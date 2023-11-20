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Программа 1С сложна и неэффективна: правда или миф

Часто среди предпринимателей мы слышим о том, что 1С — полезная штука, но разобраться в ней сложно. Мы собрали несколько самых популярных мифов об этой программе. В статье постараемся их опровергнуть.
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Программа 1С сложна и неэффективна: правда или миф

Миф 1. 1С пользуются только бухгалтеры 

Миф появился из-за того, что самый первый и самый популярный программный продукт 1С — это 1С:Бухгалтерия. На самом деле 1С нужна в целом для автоматизации процессов на предприятии, и у неё есть много программ под самые разные задачи.

1С состоит из технологической платформы в виде программы и настраиваемого на этот фундамент функционала — конфигурации. Например, программа 1С:Предприятие насчитывает больше 300 конфигураций. У всех них есть как стандартный набор общих функций, так и кастомные возможности под конкретную сферу работы компании.

Через 1С можно автоматизировать не только бухгалтерский и налоговый учёт, но и решать множество других функциональных задач. Например, управлять компанией, настраивать CRM, вести кадровый учёт и оптимизировать продажи. Решение подходит для многих отраслей: производство, строительство, финансовый сектор и, конечно, торговля.

Поэтому с 1С можно работать не только бухгалтерам, но и кадровикам, менеджерам по продажам, логистам и самому руководителю компании практически из любой сферы.

Миф 2. С функционалом 1С очень сложно разобраться

У 1С есть множество функций, поэтому программа может пугать нового пользователя своей сложностью. Однако разобраться в ней довольно просто — для этого компания 1С и её партнёры выпускают обучающие материалы. К тому же у многих конфигураций есть учебные версии, которые помогают освоить программы и изучить весь их функционал в тестовом режиме.

Также в помощь изучающим — информационная система 1С:ИТС, в которой есть новости, комментарии, рекомендации и инструкции от разработчиков 1С. Информация в системе всегда актуальна — эксперты компании регулярно следят за изменениями в законах и различных методиках учёта, заполнения деклараций. А при необходимости можно получить консультацию и поддержку у партнёров 1С.

Миф 3. 1С подходит только для крупного бизнеса

1С — это универсальная программа, рассчитанная на компании разного масштаба. Некоторые программные продукты 1С заточены конкретно под небольшие организации — например, 1С:Управление нашей фирмой.

Базовые функции 1С:УНФ для малого бизнеса такие:

  • Установка и изменение цен на номенклатуры

  • Банковские операции и работа с кассой

  • Ведение базы клиентов с возможностью загрузить базы из Excel и адресной книги Google

  • Взаиморасчёты с поставщиками

  • Планирование и учёт выполнения работ

  • Учёт по материалам и товарам.

Базовых функций достаточно для организации и ведения небольшого бизнеса. Если вы планируете масштабироваться, сделать это с 1С будет проще.

Миф 4. В 1С можно работать только с компьютера

Раньше для того, чтобы работать в 1С, компании нужно было купить дорогую коробочную версию, установить её на компьютер и заходить в программу только с него. Это неудобно, особенно если компания работает на удалёнке, и сотрудники живут в разных регионах.

Заменяют сложные коробки облачные сервисы 1С: они позволяют иметь доступ к программе с любого устройства и из любой точки мира — для этого нужен только интернет. В программу можно зайти со смартфона, планшета или ноутбука через браузер или отдельное приложение.

В облаке удобно устанавливать базы различных конфигураций — разного объёма и с доработками без ограничений. А ещё в облачных сервисах типовые информационные базы обновляются автоматически.

Стереотип, что хранить данные в облаке небезопасно, на фактах не основан: если локальный компьютер или сервер сломается, компания может навсегда потерять свои данные. Когда же база 1С хранится в облачном сервисе, такие проблемы ей не грозят по нескольким причинам:

  • Данные между вашим компьютером, ноутбуком, планшетом или смартфоном и облаком передаются по зашифрованному каналу, что не позволяет злоумышленникам перехватить их и использовать

  • Доступ к облачным базам защищён индивидуальными логином и паролем

  • Пользователи облачного сервиса могут работать, имея ограниченные права — это снижает вероятность, что данные попадут не в те руки

  • Каждый день в облаке автоматически создаются резервные копии, что обеспечивает сохранность информации.

Система программ 1С:Предприятие — это многофункциональное решение, крайне полезное для компаний любого масштаба, направлений и не только для их бухгалтеров. Разобраться в нём вполне можно самому, а изучить все возможности программы 1С помогут специалисты, учебная литература и практика.

При этом, чтобы пользоваться программными продуктами, необязательно устанавливать программу на компьютер. Стоит рассмотреть альтернативный вариант — облачные сервисы. Тогда работа с 1С будет удобной, а ваши данные — в безопасности.

Комментарии

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