомневаются в результативности Союза. На самом деле, особенно последнее время, и от депутатов, и от чиновников звучит — нужна обратная связь. Понимаете?! НУЖНА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ! И Союз бухгалтеров может обеспечить такую обратную связь. Ассоциация Союз бухгалтеров не сразу наберет силу. Но наберет. Чем больше нас будет в Союзе, тем сильнее будет наш голос. Не готовы платить взносы — зарегистрируйтесь кандидатом.

Голосуйте! В чатах хватает сил и времен, что бы побухтеть на закон и правила. Совершенно бесполезное дело. А вот поучаствовать в общем обращении вполне может дать полезный результат.

Ждем от вас, клерки, обратной связи!

Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    35 минут назад

    БорисфаундерКлерк

    Больше калькуляторов, -такой мой запрос к чатгпт 

  • Логотип Вислоухая
    Вислоухая 18 минут назад

    Наташа

    особенно последнее время, и от депутатов, и от чиновников звучит — нужна обратная связь. Понимаете?! НУЖНА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ!

    где вы это слышите? (это не сарказм, действительно хочу узнать).

    Поскольку насчет, например, ЕНС, обратной связи хоть отбавляй, но этот отклик никому из... не интересен. Если бы прислушивались к практикам, разве разломали бы так.

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